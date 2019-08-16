Августовский педсовет: стобалльники как доказательство высокого качества обучения в национальных школах
Похвалить татарстанских педагогов на августовском педсовете призвал президент республики Рустам Минниханов заместителя министра просвещения России Ирину Потехину. О достижениях наших учителей и выпускников, болевых точках образования и главных целях воспитательной работы в школе — в репортаже «Реального времени».
Хорошее воспитание — всему голова
Главное и завершающее заседание августовского педсовета прошло накануне в международном выставочном центре «Казань Экспо». Темой заседания стало «воспитание как фактор повышения качества образования», и именно сквозь эту призму рассматривали проблемы и достижения современной школы участники встречи.
С задачей правильного воспитания учеников напрямую связан и новый проект республиканского Минобрнауки по подготовке классных руководителей, о запуске которого с нового учебного года объявил глава ведомства — заместитель премьер-министра РТ Рафис Бурганов:
— От их (классных руководителей, — прим. ред.) профессионализма и заинтересованности зависит качество воспитательного процесса. В то же время наблюдаются тенденции, связанные со снижением привлекательности классного руководства среди учителей, в том числе в связи с профессиональной неготовностью занимать эти позиции. С нового учебного года мы запускаем новый проект, направленный на совершенствование психолого-педагогических знаний учителя-предметника.
Закончили школу на все сто
Перед началом заседания педсовета в «Казань Экспо» прошла встреча выпускников-стобалльников с министром образования и науки Татарстана и ректорами ведущих казанских вузов. В 2019 году ЕГЭ сдавали почти 17 тысяч выпускников, и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ оказалось больше, чем в прошлом (181 выпускник) и позапрошлом (117 выпускников) годах.
Сто баллов по трем предметам — русскому языку, информатике, физике (и 99 — по математике) набрал выпускник казанской татарской гимназии №2 Рамиль Багавиев. Его сегодня похвалили трижды — вначале на встрече с министром и ректорами, потом Рафис Бурганов упомянул о нем в своем докладе, а затем его имя прозвучало в докладе мэра Казани Ильсура Метшина.
Еще 10 выпускников получили 100 баллов по двум предметам, в том числе Гузель Сагирова из Балтасей и Алина Ахметгалеева из Зеленодольского района, сдавшие на 100 химию и биологию (остальные «дважды стобалльники» — из Казани).
399 баллов — и «точка»!
Рафис Бурганов затронул и тему преподавания родных языков. Еще одним аргументом в пользу изучения татарского языка в школах стали образовательные успехи национальных школ:
— Отдельно хочу отметить результаты выпускника татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете Рамиля Багавиева, который набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе 100 баллов — по русскому языку. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке, что свидетельствует о конкурентоспособности обучения на родном языке и ставит точку в дискуссии о качестве образования в национальной школе.
Министр акцентировал внимание участников педсовета на «необходимости исполнения государственных гарантий реализации прав на обучение на родном языке, на изучение родных языков, в том числе русского языка как родного во всех общеобразовательных организациях», а потом, перейдя на татарский, рассказал, что совместно с Институтом развития образования, Академией наук Татарстана и Казанским федеральным университетом республиканское Минобрнауки готовит для включения в федеральный реестр типовые учебные программы для 1—9-х классов по предметам «Татарский язык — государственный язык Республики Татарстан», «Туган тел», «Литература на родном языке». И добавил, что уже разрабатывается новое поколение учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе для 1—9-х классов.
Вперед, к профессии!
Говоря о том, как школы готовят будущих выпускников к взрослой жизни, Рафис Бурганов отметил, что в Татарстане уже функционирует 37 оснащенных новым оборудованием ресурсных центров, на создание которых за последние 6 лет из бюджета республики было потрачено 5,1 млрд рублей, а к 2020 году таких центров будет уже 41.
Министр также сообщил, что в 2018 году федеральные гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму свыше 80 млн рублей получили два колледжа Татарстана, а в 2019-м федеральную поддержку в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» получат 20 образовательных учреждений СПО. И что на базе Казанского педагогического колледжа скоро будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.
При этом министр указал, что для оценки результатов работы ресурсных центров «основным критерием является тесная связь с работодателем, его заинтересованность в развитии образовательной организации, участие в учебном процессе».
С образованием, но без понятия — это неправильно
— Мы работаем в первую очередь для детей и для родителей, — напомнила замминистра просвещения России Ирина Потехина о необходимости готовить в школе выпускников, конкурентоспособных на рынке труда. — Вы знаете, что на национальные проекты выделены беспрецедентные деньги, и наша с вами задача, чтобы они были использованы максимально рационально. <…> Республика Татарстан участвует уже в семи программах национального проекта «Образование», на республику приходится в этом году 879 миллионов, из которых более 600 миллионов направлены на развитие инфраструктуры. <…> Далеко не все наши медалисты — это те ребята, которые приехали из наиболее оснащенных регионов. Но зато у всех ребят были очень сильные наставники.
Потехина сообщила о планах охватить к 2024 году дополнительным образованием более 6 млн школьников, в том числе проживающих в сельской местности.
— Мы должны помочь нашим детям после выхода из стен образовательных организаций стать конкурентоспособными на рынке труда, а сегодня это — гораздо более сложная задача, чем была, например, в нашем с вами детстве, когда мы получали образование и потом жили им всю жизнь, — подчеркнула она. — Сегодня профессии меняются через 5—7 лет и перестают быть похожими на те, что были еще вчера. Мы провели тестирование. <…> Почти 90 процентов детей ничего не понимают ни про то, чего они хотят, ни про то, что происходит на рынке труда!
Эффект от сказанного замминистра сгладила рассказом о том, что при правильной профориентации школьники начинают с интересом относиться к предметам, которые раньше изучать не стремились: дети начинают понимать, какие знания от них потребуются в будущем.
Похвалите и помогите материально
Обращаясь к Потехиной, поднявшейся на трибуну сразу по завершении яркого монолога учителя года города Казани и Республики Татарстан Наиля Мирсаитова, который в своей речи то и дело переходил с русского на английский, а с английского на татарский, президент Татарстана попросил ее:
— Похвалите нас, пожалуйста!
А позднее, в заключительном слове Рустам Минниханов пошутил и поиграл словами с российским замминистра на тему русского и татарского языков, заметив, что из-за незнания языков «иногда мы друг друга не слышим». Ирина Потехина шутку оценила и подхватила, обещав выучить татарский:
— Я чувствовала недоработку, пойду на курсы повышения квалификации.
— Мы готовы [помочь с изучением], — откликнулся президент Татарстана под общую поддержку зала.
Не теряя темпа, Минниханов перешел к практической стороне дела и пожелал родной республике процветания и денег — на новые образовательные проекты и на то, чтобы «поддержать наших педагогов».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым