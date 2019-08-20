«Нижнекамскнефтехим» завершил капремонт поликлиники №1

«Нижнекамскнефтехим» завершил капремонт поликлиники №1, расположенной на территории промышленной зоны. Обновленное медучреждение сегодня осмотрели заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и другие почетные гости.

Общая стоимость капремонта оценивается в 123 млн рублей — средства были выделены ГК «ТАИФ» и ГК «СОГАЗ». В обновленном здании сделали больше открытых пространств: для пациентов появились зоны ожидания, для врачей оборудовали кабинеты с эргономичными рабочими местами.

Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием на общую сумму 100 млн рублей. Среди новинок — универсальная цифровая рентгенологическая система, позволяющая проводить все виды рентгенографических исследований, в том числе в косых проекциях, а также современные аппараты УЗИ экспертного класса, предназначенные для проведения ультразвуковой диагностики органов брюшной полости, опорно-двигательной системы, сердца и сосудов, в том числе специализированные: по урологии, гинекологии, педиатрии.

Модернизация коснулась и IT-оборудования — обновилось аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение.

В рамках модернизации поликлиники ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупило 2 автомобиля скорой медицинской помощи более чем 5 млн рублей. Для выезда бригад фельдшеров и врачей поликлиники на дом для оказания медицинской помощи работникам компании приобретены еще 2 специализированных автомобиля.