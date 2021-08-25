Ростуризм выбрал Казань и Тюмень для старта программы чартеров по России

Фото: Максим Платонов

Стоимость чартерных рейсов из Москвы в Казань будет в 1,5-2 раза ниже

Программа туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям продолжится в этом году подключением Казани и Тюмени, рассказала на пресс-конференции руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Чартерные программы при поддержке Ростуризма и региональных властей запустит туроператор TUI Россия.

В Ростуризме отметили, что реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования — после фактического упадка внешнего туризма в пандемию. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — 13 сентября. Туристам предложат полностью под ключ туристический пакет в Казань и Тюмень с вылетом из Москвы на любую ценовую категорию, стоимостью от 10 тыс. рублей, включая перелет и проживания с турпрограммой. О том, почему выбрали эти города, сколько будут стоить билеты, что будет входит в их стоимость, и как на появление чартера отреагировали власти Татарстана, в материале «Реального времени».



— Пилотная программа стартовала в прошлом году с чартеров в Бурятию, Мурманскую область, в Алтай, Хакасию. И они пользовались огромной популярностью, так как субсидированные чартеры позволяли — в 1,5-2 раза, а то и в 3 раза снижать стоимость полетов. На программу развития внутреннего туризма ежегодно будет выделяться 1,2 млрд рублей в рамках нацпроекта. В этом году мы начали уже системную работу, подключив Казань и Тюмень, — рассказала Зарина Догузова.

По ее словам, чартеры запускаются для повышения доступности отдыха и удобства внутри страны — чтобы граждане могли доступно путешествовать куда-либо, помимо Юга страны. Для этого из федерального бюджета субсидируют туроператору половину стоимости фрахта судна на внутренние направления. Зарина Догузова отметила, что туристические чартеры до сих пор в России существовали и были востребованы только на выездные направления (особенно на курорты в Турцию). Новые чартеры по внутренним направлениям, заверила она, это полностью продуманные туристические продукты, а стоимость этих направлений назвала «оптимальной».

Почему выбрали Казань и Тюмень: активность местных властей и простые финансовые расчеты

— Почему выбрали для новых чартеров в Казань и Тюмень осень? Во многих регионах осенью стоит комфортная нежаркая погода, да и инфраструктура не перегружена. Казанский и тюменьские чартеры позволят сэкономить туристам стоимость перелета, которая по ним будет снижена в итоге в 1,5-2 раза. Кроме того, в цену чартеров войдет стоимость всего тура, то есть, экскурсий, проживания и даже трансфер в аэропорту, — рассказала Зарина Догузова.

По ее словам, решение самого туроператора тоже повлияло, фактически именно бизнес проявил большой интерес именно к Татарстану и Тюменской области. Еще одним фактором стала активная позиция регионов, в частности, большое влияние оказали президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Без активной позиции региональных властей запуск чартеров был бы невозможен, утверждают в ведомстве, так как бизнес не всегда готов рисковать деньгами без поддержки государства, а по чартерной программе все риски туроператора разделяет и Ростуризм. Руководитель ведомства призналась, что выбирали новые города для чартеров, сравнивая стоимость турпакета по регулярным рейсам с чартерными, и там, где последние оказывались ниже в результате субсидирования, чартеры и появляются:

— Как раз в случае с Тюменью и Татарстаном именно так получалось с чартерными субсидиями. По-разному получается в регионах, но ключевой фактор — это ценовая доступность. Экономика показала, что с чартерной субсидией полеты туда в 1,5-2 раза дешевле.

Глава Ростуризма о прекрасном Татарстане и фантастической национальной кухне

Зарина Догузова призналась, что посещала Татарстан, особенно Казань, неоднократно, проводя там отпуск — в этом году майские праздники она провела в столице РТ, инфраструктуру которой назвала «отличной»:

— Кафе, рестораны…. Можно просто гулять по атмосферным казанским улицам. Болгар, Свияжск — не менее прекрасные города. Кухня национальная — фантастическая, и думаю, никого не оставит равнодушной, — эмоционально прорекламировала Татарстан руководительница Ростуризма, назвав регион «прекрасным».

Тюмень попала в поле зрения еще в 2020 году, когда там открывали сезон термальных источников, и выяснилось, что этот город находится всего в двух часах лета от Москвы, тогда как местные термы «не уступают термам Карловых Вар. В числе прочих привлекательных точек был назван и древний город Сибири Тобольск.

— Для меня самой регион стал открытием, друзьям советую, прекрасные санатории. И тоже поразительный факт, о котором мало, кто знает: от Москвы до прекрасной Казани — всего час лёта! — заявила Догузова.



Власти РТ надеются, что программу продлят, и уверены также в приросте турпотока паломников

Президент Татарстана Рустам Минниханов признался, что для того, чтобы получить чартер была проведена большая работа, и теперь россияне смогут со всеми удобствами увидеть республику:

— У россиян появилась возможнсть познакомиться с красивыми местами Татарстана, со Свияжском, Казанью, Булгаром, попробовать самую вкусную татарскую кухню. Надеемся что чартерная программа будет востребованная и будет продолжена в 2022 году.

Вице-премьер Лейла Фазлеева в свою очередь заявила, что «команда Татарстана» крайне заинтересована и готова к реализации масштабного и перспективного проекта Ростуризма, который позволит познакомить с «самобытной и самой яркой республикой в России».

— Тезис Зарины о необходимости внутреннего туризма — наш главный приоритет. Восторги туристов подтверждают это, мы их с радостью принимаем и дарим впечатления от Казани и республики, — заявила Фазлеева. Это древний город Болгар, где можно познакомиться с тем, что было очень давно. Он был столицей Волжской Булгарии, туристы с удовольствием туда уже приезжают. Казанский Кремль всегда пользовался популярностью. Остров-град Свияжск напоминает пушкинский остров Буян, с которого «пушки с пристани палят» (остров Свяижск не является прообразом сказочного острова Буян сказки Пушкина о царе Салтане, так как поэт посетил остров Свияжск спустя два года после написания «Сказки о царе Салтане», однако Пушкин вроде бы потом признавался, что таким он себе Буян и представлял, — прим. ред.).

По словам вице-премьера, Свияжск также привлекает паломников к своим святыням (там находятся Иоанно-Предтеченский монастырь и Свияжский Успенский монастырь), как и недавно открытый Собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, куда уже паломнический туризм «огромный». Лейла Фазлеева выразила надежду, что в рамках новой программы это место также станет дополнительным притяжением для паломников. Как и сам Татарстан для гастрономического туризма, так как татарская кухня, по ее словам, многоплановая, и включает в себя идеи и Востока, и Запада, и Средней полосы России.



Сергей Афанасьев