Сбербанк подготовит в Казани программистов по французским рецептам

Герман Греф и Рустам Минниханов открыли в столице Татарстана «Школу 21»

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Сбербанка Герман Греф и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли в Казани вторую в России «Школу 21» — образовательное учреждение нового типа, ориентированное на подготовку программистов. Обучение в школе ведется бесплатно, без преподавателей, расписания и оценок: студенты сами ищут способы выполнения заданий, а затем делятся друг с другом полученными знаниями, попеременно выступая то в роли учеников, то в роли учителей. Выпускникам не выдают диплом государственного образца, однако, благодаря полученным навыкам, они без труда находят высокооплачиваемую работу. Корреспонденты «Реального времени» побывали на церемонии открытия школы, где пообщались с организаторами и учениками. Все подробности — в нашем репортаже.

Все началось с дефицита кадров

В современной России профессия программиста — одна из самых дефицитных. По оценке вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной, потребность в этих специалистах в стране составляет 1,5—2 миллиона человек, тогда как отечественная образовательная система ежегодно «производит» лишь 50 тысяч «айтишников», причем не все из них остаются на родине.

Такое положение дел заставило Сбербанк, который является одним из крупнейших в стране потребителей IT-разработок, в 2018 году обратиться к западному опыту, получив эксклюзивные права на использование в России образовательных методик французской «Школы 42». Они применяются в 15 странах мира. Первая российская «Школа 21», созданная по образу и подобию французского аналога, была открыта в Москве полтора года назад. Казанская школа стала ее усовершенствованной, с учетом всех «шишек», копией.

Причем, как рассказал в ходе церемонии открытия Герман Греф, Татарстан был одним из четырех регионов России, претендующих на школу. Казань смогла обойти конкурентов, хотя и вступила в гонку последней. Соглашение о создании школы между Сбербанком и Татарстаном было подписано на прошлогоднем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Президент Татарстана Рустам Минниханов не сомневается, что появление в Казани «Школы 21» даст республике ощутимые дивиденды.

— Мы на примере Иннополиса увидели, что просто построить здания и создать все условия для развития IT мало: если нет специалистов, то вся работа может оказаться напрасной. Конечно, мы готовим профессионалов в наших вузах, но этого недостаточно, — считает Минниханов. — Такой проект, как «Школа 21», уникален тем, что людей здесь не заставляют, они сами желают освоить новые для себя направления, значит, они будут очень эффективны.

Рустам Минниханов: «Такой проект, как «Школа 21», уникален тем, что людей здесь не заставляют, они сами желают освоить новые для себя направления, значит, они будут очень эффективны»

Из «Бассейна» выплывет лишь каждый третий

Непосредственно к обучению студенты приступят после того, как преодолеют сито «Бассейна». Это предварительный интенсив, для участия в котором на этапе тестирования и собеседований было отобрано более 1 500 абитуриентов (из 60 тысяч оставивших на сайте заявки). «Бассейном» этот этап назван неспроста. Абитуриентов буквально бросают в новую для них среду, чтобы узнать, кто из них «выплывет», ведь мест в школе хватит лишь для каждого третьего абитуриента.

— Каждое утро в 8.20 «бассейнисты» получают задание, которое нужно выполнить до 23.42 следующего дня. Но это не значит, что на выполнение у тебя есть два полноценных дня, ведь на следующее утро будет новое задание, — рассказала директор «Школы 21» Светлана Инфимовская. — Это учит наших абитуриентов расставлять приоритеты и использовать тайм-менеджмент.

Выполненные задания проверяют другие ученики, тем самым перенимая друг у друга опыт, а также компьютер. Причем бездушная машина при анализе тестов чрезвычайно строга: если, к примеру, ученик ошибся во втором задании из 20, то система засчитает как правильный всего один ответ.

И это лишь одно из множества строгих правил школы. К примеру, здесь нельзя ставить на стол с компьютером какие-либо жидкости (так дорогостоящую технику предохраняют от случайной порчи), нельзя оставлять компьютер без присмотра, не выйдя предварительно из своей учетной записи (так ученикам прививают «кибергигиену»). За мелкие нарушения учеников наказывают парой часов «общественных работ»: провинившихся заставляют протирать мониторы, расставлять стулья и т. д. За более серьезные проступки — отчисление. К таковым относится физическое насилие над другими учениками, а также любая дискриминация.

За выполнением правил сотрудники школы следят через развешанные повсюду камеры видеонаблюдения. Вход в школу — через систему опознавания лиц, поэтому студенческий билет здесь не нужен.

Непосредственно к обучению студенты приступят после того, как преодолеют сито «Бассейна»

Четыре парня на одну девушку

Большинство абитуриентов — молодежь в возрасте до 30. Но есть и те, кому за 40 и даже за 50. Это одно из отличий российской «Школы 21» от западной «Школы 42», в которую не принимают тех, кто разменял четвертый десяток.

— Мы попробовали отменить возрастной ценз и убедились, что люди старшего поколения более мотивированы, — продолжает Светлана Инфимовская. — Они понимают, что работодателю не интересно, сколько программисту лет, если он выдает качественный код.

По словам 50-летнего Ильдара Закирова из Санкт-Петербурга, в своей «родной» профессии горного инженера он добился многого, однако еще в юности интересовался программированием, поэтому «Школа 21» для него — отличная возможность попытаться превратить давнее хобби в новую специальность.

Лишь треть из более чем 1 500 абитуриентов казанской школы — выходцы из столицы Татарстана. Остальные — приезжие из других регионов России и даже стран СНГ. Для иногородних студентов при школе есть общежитие. Это одно из отличий казанской «Школы 21» от московской: в столице иногородние студенты решают жилищный вопрос самостоятельно. Места в общежитии будут предоставлены только тем, кто преодолеет «Бассейн».

Светлана Инфимовская: «Мы попробовали отменить возрастной ценз и убедились, что люди старшего поколения более мотивированы»

Кстати, Рустам Минниханов не преминул воспользоваться случаем, пригласив иногородних студентов остаться в Казани и после завершения обучения.

Герман Греф предположил, что так оно и будет: мол, в Казани созданы комфортные условия, и многие выпускники наверняка захотят здесь жить.

— А за ними придут и компании, так что, думаю, через несколько лет Татарстан почувствует позитивный эффект от открытия «Школы 21», — уверен Греф.

Любопытно, что лишь 20% абитуриентов — девушки. Причем, по словам руководителя казанского кампуса Айрата Хасянова, это еще много: обычно мужчины составляют 95% контингента.

Половина абитуриентов никогда прежде не имели дела с программированием и были в «прошлой жизни» представителями самых разных, подчас неожиданных, профессий. Среди «бассейнистов» казанской школы есть радиоведущая, электрик и даже оперный певец. По словам организаторов, отсутствие базовых знаний не помешает студентам-новичкам усваивать необходимые навыки.

Объем инвестиций не раскрывают

Обучение в школе у разных студентов займет разное время: от полутора до четырех лет. В процессе студентам нужно переходить на новые уровни — как в компьютерной игре. Можно попробовать себя в разных направлениях: от мобильной и веб-разработки до кибербезопасности и робототехники. Всего уровней 21, но до конца доходят далеко не все. Как правило, полученных навыков достаточно для того, чтобы найти престижную работу задолго до преодоления всех уровней. Тем более дважды за время обучения студентов направляют на оплачиваемые стажировки в ведущие российские компании. Нередко стажировки заканчиваются трудоустройством. Помимо Сбербанка школьников принимают на практику «Яндекс», «Mail.ru» и другие компании. Примечательно, что никаких преимуществ при отборе кадров из числа студентов у Сбербанка, который финансирует школу, нет (во всяком случае, так утверждают в компании).

Герман Греф: «Думаю, через несколько лет Татарстан почувствует позитивный эффект от открытия «Школы 21»

Кстати о финансировании: в Сбербанке не называют объем инвестиций, вложенных в казанскую школу, однако во время церемонии открытия Герман Греф охарактеризовал их как «огромные», полушутя посетовав, что условия предоставления лицензии «Школой 42» российским партнерам могли бы быть и полояльнее, ведь проект полностью социальный и не имеет никакой коммерческой составляющей. По словам Германа Грефа, бесплатность обучения — один из краеугольных камней школы, поскольку дает доступ к знаниям, в том числе наиболее мотивированным выходцам из не самых обеспеченных семей.

Школа размещается в бывшем офисе разорившегося банка «Спурт» на Спартаковской, 2. На трех этажах здания возле парка Тысячелетия сделан качественный ремонт. Футуристический интерьер, просторные кластеры, оснащенные дорогими моноблоками от Apple, большой конференц-зал… По словам Рустама Минниханова, республиканские власти готовы расширять школу.

— Летом планируем создать спортивную площадку, здесь будет также место, где можно поесть… Думаю, это только начало, тут рядом банкротятся еще площади, и мы готовы их выкупать и предоставлять школе для расширения, — заявил президент в ходе церемонии открытия.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов