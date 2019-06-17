Сабантуй вернется в Дербышки, а зооботсад откроется в августе

В мэрии Казани рассказали, какие сложности сдвинули открытие зоопарка и как благоустроили еще одну площадку для праздника плуга

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в мэрии Казани озвучили новую дату открытия зоопарка — «Река Замбези» распахнет двери в конце августа, сообщили на «деловом понедельнике». Городские власти также рассказали о подготовке к Сабантую — праздновать нынче можно сразу на двух площадках: не только в Мирном, но и в Дербышках, где зажгут свои звезды эстрады. Подробнее об этих и других планах столичных чиновников — в репортаже «Реального времени».

В августе откроется Казанский зооботсад с африканскими животными

Первой темой еженедельного совещания в мэрии стала реконструкция Казанского зооботсада, которая ведется с 2015 года. В конце августа состоится открытие первой из трех частей — «Река Замбези». Территорию площадью 6,7 га на берегу озера Кабан заселят животными африканского континента, оснастят зонами отдыха и смотровой площадкой. Объект возводит компания Равиля Зиганшина «ПСО «Казань» (генподрядчик). В декабре 2018г. к стройке присоединился «Евростройхолдинг+" (субподрядчик), известный как реставратор Казанского цирка и застройщик собора Казанской иконы Божией Матери. К осени на территорию «Реки Замбези» начнут завозить первых животных.

«Работа по строительству нового зоопарка «река Замбези» оказалась чрезвычайно сложной — этот опыт был первым не только для руководства зооботсада, но и для проектировщиков и строителей. Срок сдачи неоднократно переносили. Ведь целью является не просто введение в эксплуатацию эксклюзивной зоны отдыха, а создание для экзотичных животных условий, максимально приближенных к среде их обитания», — пояснил директор зооботсада Фанис Нурмухаметов.

На «Реке Замбези» будут жить крупные экзотические животные — слоны, жирафы, носороги, гориллы и шимпанзе. На сегодня в Казань уже доставлены гамадрилы, страусы, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дикдики, львы, голубые гну. Экзотические новосельцы пока размещаются на территории старого зоопарка и переедут в новый дом после полной сдачи объекта. Коллекция сформирована на 41%, еще на 26% животных заключены договоры купли-продажи. Зебры, гепарды, лемуры, марабу и фламинго прибудут в город в период с августа по ноябрь 2019 года. Полностью вольеры «Реки Замбези» заполнятся до 2021 года.

«Когда мы начали проектировать, ни у кого в России не было опыта по проектированию зоопарков африканского направления с африканскими животными. Поэтому возникла масса вопросов, мы их, теперь уже можно сказать, преодолели, мы на финишной прямой. С такими строгими требованиями вплоть до каждой запятой, как при строительстве зоопарка, мы не сталкивались. Поэтому и заезд животных будет постепенным, [вопрос] не в количестве денег или в количестве самих животных — есть этапность, есть регламенты, какие животные первые, чьи крики мешают заезду второй партии, ну и так далее», — прокомментировал Ильсур Метшин.

Чтобы сформировать коллекцию и закупить необходимое количество обитателей, Казанский зооботсад разработал программу опекунства над животными «Друг зоопарка», напомнил Фанис Нурмухаметов. На данный момент спонсорами приобретения 167 животных стали 33 предприятия, общая сумма их пожертвований составила около 114 млн рублей.

Зоопарк вырастет в три раза

Казанский зооботсад был основан при университете профессором Карлом Фуксом в 1806 году. В 1829 году для закладки ботанического сада были приобретены прибрежные участки озера Кабан площадью 6,7 га. В 1834 году была возведена оранжерея, и ботанический сад был открыт для посещения. А с 1931 года ботанический и зоологический отделы были объединены, и фактически был основан Казанский зооботсад.

В 2014 году принято решение о реконструкции зооботсада, была разработана масштабная программа его реконструкции, предполагающая преобразование существующих территорий и присоединение новых. В результате, общая площадь Казанского зооботсада с нынешних 7 га увеличится до 21 га. Согласно новой концепции, предполагается создание трех территорий. Первый этап — обустройство территории «Река Замбези», в которой на территории 7 га будет представлен животный мир африканского континента, в экспозицию войдут 34 вида экзотических обитателей.

Вторая очередь — реконструкция и строительство на уже существующей территории зооботсада. Основную ее часть займут три экспозиции животных, обитающих в регионах России. Первую часть представит «Озеро Байкал», животные тайги и Западной Сибири: росомаха, рысь, бурый медведь, нерпа и другие звери. Вторая часть — «Река Уссури», животные Дальнего Востока: амурский тигр, дальневосточный леопард, гималайский медведь. Третья — «Остров Врангеля». Основу экспозиции составят белый медведь, овцебык, северный олень и моржи.

На третьем этапе реконструкции запланировано строительство комплекса вольеров «Река Амазонка» на противоположном берегу озера Кабан, который станет новым домом для животных, в дикой природе обитающих в Южной Америке: ягуара, гигантского муравьеда, тапира, ленивца и других. Все три части зооботсада будут соединены между собой мостами и туннелем.

Сабантуй возвращается в Дербышки, а Хор Турецкого едет в Мирный

В Казани татарский народный праздник окончания посевных работ — Сабантуй — в этом году отметят в воскресенье, 23 июня. «Свадьба плуга» пройдет сразу на четырех городских площадках: по традиции главным местом народных гуляний станет березовая роща поселка Мирный, программа запланирована на территории зеленой зоны озера Лебяжье, конноспортивные соревнования из 13 заездов пройдут на Казанском ипподроме, также после пятилетнего перерыва праздничные гуляния запланированы и в поселке Дербышки.

«Наконец-то мы смогли вернуться на еще одну излюбленную нашими горожанами площадку — в Березовую рощу поселка Дербышки, — отметил Метшин. — По Дербышкам было немало обращений, но площадка была сильно запущена после урагана. В этом году мы очень серьезно там готовимся. Впервые за 20 лет проведен не просто ремонт, а капитальное строительство дорог: переложен асфальт от улицы Мира до Парковой. Сейчас мы поставим там опоры освещения, подключим свет. В комплексе с благоустройством и реконструкцией озера Комсомольское эта рекреационная зона станет комфортной и доступной».

На всех четырех площадках пройдут состязания лучших батыров Татарстана в национальной борьбе корэш, а абсолютные победители турнира получат главные призы — барана и автомобиль. Каждый гость Сабантуя сможет попробовать свои силы в открытых национальных играх — лазанье на столб, распиливании бревна, бое горшков и беге с коромыслом. Будет организована работа кафе и сувенирных лавок. Концертные программы стартуют в 9.30. На основной сцене казанского Сабантуя, в Березовой роще поселка Мирный, выступят татарские эстрадные певцы Айдар Сулейманов и Данир Сабиров, хедлайнером праздника станет «Хор Турецкого».

Темой праздничной программы Сабантуя в поселке Дербышки станет «Казан солгесе» («Казанское полотенце»). Театрализованное представление завершится выступлениями звезд татарской эстрады Салавата Фатхетдинова, Салавата Миннеханова и Гүзэлем. На сцене, установленной в зеленой зоне озера Лебяжье, выступят Зайнаб Фархетдинова, Алсу и Азат Фазлыевы, Раяз Фасихов. Отдельная площадка будет посвящена недавно завершившемуся в Казани мировому чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. В мэрии пообещали предоставить возможность всем желающим самозанятым казанцам реализовать свою продукцию на территории гуляний Сабантуя.

«Накануне праздника в городе будет проходить традиционный обряд сбора даров сабантуя. В эту пятницу, 21 мая, в 11 часов конные повозки, украшенные в традиционном татарском стиле, начнут свое движение от «Корстона» с остановками у Оперного театра, театра имени Галиаскара Камала. Конечным пунктом шествия станет Старотатарская Слобода, где зрителей будет ждать концертная программа», — напомнил начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Он добавил, что организацией «обряда» займется Ассоциация рестораторов и отельеров Казани совместно с префектурой «Старый город» и комитетом содействия развитию туризма.

При этом Абзалов затруднился назвать общий бюджет, который в этом году будет затрачен на организацию праздника.

«Тяжело назвать общую сумму затрат, я буду готов назвать ее позже. Несколько организаций принимает участие в мероприятии, разные уровни бюджетов, есть и спонсорские средства, которые также надо посчитать», — сообщил чиновник.

Перекрытые дороги и 221 дополнительный автобус

В день празднования Сабантуя к каждой из площадок празднования направят дополнительные рейсовые автобусы. В поселок Мирный можно будет добраться спецмаршрутами, общественный транспорт будет ходить от четырех городских остановок — «Станция метро «Проспект Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «улица Глазунова». Дополнительно, начиная с восьми часов и до полного окончания праздника и развоза гостей, запустят 60 автобусов, подтвердил на утреннем совещании в мэрии Азат Абзалов.

Стоимость проезда 23 июня будет соответствовать обычному внутригородскому тарифе, то есть составит 27 рублей. Помимо этого, с железнодорожной станции станции «Казань-1» до Мирного будет курсировать специальная электричка, проезд в которой обойдется в 22 рубля.

Кроме обычного городского транспорта в поселок Дербышки гости праздника смогут попасть на бесплатном шаттле, который будет курсировать в течение дня от остановки «улица Халитова». Обычные маршруты №1, 19, 25, 34, 60, 84, 91 в день праздника усилятся 89 машинами. Маршруты №36, 46 и 72, следующие через озеро Лебяжье, будут усилены 72 дополнительными автобусами. Они же смогут доставить гостей праздника до остановки «Ремплер» в поселке Залесный, откуда до самого праздничного майдана Сабантуя каждые пять минут будут ходить бесплатные шаттлы.

Азат Абзалов также предупредил казанцев о том, что в день праздника с 5 до 17 часов на дорогах от ЖК «Лесной городок» до Фермского шоссе и от улицы Мира до улицы Солидарности будет организовано одностороннее движение.

«Уровень востребованности зеленых зон города диктуют увеличение тарифов»

Финальным вопросом в повестке стала текущая деятельность треста «Горводзеленхоз» — компании, обслуживающей все 143 городских парка и сквера Казани, проезжей части и тротуаров Вахитовского и Приволжского районов, а также водных объектах городского леса Лебяжье.

Управляющая трестом Роза Заббарова напомнила, что за 2018 год в городе высадили 5 тысяч деревьев, около 26 тысяч кустарников, обустроили цветники на площади в 24 тысячи квадратных метра, благоустроили 50 парков и скверов. Еще 50 зеленых зон было создано с нуля, так общая площадь парковых зон увеличилась на 131 га. В 2019 году из федерального и республиканского бюджетов на благоустройство и озеленение города выделили 1,47 млрд рублей. Однако на практике суммы, по словам докладчицы, оказывается недостаточно.

«Ильсур Раисович, практика показывает, что при сегодняшнем уровне озеленения Казани основное внимание надо уделять сохранению саженцев и реконструкции зеленого фонда. Нужно установить срок по уходу за высаженными деревьями в течение пяти лет с обеспечением устойчивого финансирования для всех подрядчиков. Для ухода за одним саженцем необходимо от 1,5 тысяч рублей в год. В этом году впервые было финансирование на уходные работы за растениями, высаженными в 2018 году. Но ухаживать за саженцами нужно не один год, а пять лет», — обратилась Заббарова к градоначальнику.

В последние годы в садах, парках и скверах стало проходить большое количество массовых мероприятий. Благоустроенные зеленые зоны с раннего утра до поздней ночи притягивают десятки тысяч горожан. Возросшие нагрузки, по словам управляющей «Горводзеленхоза», приводят к увеличению объемов мусора, частым поломкам малых архитектурных форм, спортивного оборудования и более быстрому износу газона. Возрастает потребность в мытье урн, уборке дорожек, вывозу мусора. Дополнительные восстановительные и ремонтные работы сейчас выполняются за счет предприятия. Но новый уровень развития и востребованности зеленых зон города диктуют увеличение тарифов, резюмировала Заббарова.

«Мы каждый раз задаем новые планки, — ответил мэр. — Я хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича Минниханова, правительство, которое каждый год уделяет все большее внимание и соответствующие средства. Их пока не хватает, но мы в любом случае постоянно растем — в площади зеленых насаждений, в количестве деревьев и цветов. Важный вопрос сохранения и содержания зеленых насаждений, мы завершаем аудит, с этими документами пойдем уже в очередной раз в ЦИСИ, Минфин — защищать данные позиции. Эта работа связана с нехваткой денежных средств, их всегда будет не хватать, но тем не менее мы продолжаем двигаться».