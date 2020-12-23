Рустам Минниханов: «Этот проект очень важен для экономики как «Татнефти», так и экономики нашей республики»

На «ТАНЕКО» запустили в работу новую установку, которая увеличит объем производства дизельного топлива и авиакеросинов

В этом году нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» достиг уровня переработки сырья более чем в 11 млн тонн. Дальше — больше. Достичь роста в «ТАНЕКО» планируют за счет ввода новых производственных мощностей. В том числе благодаря и установке гидроочистки средних дистиллятов, старт ее эксплуатации в торжественной обстановке накануне был положен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который вместе с главой Мипромторга РТ Альбертом Каримовым побывал на промышленной площадке и в контроллерных нефтеперерабатывающего комплекса. За пусковой операцией наблюдал корреспондент «Реального времени».

Новая установка — новые объемы топлива

Это уже пятая по счету установка гидроочистки на производственной площадке «ТАНЕКО». Новая установка, назначение которой — гидроочистка средних дистиллятов, позволит увеличить объем дизельного топлива стандарта «Евро-6» с 4 млн тонн еще на 3,6 млн тонн в год и авиакеросина — на 350 тыс. тонн в год, а в целом до 1 млн тонн. Так что суммарно нефтеперерабатывающая «дочка» «Татнефти» достигнет почти 9-милионного объема получения этих видов топлива. Такое топливо позволяет не только увеличить срок службы техники, но и сократить объем выбросов в атмосферу.

На строительство новой установки потребовалось всего 3 года, что, по оценке экспертов, довольно сжатый срок для производств с таким объемом переработки: в час она способна производить свыше 450 тонн топлива. В реализацию этого перспективного проекта «Татнефть» вложила 16,1 млрд рублей. Всего же объем капиталовложений материнской компании в нефтеперерабатывающий комплекс превысил 420 млрд рублей, сообщил президенту Татарстана глава нефтедобывающей компании республики Наиль Маганов в ходе визита на производственную площадку. Рустам Минниханов и Альберт Каримов посетили не только их, но и контроллерные, откуда ведется управление производственным процессом.

На строительство новой установки потребовалось всего 3 года, что, по оценке экспертов, довольно сжатый срок для производств с таким объемом переработки

Запуск новых производств в конце года — добрая традиция

Старт эксплуатации нового производственного объекта «ТАНЕКО» был дан в центральной операторной комплекса после того, как Рустам Минниханов, генеральный директор «Татнефти» и советник президента РТ Шафагат Тахаутдинов нажали символическую кнопку «пуск». Поздравляя коллектив компании с новым производственным событием, президент республики отметил, что визит на «ТАНЕКО» в конце года — уже добрая традиция, и пожелал, «чтобы следующий 2021 год был более щадящим по отношению и к людям, и к ценам, и всему остальному»:

— Несмотря на пандемию, несмотря на все экономические события, которые происходили, ГК «Татнефть» завершает год достойно и, конечно же, нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» радует нас новыми объектами — то, что сегодня мы открыли, то, что у нас в первом квартале завершим, ну и комплекс замедленного коксования — эти три крупных проекта очень важны для экономики как «Татнефти», так и экономики нашей республики.

Уходящий год, несмотря на угрозы коронавирусной инфекции, стал довольно продуктивным для «ТАНЕКО». Помимо установки гидроочистки средних дистиллятов, в строй действующих было введено еще четыре новых производства. Кроме того, шло активное строительство и других технологических объектов на территории комплекса.

— «Мы строим, развиваемся, стараемся использовать наше отечественное оборудование, наращиваем производство высококачественной продукции, которая востребована всегда. Не стоим на месте», — подчеркнул глава «Татнефти».

Уходящий год, несмотря на угрозы коронавирусной инфекции, стал довольно продуктивным для «ТАНЕКО». Помимо установки гидроочистки средних дистиллятов, в строй действующих было введено еще четыре новых производства

Задача — нарастить объем переработки почти в 1,5 раза

2020 год — юбилейный для ТАНЕКО: 15 лет назад руководством республики был дан старт реализации проекта по строительству в Нижнекамске нефтеперерабатывающего комплекса «Татнефти». И спустя всего 5 лет, в 2010 году, уже была получена первая продукция. Практически ежегодно на территории «ТАНЕКО» в строй действующих вводились новые производственные объекты.

За 10 лет на НПЗ переработано свыше 80 млн тонн нефтяного сырья и более 2,18 млн тонн вакуумного газойля, поступающего от других компаний отрасли. Современное оборудование и технологии, которые берут здесь на вооружение, позволили достичь рекордной глубины переработки нефти в 99 %, выхода светлых нефтепродуктов — стабильно выше 80%. Ассортимент высококачественной и востребованной продукции, выходящей под брендом TANECO, насчитывает уже более 20 наименований.

Задача «ТАНЕКО» на 2021 год — достичь уровня переработки сырья 15,3 млн тонн. Способствовать росту будет ввод в эксплуатацию еще четырех новых производственных мощностей, в том числе установки замедленного коксования, и как отметил Наиль Маганов, установки гидроконверсии, где будет освоена «совершенно новая технология». Он выразил уверенность, что «коллектив компании справится со всеми, поставленными задачами, нет никаких сомнений, что те поручения, которые даны, будут выполнены в срок и с наилучшим качеством».