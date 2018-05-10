ПАО Нижнекамскнефтехим
Общая информация
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.
В ассортименте выпускаемой продукции — более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют: синтетические каучуки общего и специального назначения; пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; — мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).
Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Утвержденная Советом директоров стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2020 года заключается в укреплении позиций компании как производителя широкого спектра каучуков на внутреннем и внешнем рынках, утверждении статуса крупного игрока в области производства и продаж широкого спектра пластиков, создании крупнотоннажных производств базовых мономеров и широкой гаммы продукции глубоких переделов.
Выработанная в компании стратегия развития предприятия, занимающего ведущее положение в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан, наличие высококвалифицированных кадров и мощной производственной базы являются гарантией дальнейшей успешной работы ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Акции компании котируются на российской торговой площадке РТС-ММВБ и Берлинской фондовой бирже. Кредитный рейтинг: Ba3 (Moody's) и «ВВ-» (S&P).
Контакты
- Город: Нижнекамск
- Адрес: Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН №1651000010
- Телефон: (8555) 37-70-09
- Email: nknh@nknh.ru
- Сайт: https://www.nknh.ru/
Дата последнего обновления: 10.05.2018