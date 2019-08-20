В Нижнекамске открылось ожоговое отделение, которое проспонсировал «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице торжественно открылось ожоговое отделение. В церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и другие почетные гости.

Проект был реализован на средства «Нижнекамскнефтехима», компания выделила на эти цели более 113 млн рублей.

В ожоговом отделении расположены две палаты. Первая, с двумя противоожоговыми кроватями, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Там установлены две голландские противоожоговые кровати и два аппарата для искусственной вентиляции легких. Стоимость каждой кровати составляет 5,2 млн рублей.

Вторая палата, где размещены еще четыре противоожоговые кровати, расположена в хирургическом отделении. Эти кровати оснащены оборудованием для аэрации воздуха, позволяющим ускорить регенерацию поврежденных кожных покровов.

Новое отделение позволит медикам оказывать высококвалифицированную помощь пациентам даже с обширными ожогами без транспортировки в лечебные учреждения Набережных Челнов и Казани.