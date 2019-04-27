«Нижнекамскнефтехим» оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим в пожаре

Фото: предоставлено НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» оказывает всестороннюю помощь сотрудникам подрядных организаций, которые пострадали во время ЧП на территории предприятия. Об этом рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. Родные получат до миллиона рублей, в зависимости от полученной степени тяжести вреда здоровью. Сейчас 16 пострадавших находятся в РКБ, Нижнекамской ЦРБ и 18-й Городской клинической больнице города Уфы. Их посетили представители НКНХ. Обо всем подробнее— в материале «Реального времени».

Пострадавшие находятся в РКБ и ЦРБ Нижнекамска

На сегодня в РКБ находятся шесть работников подрядных организаций, которые пострадали при аварии на территории «Нижнекамскнефтехима», последний был транспортирован в пятницу из БСМП Набережных Челнов, его состояние стабильное. Пациентов, вместе с родными, посетили представители «Нижнекамскнефтехима», которым врачи рассказали о состоянии здоровья пациентов и условиях, в которых они находятся. Трое из них сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

— Этот комплекс помещений признан одним из лучших в России. В реанимации в течение часа создается шестикратная микроциркуляция воздуха, происходит его очищение и увлажнение, — объяснил главный комбустиолог Татарстана, заведующий ожоговой хирургией РКБ Радик Новиков.

Сейчас в РКБ находятся шесть пострадавших

Еще двое пациентов сейчас в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии РКБ. По словам главного комбустиолога республики, у них наблюдается положительная динамика, поэтому на следующей неделе их могут перевести в общую палату. В пятницу в РКБ поступил еще один пациент — его на скорой помощи привезли из БСМП. В Татарстане все пострадавшие распределены по двум медицинским центрам — РКБ и Нижнекамской ЦРБ.

— Пять пациентов находятся в Нижнекамске, но тоже контролируются нами. Наши врачи ездят туда, совершают обходы, проводят оценку состояния. Также мы ежедневно находимся на связи с главным комбустиологом России, профессором Андреем Алексеевым и со всеми нашими коллегами по анестезиологии и реанимации, а также с руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим», с которым совместно решаем все необходимые организационные моменты. Мы каждый день ведем мониторинг и докладываем ситуацию министру здравоохранения Татарстана. У нас достаточно всех ресурсов, чтобы восстанавливать здоровье пациентов, — рассказал главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Специалисты РКБ прибыли в Нижнекамск уже через час после аварии

Авария на территории «Нижнекамскнефтехима» произошла вечером 19 апреля. На заводе изопрена-мономера началось возгорание на установке БК-3, где проводили ремонт подрядные организации. Как только в РКБ получили экстренную информацию о ЧП, через 20 минут была сформирована команда специалистов во главе с руководителями реанимационной службы и ожогового центра, которые через час после аварии были на месте происшествия и вместе с руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» делали все возможное для спасения пострадавших.

— На месте была произведена оценка их состояния и оценка пациентов, которые поступили в БСМП. Далее, по мере необходимости перевода и возможности транспортабельности, быстро принимались решения. В тот же день мы перевели в РКБ двух сложных пациентов, они сейчас находятся в стабильном состоянии. Потом перевели еще двух пациентов и так всех сконцентрировали здесь, в РКБ, — продолжил главный врач Рафаэль Шавалиев.

Врачи РКБ уже через час после аварии были на месте ЧП

«Нижнекамскнефтехим» для родных пострадавших предоставил жилье и транспорт

Для родственников пострадавших, которые находятся в РКБ, «Нижнекамскнефтехим» решил вопрос с размещением — в Казани для них организовано проживание и предоставляется транспорт. Для близких пострадавших, которые были в БСМП Набережных Челнов, также решался вопрос с дорогой из Нижнекамска.

Пятеро пострадавших являются жителями Башкирии, поэтому из татарстанских больниц они были переведены в Республиканский ожоговый центр Уфы. В пятницу их посетила делегация «Нижнекамскнефтехима» во главе с председателем профкома Фанисом Муртазиным, которая также встретилась с родными пациентов.

— В пятницу мы прооперировали одного из пациентов, чтобы обезопасить и ускорить процесс восстановления. Он в стабильно тяжелом состоянии, но динамика положительная, поэтому по нему мы даем благоприятные прогнозы, — рассказал главный врач Республиканского ожогового центра Уфы Жулдыбай Иржанов.

Пять пациентов были перевезены в Республиканский ожоговый центр Уфы

Еще четверо человек находятся в общей палате в стабильном среднем состоянии с положительной динамикой.

Не дожидаясь результатов расследования, «Нижнекамскнефтехим» объявил о предоставлении материальной помощи пострадавшим. Семьям погибшего и тяжело больных будет оказана материальная помощь в 1 млн рублей, при средней тяжести вреда здоровью выплата составит 500 тысяч, в остальных случаях — 250 тысяч.

— Как уже заявлял генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин, по согласованию с акционерами Группы компаний ТАИФ, было принято решение о предоставлении материальной помощи. Выплаты уже начались, и в ближайшее время мы постараемся произвести их всем. Ситуацию по состоянию здоровья пострадавших и оказанию им всего спектра необходимых медицинских услуг ежедневно на контроле держит руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Также будет оказана помощь пациентам, которым будет назначено реабилитационное лечение, в том числе санаторно-курортное.