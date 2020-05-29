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«Нижнекамскнефтехим» объявил новую дату годового собрания акционеров

15:05, 29.05.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» объявил новую дату годового собрания акционеров
Фото: realnoevremya.ru

В «Нижнекамскнефтехиме» в форме заочного голосования состоялось внеплановое заседание Совета директоров, где рассматривался вопрос о созыве и проведении годового собрания акционеров предприятия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что итоговое собрание акционеров, запланированное на 6 июня, было перенесено на неопределенный срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Новая дата назначена на 29 июня. Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» пройдет также в форме заочного голосования.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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