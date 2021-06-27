Главное о коронавирусе на 27 июня: рекорд вакцинации в Татарстане, Исландия отменила ограничения

Фото: Максим Платонов

Больше прививающихся в Татарстане



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 27 июня в республике зарегистрировано 22 324 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 085 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 534 человека.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число желающих вакцинироваться в Татарстане растет. Тем не менее ситуация с инфекцией остается напряженной: отмечается и рост количества заболевших. Минниханов подчеркнул, что сфера здравоохранения готова к новым вызовам: в республике подготовлен коечный фонд, а у медучреждений есть необходимые лекарства.

В Татарстане поставлен новый рекорд по вакцинации — за сутки вакцину получили 11 782 человека. Всего вакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 502 659 человек. Из них второй компонент препарата получил 365 421 человек.

Фото: Максим Платонов

Изменение рекомендаций «Спутником V» при беременности



За последние сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 728 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 451 291 человека, а выздоровевших — до 4 956 714 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 599 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 133 282 человека.

Российскую вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовали применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Рекомендация связана с отсутствием опыта клинического применения препарата этой вакцины при беременности. Пока нет данных, «Спутником V» запретили прививаться при грудном вскармливании. При изучении препарата на животных не наблюдалось отрицательного влияния на течение их беременности.

Эпидемия мукормикоза, или «черной плесени», в России маловероятна, такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Несмотря на это, мукормикоз дает большую нагрузку на систему здравоохранения, поскольку требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Вуйнович допустила, что люди со слабым иммунитетом вполне могут заболеть грибковым заболеванием, включая «черную плесень». Вспышки мукормикоза наблюдаются у людей, переболевших COVID-19.

Фото un.org

Мелита Вуйнович заявила, что прививку от COVID-19 можно делать при любом уровне антител. По ее словам, вакцина не принесет вреда при наличии у человека антител.

Российский бизнесмен Олег Бурлаков умер на 72-м году жизни от коронавируса. Он умер в Монако, где проживал в последние годы. Бизнесмен недавно вернулся из Москвы. Бурлаков занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $650 млн.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что только 0,5% от общего числа привитых заражаются коронавирусной инфекцией — у большинства из них заболевание протекает в легкой форме. Он отметил, что среди пожилых людей снижается уровень заболеваемости из-за вакцинации.

Первые серии российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. До конца июня планируется выпуск в оборот около 2,5 млн доз вакцины.

Фото: Анна Лойко / @SotaVision

В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек. Мероприятие в Новопушкинском сквере закончилось разгоном участников, полиция и ОМОН задержали больше десяти демонстрантов. Поздно вечером часть задержанных отпустили. Всего, по уточненным данным, задержали восемь человек.

Тревожная ситуация со штаммом «дельта плюс»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 180 790 437 человек, 3 917 281 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 621 537). На второй строчке — Индия (30 233 183), на третьей — Бразилия (18 386 894), на четвертой — Франция (5 830 394), на пятой — Турция (5 404 144). Россия занимает шестое место (5 367 317, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (603 891). За ними следуют Бразилия (512 735), Индия (395 751), Мексика (232 521), Перу (191 584) и Великобритания (128 353).

В Исландии с 26 июня отменяются все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Решение принято после масштабной вакцинации. Около 87% жителей Исландии, имеющих право на вакцинацию, получили по крайней мере одну дозу вакцины, в то время как около 60% полностью вакцинированы против COVID-19. Все, кому ранее не предлагалась вакцинация, должны были получить приглашение сделать вакцинацию на этом этапе. В стране больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото commons.wikimedia.org

В Иране произвели тестовую партию российской вакцины «Спутник V». Иран — первое государство Ближневосточного региона, где произвели партию «Спутника V». Произведенную в Иране вакцину используют для иранской программы вакцинации.

В ВОЗ сообщили, что ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения. В связи с этим специалисты допускают новый локдаун.

Также в ВОЗ заявили, что заразиться индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» можно даже проходя мимо инфицированного без маски. По словам представителя ВОЗ в России, данная мутация отличается повышенным уровнем заразности. Соответственно, нужно меньшее количество вируса для того, чтобы человек заболел.

Данные департамента здравоохранения и социального развития Финляндии THL свидетельствуют, что число вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирус, активно растет. Еще в четверг таковых было около ста, в пятницу их число превысило 120. Все они вернулись домой из Санкт-Петербурга на автобусах, и медики не исключают, что все находившиеся в них люди теперь заражены. По словам руководителя отдела диагностики THL Мики Салминен, большинство этих заражений приходится на футбольных болельщиков, посещавших Евро-2020.

Маргарита Головатенко