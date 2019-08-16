Августовский педсовет: стобалльники как доказательство высокого качества обучения в национальных школах

Фото: Максим Платонов

Похвалить татарстанских педагогов на августовском педсовете призвал президент республики Рустам Минниханов заместителя министра просвещения России Ирину Потехину. О достижениях наших учителей и выпускников, болевых точках образования и главных целях воспитательной работы в школе — в репортаже «Реального времени».

Хорошее воспитание — всему голова



Главное и завершающее заседание августовского педсовета прошло накануне в международном выставочном центре «Казань Экспо». Темой заседания стало «воспитание как фактор повышения качества образования», и именно сквозь эту призму рассматривали проблемы и достижения современной школы участники встречи.

С задачей правильного воспитания учеников напрямую связан и новый проект республиканского Минобрнауки по подготовке классных руководителей, о запуске которого с нового учебного года объявил глава ведомства — заместитель премьер-министра РТ Рафис Бурганов:



— От их (классных руководителей, — прим. ред.) профессионализма и заинтересованности зависит качество воспитательного процесса. В то же время наблюдаются тенденции, связанные со снижением привлекательности классного руководства среди учителей, в том числе в связи с профессиональной неготовностью занимать эти позиции. С нового учебного года мы запускаем новый проект, направленный на совершенствование психолого-педагогических знаний учителя-предметника.

Перед началом заседания педсовета на «Казань Экспо» прошла встреча выпускников-стобалльников с министром образования и науки Татарстана и ректорами ведущих казанских вузов

Закончили школу на все сто

Перед началом заседания педсовета в «Казань Экспо» прошла встреча выпускников-стобалльников с министром образования и науки Татарстана и ректорами ведущих казанских вузов. В 2019 году ЕГЭ сдавали почти 17 тысяч выпускников, и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ оказалось больше, чем в прошлом (181 выпускник) и позапрошлом (117 выпускников) годах.

Сто баллов по трем предметам — русскому языку, информатике, физике (и 99 — по математике) набрал выпускник казанской татарской гимназии №2 Рамиль Багавиев. Его сегодня похвалили трижды — вначале на встрече с министром и ректорами, потом Рафис Бурганов упомянул о нем в своем докладе, а затем его имя прозвучало в докладе мэра Казани Ильсура Метшина.

Еще 10 выпускников получили 100 баллов по двум предметам, в том числе Гузель Сагирова из Балтасей и Алина Ахметгалеева из Зеленодольского района, сдавшие на 100 химию и биологию (остальные «дважды стобалльники» — из Казани).

399 баллов — и «точка»!

Рафис Бурганов затронул и тему преподавания родных языков. Еще одним аргументом в пользу изучения татарского языка в школах стали образовательные успехи национальных школ:

— Отдельно хочу отметить результаты выпускника татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете Рамиля Багавиева, который набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе 100 баллов — по русскому языку. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке, что свидетельствует о конкурентоспособности обучения на родном языке и ставит точку в дискуссии о качестве образования в национальной школе.

Рафис Бурганов затронул и тему преподавания родных языков. Еще одним аргументом в пользу изучения татарского языка в школах стали образовательные успехи национальных школ

Министр акцентировал внимание участников педсовета на «необходимости исполнения государственных гарантий реализации прав на обучение на родном языке, на изучение родных языков, в том числе русского языка как родного во всех общеобразовательных организациях», а потом, перейдя на татарский, рассказал, что совместно с Институтом развития образования, Академией наук Татарстана и Казанским федеральным университетом республиканское Минобрнауки готовит для включения в федеральный реестр типовые учебные программы для 1—9-х классов по предметам «Татарский язык — государственный язык Республики Татарстан», «Туган тел», «Литература на родном языке». И добавил, что уже разрабатывается новое поколение учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе для 1—9-х классов.

Вперед, к профессии!

Говоря о том, как школы готовят будущих выпускников к взрослой жизни, Рафис Бурганов отметил, что в Татарстане уже функционирует 37 оснащенных новым оборудованием ресурсных центров, на создание которых за последние 6 лет из бюджета республики было потрачено 5,1 млрд рублей, а к 2020 году таких центров будет уже 41.

Министр также сообщил, что в 2018 году федеральные гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму свыше 80 млн рублей получили два колледжа Татарстана, а в 2019-м федеральную поддержку в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» получат 20 образовательных учреждений СПО. И что на базе Казанского педагогического колледжа скоро будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

При этом министр указал, что для оценки результатов работы ресурсных центров «основным критерием является тесная связь с работодателем, его заинтересованность в развитии образовательной организации, участие в учебном процессе».

Потехина сообщила о планах охватить к 2024 году дополнительным образованием более 6 млн школьников, в том числе проживающих в сельской местности

С образованием, но без понятия — это неправильно

— Мы работаем в первую очередь для детей и для родителей, — напомнила замминистра просвещения России Ирина Потехина о необходимости готовить в школе выпускников, конкурентоспособных на рынке труда. — Вы знаете, что на национальные проекты выделены беспрецедентные деньги, и наша с вами задача, чтобы они были использованы максимально рационально. <…> Республика Татарстан участвует уже в семи программах национального проекта «Образование», на республику приходится в этом году 879 миллионов, из которых более 600 миллионов направлены на развитие инфраструктуры. <…> Далеко не все наши медалисты — это те ребята, которые приехали из наиболее оснащенных регионов. Но зато у всех ребят были очень сильные наставники.

Потехина сообщила о планах охватить к 2024 году дополнительным образованием более 6 млн школьников, в том числе проживающих в сельской местности.

— Мы должны помочь нашим детям после выхода из стен образовательных организаций стать конкурентоспособными на рынке труда, а сегодня это — гораздо более сложная задача, чем была, например, в нашем с вами детстве, когда мы получали образование и потом жили им всю жизнь, — подчеркнула она. — Сегодня профессии меняются через 5—7 лет и перестают быть похожими на те, что были еще вчера. Мы провели тестирование. <…> Почти 90 процентов детей ничего не понимают ни про то, чего они хотят, ни про то, что происходит на рынке труда!

Эффект от сказанного замминистра сгладила рассказом о том, что при правильной профориентации школьники начинают с интересом относиться к предметам, которые раньше изучать не стремились: дети начинают понимать, какие знания от них потребуются в будущем.

Рустам Минниханов пошутил и поиграл словами с российским замминистра на тему русского и татарского языков, заметив, что из-за незнания языков «иногда мы друг друга не слышим»

Похвалите и помогите материально

Обращаясь к Потехиной, поднявшейся на трибуну сразу по завершении яркого монолога учителя года города Казани и Республики Татарстан Наиля Мирсаитова, который в своей речи то и дело переходил с русского на английский, а с английского на татарский, президент Татарстана попросил ее:

— Похвалите нас, пожалуйста!

А позднее, в заключительном слове Рустам Минниханов пошутил и поиграл словами с российским замминистра на тему русского и татарского языков, заметив, что из-за незнания языков «иногда мы друг друга не слышим». Ирина Потехина шутку оценила и подхватила, обещав выучить татарский:

— Я чувствовала недоработку, пойду на курсы повышения квалификации.

— Мы готовы [помочь с изучением], — откликнулся президент Татарстана под общую поддержку зала.

Не теряя темпа, Минниханов перешел к практической стороне дела и пожелал родной республике процветания и денег — на новые образовательные проекты и на то, чтобы «поддержать наших педагогов».

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов