Жители Татарстана могут проголосовать за легендарного директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева

Жителям Татарстана предлагают проголосовать за выдающихся деятелей республики. Отдать свой голос можно на сайте, посвященном 100-летнему юбилею образования ТАССР, в разделе «Голосуй за своего земляка!». В список внесены 45 кандидатов, среди которых есть уроженцы каждого района республики.

Нижнекамск в народном голосовании представляет первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», Герой Социалистического Труда, министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николай Лемаев. Его имя связано со становлением и развитием нижнекамского нефтехимического комплекса, нефтехимической отрасли страны и города Нижнекамска. Это стало делом его жизни, в которое он вложил знания, огромные усилия и частицу своей щедрой души.

90-летие Николая Васильевича нефтехимики отметили 13 ноября 2019 года вместе со всей республикой. Свои силы и энергию Николай Лемаев вкладывал и в развитие нефтехимической отрасли, «Нижнекамскнефтехима» и города Нижнекамска, следуя принципу «Не дели, а приумножай». Им был заложен «ген» социальной ответственности «Нижнекамскнефтехима», предприятие строило жилье, школы, детские сады, спортивные сооружения, больницы и другие объекты городской инфраструктуры.



За Николая Лемаева на сегодняшний день отдали свой голос 236 человек. Для голосования необходимо пройти на сайт 100-летия ТАССР.

В опросе лидируют Герой Советского Союза Петр Гаврилов, оперный певец Федор Шаляпин, участник боевых действий в Сирии Марат Ахметшин и лыжник Федор Симашев.

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