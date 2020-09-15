Алексей Прудников: «Дасаев в «Спартаке» был первым без вопросов»

Олимпийский чемпион — о корейце Валерии Сарычеве, каратисте Романе Еременко и певце Егоре Титове

7 сентября в Нижнекамске открыли обновленный футбольный стадион «Нефтехимик», масштабную реконструкцию которого осуществил «Нижнекамскнефтехим». Событие городского масштаба приурочили ко Дню нефтехимика, по случаю которого горожан порадовали большим спортивным праздником с участием звезд российского футбола. В гости к ветеранам «Нефтехимика» приехали их «коллеги» из московского «Спартака», среди которых должен был быть и олимпийский чемпион Алексей Прудников (на поле он, правда, не появился), ретро-интервью у которого корреспондент «Реального времени» взял еще в 2004 году.

«Поначалу не вписался в «искренний футбол» Малофеева»



Когда пришло время служить, меня призвали в армию, и таким образом я оказался в 1983 году в «Динамо». Правда, приоритет в выборе игроков призывного возраста всегда имел ЦСКА. Однако меня там не призвали, сейчас и не вспомню, кого тогда предпочли армейцы, зато хорошо помню, как в середине 1980-х они также стояли перед выбором — между Игорем Пятницким и Игорем Добровольским. И предпочли первого, а второй, как и я, надел бело-голубую футболку. Когда я пришел в «Динамо», там на позиции основного вратаря был Николай Гонтарь. Плюс на скамейке Саша Уваров. Но Гонтарь вскоре закончил, и первым номером стал я — и был таковым вплоть до прихода в команду Эдуарда Малофеева. Поначалу не вписался в его «искренний футбол». Потом снова вернул себе место первого, до того момента, пока команду не возглавил Анатолий Бышовец. Он-то и привел с собой молодого Диму Харина, и мне уже пришлось уйти окончательно в «Торпедо».

В итоге мы с Хариным вместе попали в олимпийскую сборную 1988 года, хотя на тот момент оба числились динамовцами. Там все сложно было. Дело в том, что я уже практически ушел в «Торпедо», но первые четыре месяца не играл — находился вне футбола. Ни в одном справочнике тех лет нет моей фамилии, потому что я в команде появился только перед самым окончанием срока заявки.

Фото facebook.com/alexey.prudnikov.16

Считается, что самое большое достижение в моей карьере — это олимпийская победа. Но для меня самым значительным стал тот момент, когда удалось попасть в команду мастеров «Спартака» в 1979 году. Пусть меня брали третьим, после Прохорова и Дасаева, но с учетом того, что я в футболе-то к тому времени был всего три года (начал заниматься в 15 лет), это приглашение уже было огромным достижением.

Кстати, моим первым тренером был олимпийский чемпион Михаил Огоньков, тот самый, который был в компании со Стрельцовым и Татушиным. Самая хулиганская тройка советского футбола, как выяснилось перед чемпионатом 1958 года.

«Вторым вратарем был недолго»



Так вот, мне было 18, «Спартак» только-только вернулся в высшую лигу, и взяли в него всего двух игроков из спартаковской школы — меня и Федора Черенкова. А таланты у нас в выпуске были. К примеру, отец известной теннисистки Веры Звонаревой, мой однокашник, который так и не пробился в большой футбол (Игорь Звонарев стал игроком московского «Динамо» по хоккею с мячом, — прим. ред.). Если бы я не попал в «Спартак», то светило мне в «почтовый ящик» сыграть. Василий Спица приглашал меня в футбольную команду оборонного завода, засекреченного до ужаса. Четыре месяца меня проверяли — как раз к тому времени подоспело приглашение в «Спартак».

Дасаев в «Спартаке» был первым без вопросов. Но уже в 1982 году я провел практически половину матчей «Спартака», когда Ринат готовился к чемпионату мира в Испании. Мне тогда было 22 года, для вратаря это юный возраст, я почувствовал, что готов стать первым. И перешел в «Динамо». Так что вторым я сидел недолго. Уваров? Саша выходил на поле некоторое время — при Малофееве. Но там ему фатально не везло. Он попадал в состав, и команда проигрывала, даже если Уваров был не виноват. А со мной выигрывала. Был момент, когда нам пришлось бороться за выживание, я встал в рамку, мы победили и остались в высшей лиге.

Фото facebook.com/alexey.prudnikov.16

Дасаев в «Спартаке» был первым без вопросов. Но уже в 1982 году я провел практически половину матчей «Спартака», когда Ринат готовился к чемпионату мира в Испании. Мне тогда было 22 года, для вратаря это юный возраст, я почувствовал, что готов стать первым. И перешел в «Динамо»

Заграница? Первой моей заграничной командой стал «Вележ» из Мостара (тогда Югославия, сейчас Босния и Герцеговина). Представьте себе состав того клуба — Вахид Халилходжич, Неша Масловар, один из первых легионеров японской Джей-лиги, где играл в одной команде со знаменитым Пьером Литтбарски, Мехо Кодро, который блистал в Испании, Ваня Гудель, который потом играл в «Сельте». И вот с этими ребятами мы боролись только за то, чтобы остаться в высшей лиге чемпионата Югославии.

Потом меня купил клуб «Сараево», но тут в стране началась война. Пришлось срочно уезжать, и я выбрал Финляндию, клуб «Яро». Там играли Саша Воробьев и Алексей Еременко-старший, так что я семейство Еременко хорошо знал. Вместе со всеми поиграть не успел, со мной в команде выступал только отец, а вот против сыновей играл, и не раз. Во дворе. Леша и Ромка были еще маленькими пацанами, и я бы никогда не поверил, что Ромка станет футболистом — он в то время очень серьезно занимался карате.

Потом я играл в Чехословакии, в команде «Топольчаны», выступив не только в качестве футболиста, но и менеджера, например, нашел работу для Саши Бокия. Год мы поиграли, а потом произошло разделение страны на Чехию и Словакию. Получается, что две страны, в которых я играл, развалились. Зато, когда выступал в Южной Корее, там началось движение к объединению. Игравший там Валерий Сарычев стал корейцем, хотя, по-моему, вынужденно — пока был россиянином, то никуда не мог выехать со своей командой. Ведь место рождения у него — город Куляб, Таджикистан. А это для многих стран автоматически означает наркобизнес. И только став гражданином Кореи, Сарычев избавился от клейма «наркобарона». Его команда LG помогла Валере получить гражданство и остаться в Корее, потому что там запретили выступать иностранным вратарям.

Мне в это же время предложили контракт тренера голкиперов в «Самсунге», там я и получал больше, и ответственности было поменьше. И никаких проблем с финансированием, как бывало у меня в России. Что имею в виду? Давно исчезнувшую команду «Колос» из Краснодара, которая при моем участии боролась за право выйти в первую лигу с краснодарской же Кубанью». Помню, обыграли соседей — 7:2, Костя Коваленко забил пять голов. Вышли в первую лигу, и клуб умер от безденежья.

Фото facebook.com/alexey.prudnikov.16

Потом меня купил клуб «Сараево», но тут в стране началась война. Пришлось срочно уезжать

«Были перспективы у начинающего певца Егора Титова»



В нулевые я помогал главному тренеру Сергею Колотовкину в работе с командой третьей лиги «Локомотив-Мостотряд-90», которая завоевал право выйти во второй дивизион. Соперники у нас вроде бы были не очень известные, но зато какие там игроки выходили на поле! За нас выступал Дима Кудинов, воспитанник тбилисского «Динамо», которому было 40 лет, но он отыграл все матчи. В «Шатуре» был настоящий звездный десант — Андрей Пятницкий, Василий Кульков, Олег Кужлев. Но от них отвернулись спонсоры. Я же совмещал эту работу с выступлениями за ветеранов и работой с футбольной командой «Старко».

Там моим делом была помощь вратарю Юрию Давыдову. Началось с международного матча с музыкантами из Италии, когда мы выиграли — 3:1 в «Лужниках» и разошлись по нулям в ответной встрече на Апеннинах. У нас был бомбардир Серега Беликов, но ему пришлось сделать две операции на мениске. Затем выделялся Юра Трубач, не зря он записал песню с одним известным футболистом — кстати, в том клипе снимался и мой сын.

Были перспективы и у начинающего певца Егора Титова (на тот момент Титов был дисквалифицирован, будучи обвиненным в употреблении бромантана, — прим. ред.). С участием Егора мы выиграли турнир в Португалии, который проходил во время чемпионата Европы-2004. Уверен, что «Старко» просуществует еще долго (команда по-прежнему существует, — прим. ред.), и мы заначим в команде место для Титова после окончания его футбольной карьеры.

Кстати, в Португалии мы как-то надели красные маечки с Володей Пресняковым-старшим и в автобусе по дороге на игру провели конкурс: «Найди пять отличий» между нами. Выяснилось, что возраст примерно одинаков, лица похожи, правда, коса у Преснякова длиннее. А главное отличие оказалось в наколках, которых у Петровича множество.

