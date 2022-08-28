Главное о коронавирусе на 28 августа: Татарстан возобновляет работу оперштаба, летальность снизилась в 15 раз

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана призвал соблюдать масочный режим

За последние сутки в Татарстане выявили 202 случая заражения коронавирусом. На 28 августа общее количество инфицированных в республике достигло 156 620. Выздоровели за весь период 150 799 человек, за минувшие сутки — 41. Всего скончались 2 тысячи татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 86 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе масочный режим. Он поручил возобновить работу оперштаба по борьбе с распространением COVID-10, заявив, что «ситуацию надо держать под жестким контролем».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в очередной раз Рустам Минниханов призвал активизировать работу по вакцинации татарстанцев против коронавируса. По его словам, все необходимое для этого в Татарстане есть.

«Прямо сейчас снова видим наплыв болезни», — рассказала «Реальному времени» заместитель главного врача горбольницы №16 по поликлинике Лилия Мухамадуллина. По ее словам, самая серьезная волна COVID-19 началась с приходом омикрон-штамма — прием всех узких специалистов перенесли в маленький корпус, а в большом осталась «красная зона», где пройти можно было только боком — множество пациентов стояли в очереди на прием к участковым терапевта. Тяжелая ситуация наблюдалась три недели.

Фото: Максим Платонов

Число случаев COVID-19 в Москве превысило 3 миллиона

За последние сутки в России выявили 46 857 новых случая коронавируса, выздоровели 28 223 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 405 923 человек, а выздоровевших — до 18 495 961. За сутки болезнь унесла жизни 83 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 384 083 человека.

«Вакцинирование от гриппа и коронавируса подросткам нужно делать параллельно, иначе интервал между вакцинами должен составлять минимум месяц», — сообщил педиатр Антон Равдин в авторской программе на радио Sputnik. Сделать прививку лучше в течение суток. Если они истекли, придется ждать месяц.

Фото: Максим Платонов

После введения назальной вакцины от коронавируса необходимо 2 часа воздерживаться от приема еды и питья, в том числе от алкоголя, предупредил врач-терапевт Алексей Водовозов. Это связано с тем, что препарату требуется время на распределение по слизистой, чтобы начать действовать.

Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 3 миллиона. Вылечились от него с начала пандемии более 2,7 миллиона жителей столицы, умерли — 45 тысяч, следует из данных оперштаба.

В мире сделано более 12,1 миллиарда инъекций вакцин

В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 600 564 350 раз, 6 485 598

человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 184 160). На второй строчке — Индия (44 408 132), на третьей — Франция (34 662 834), на четвертой — Бразилия (34 368 909), на пятой — Германия (32 041 349).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 043 838). За ними следуют Бразилия (683 397), Индия (527 754), Россия (376 219, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 289).

Летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии, утверждает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, на сегодняшний день ее показатель составляет 0,33%, а в начале пандемии держалась на уровне 5%.

Фото: realnoevremya.ru

За время пандемии в мире сделано 12 121 779 408 инъекций вакцин против коронавируса. Из них за последние 28 дней — 167 989 742, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Наибольший прирост новых случаев коронавируса за последние 28 дней зафиксирован в Японии — почти 5,8 миллиона заболевших. На втором месте Южная Корея — 3,2 миллиона инфицированных, на третьем — США — более 2,8 миллиона заразившихся, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Татьяна Демина