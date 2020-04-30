«Нижнекамскнефтехим» передал городу нетканый материал для изготовления 25 тыс. медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» передал городу нетканый материал производства дочерней компания «Полиматиз». Он обладает высокими защитными свойствами от проникновения жидкостей и бактерий. Материала хватит для изготовления 25 тыс. медицинских масок.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета НМР по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РТ Алексея Савельчева принял нетканый материал и поблагодарил «Нижнекамскнефтехим».

НКНХ не впервые помогает городу в решении вопроса дефицита медицинских масок. В начале апреля сотрудники предприятия передали местным властям, а также главному врачу Камскополянского психоневрологического интерната нетканый материал для изготовления более 100 тыс. масок.