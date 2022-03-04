Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ в 2021 году составила почти 42 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 10,3 раза выросла чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг») по РСБУ по итогам 2021 года. Компания заработала 41,8 млрд рублей против 4,1 млрд в 2020-м. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выручка выросла в 1,7 раза — до 254,8 млрд рублей. В том числе от продаж синтетических каучуков — в 1,5 раза (до 89,8 млрд руб.) и пластиков — в 1,8 раза (до 90,6 млрд руб.). Прибыль от продаж составила 49,4 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем за год до этого. Рост доналоговой прибыли составил 11,2 раза (53,3 млрд руб.). Рост связан с сокращением прочих расходов от снижения отрицательных курсовых разниц.

Отмечается также рост активов — до 309,9 млрд рублей, что на 18,9% выше результатов 2020 года. При этом объем долгосрочных займов составил 126,6 млрд рублей (рост на 23,1%), а краткосрочных — 2,1 млрд руб., что в 10,9 раза выше предыдущих показателей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года НКНХ нарастил общие объемы производства на 10,8%.

Арсений Фавстрицкий