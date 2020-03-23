«Нижнекамскнефтехим» готовится к открытию музея истории Великой Отечественной войны

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ПАО «Нижнекамскнефтехим» откроется музей истории войны. С такой инициативой выступило руководство компании совместно с командиром поискового отряда «Нефтехимик» Ольгой Ланцовой.

Работы по организации музея начались в 2019 году. Он расположился на территории промзоны (за поликлиникой №1) на месте неиспользуемых объектов. Здесь уже провели ремонт, оборудовали несколько специальных залов, каждый из которых посвятили определенному событию Великой Отечественной войны. Сейчас участники поискового отряда «Нефтехимик» занимаются экспонированием и оформлением залов.

Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений. К наиболее ценным экспонатам относятся личные вещи солдат. По задумке организаторов музея, представленные предметы можно будет не только посмотреть, но и взять в руки.

Партнерский материал