«Нижнекамскнефтехим» вручил дипломы лучшим выпускникам КНИТУ

Фото: Максим Платонов

12 июля лучшим выпускникам Казанского национального исследовательского технологического университета в торжественной обстановке в Казанской ратуше были вручены дипломы о профессиональном образовании. В этом году КНИТУ окончили 3030 студентов, более 40% из них окончили вуз с отличием. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила выпускников с получением диплома. Она отметила, что это важный и трепетный момент в жизни каждого человека, и пожелала отличникам добиться профессионального успеха.

— Всегда оставайтесь отличниками, даже если вам говорят, что в перфекционизме нет ничего хорошего. Это здорово, когда любишь результаты своего труда, добиваешься над самим собой высот, приносишь результат своей республике, стране. Желаю, чтобы ваши имена были всегда вписаны в историю развития производства, промышленности Республики Татарстан и Российской Федерации, — сказала Лейла Фазлеева.

Ректор вуза Сергей Юшко также поздравил выпускников с замечательным днем и поблагодарил представителей промышленных предприятий Татарстана, которые приехали на вручение дипломов, за внимание к вузу. «Мы вместе с ними работаем, чтобы вы состоялись, а ваша карьера вкладывает большую лепту в развитие наших крупных технологических компаний, которые являются лидерами не только в России, но и во всем мире», — заявил Сергей Юшко.

Выпускники КНИТУ внесли значительный вклад в становление одного из крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сейчас НКНХ укомплектовано полностью, но с учетом поставленных акционерами задач и стратегии 2030 по увеличению мощности и модернизации действующих производств предприятие нацелено на привлечение современных и хорошо подготовленных кадров.

Чтобы поздравить с окончанием учебы и вручить дипломы лучшим выпускникам вуза, торжественную церемонию посетил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. Он отметил, что КНИТУ как базовый и головной вуз, находящийся в Казани, формирует топ-кадры для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и других предприятий нефтехимического кластера, входящего в ГК ТАИФ.

— Мы готовим студентов как по целевым программам, так и по другим направлениям. Постоянно находимся на связи с ректором КНИТУ Сергеем Юшко, находим и реализуем различные программы, нацеленные на пополнение качественного и лучшего кадрового состава для нашего предприятия, — сказал Родион Булашов.

Отметим, что в этом году руководством «Нижнекамскнефтехима» и ГК ТАИФ была одобрена концепция по вручению именных стипендий, приуроченных к юбилею 90-летия первого генерального директора, основателя НКНХ Николая Лемаева. Часть стипендий уже вручили на праздновании Дня химика, а также на Ученом совете в Нижнекамском химико-технологическом институте. Следующие стипендии планируется вручить к дате юбилея Николая Лемаева 14 ноября.