Будущие аппаратчики и машинисты посетили «Нижнекамскнефтехим»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Где и как производится основа для бескамерных шин — галобутиловый каучук? В каких процессах участвуют аппаратчики и машинисты? Об этом и многом другом узнали учащиеся «Нефтехим-класса» из 36-й школы. Они побывали на заводе бутилового каучука (БК).

Им постарались раскрыть тонкости таких нефтехимических профессий, как аппаратчик и машинист. Сегодня эти специальности — самые востребованные на предприятии. Кем стать, какую профессию выбрать? Об этом задумываются многие выпускники. «Нижнекамскнефтехим» помогает им сделать правильный выбор.



Ученики 9-го «Нефтехим-класса» побывали в самом сердце завода — в цехе полимеризации и дегазации, а также в цехе выделения, сушки и упаковки каучука. Именно на полимеризации, в ходе сложных химических процессов — синтеза двух мономеров — производят сырье для получения бутилового и галобутилового каучуков. Данные виды каучуков используют для выпуска бескамерных шин, которые отличаются повышенной износостойкостью и газовой непроницаемостью.

Экскурсию для ребят провел победитель чемпионата WorldSkills, и.о. начальника смены цеха №1307 Антон Алдарёв. Он показал школьникам установки производства, рассказал о всей технологической цепочке получения галобутилкаучука, а также о важной роли аппаратчиков и машинистов в этом процессе.



— Такие экскурсии помогают школьникам наглядно, в масштабе 1:1 увидеть промышленные узлы, ознакомиться с технологией, так сказать, соприкоснуться с особенностями производства — для укрепления в выборе будущей профессии, — говорит Антон Алдарёв



Сам молодой человек уже более семи лет трудится на «Нижнекамскнефтехиме». Без отрыва от производства получил высшее техническое образование. Антон неоднократно принимал участие в конкурсах профессионального мастерства, занимал призовые места на разных уровнях производства. Но основной своей победой считает первое место в соревнованиях профмастерства по формату WorldSkills среди работников нефтехимической промышленности — предприятий СИБУР, ТАНЕКО, ТАИФ, «Тольяттикаучук» и др.



— Я очень рад тому, что работаю на «Нижнекамскнефтехиме». Предприятие предоставляет множество возможностей для самореализации молодых специалистов — это и возможность профессионального и карьерного роста, и возможность реализовать себя, к примеру, в творчестве или спорте. Это очень здорово, — поделился Антон.

После экскурсии ребята возвращались с хорошим настроением и новыми знаниями. Поездка на предприятие состоялась в рамках профориентационной программы, которая включает в себя мероприятия для учащихся «Нефтехим-классов». Это специальный проект, который создан по инициативе ПАО «Нижнекамскнефтехим» на базе двух подшефных учебных заведений — 36-й школы и 37-го лицея.



ПАО «Нижнекамскнефтехим», являясь частью компании СИБУР, большое внимание уделяет сотрудничеству с учебными заведениями города и республики в подготовке кадров. Согласно исследованию Changellenge, участие в котором приняли 6 тысяч студентов из 33 ведущих вузов России, СИБУР вошел в число самых привлекательных работодателей для студентов технических специальностей. Кроме того, компания признана одной из лучших в нефтегазовом секторе.