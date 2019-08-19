Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в туристическом слете

Фото: предоставлено НКНХ

Более 100 сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в ежегодном туристическом слете. 26 командам предстояло преодолеть полосу препятствий: продемонстрировать ориентирование на местности, пройти переправу через воду и овраг, собрать палатку и показать мастерство в завязывании узлов.

— Хотел бы пожелать вам отдохнуть, набраться позитива и сил для рабочей недели, получить удовольствие от общения друг с другом. Хочется, чтобы это было не просто спортивное мероприятие, а мероприятие, направленное на объединение коллектива, — поддержал сотрудников генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

— Нам повезло с погодой — сегодня тепло и солнечно, поэтому надеемся, что настроение у коллектива будет приподнятое, и мы с улыбкой отметим этот день и это прекрасное мероприятие, — поделился заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по персоналу и социальным вопросам Родин Булашов.

После преодоления туристической полосы команды соревновались в творческом конкурсе. По итогам слета определились победители, которых наградили кубками.