Строительство завода дивинил-стирольного синтетического каучука идет по плану

Фото: Роман Хасаев

Сегодня производство, входящее в комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим», посетили генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров НКНХ Руслан Шигабутдинов и главный советник по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Они осмотрели площадку и остались довольны темпами строительства. Реализация проекта «Производство ДССК» стартовала в «Нижнекамскнефтехиме» в феврале 2018 года, а в 2019-м нефтехимики приступили к строительству объекта мощностью 60 тыс. т/год. 25 января 2021 года был получен первый брикет новой марки каучука.

— Чем быстрее завершается стройка, тем она экономичнее. Сейчас мы идем в графике. Пандемия наложила свой отпечаток — некоторые поставщики ушли в локдаун, но благодаря слаженной работе коллектива и дирекции «Нижнекамскнефтехима» все вопросы решаются. У нас есть желание ускорить плановую работу, и, скорей всего, так и произойдет. Возможно, это единственное предприятие в мире, которое производит практически всю линейку каучуков. ДССК — самый последний современный каучук пятого поколения. Мы клиентоориентированная, глобальная компания и можем предложить нашему потребителю весь спектр необходимых компонентов для производства самых лучших шин на все виды транспорта и техники в одном месте, — рассказал генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров НКНХ Руслан Шигабутдинов.

Шины из ДССК обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Еще одна особенность — низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход топлива. ДССК также предназначен для использования в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент.