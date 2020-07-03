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Детские лагеря «Нижнекамскнефтехима» приняли первых отдыхающих

17:50, 03.07.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Детские лагеря «Нижнекамскнефтехима» приняли первых отдыхающих
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В двух детских оздоровительных лагерях, находящихся в ведомстве ПАО «Нижнекамскнефтехим», стартовал летний оздоровительный сезон. Сроки начала заездов были скорректированы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. По этой же причине в первой смене сокращено количество отдыхающих детей. Так, лагерь «Юность» принял 230 мальчишек и девчонок, «Олимпиец» — 130.

В течение всего заезда в лагерях будут соблюдаться необходимые меры предосторожности. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора персоналу и отдыхающим не разрешается покидать территорию баз отдыха, также введен запрет на посещение детей родителями. Развлекательные мероприятия будут проводиться непосредственно в отрядах.

Обслуживающий персонал лагерей, а также педагоги прошли обязательные тесты на определение COVID-19. Дети допускались только со справкой об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией. Среди дополнительных мер безопасности предусмотрены обязательная обработка помещений дезсредствами несколько раз в день и термометрия.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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