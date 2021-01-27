60 лет безупречной работы: управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима» отмечает юбилей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима» — визитная карточка предприятия. Отсюда начинается знакомство сотрудника с компанией, его трудовой и карьерный путь. С момента своего создания эксперты рекрутинга успешно выполняют главную функцию — подбирают квалифицированный персонал, помогают молодым специалистам реализовать себя. В этом году служба по персоналу НКНХ отмечает свое 60-летие. Что изменилось в работе за эти годы, как удается привлекать на предприятие молодежь и популяризировать рабочие профессии — в материале «Реального времени».

История длиною в шесть десятилетий

Служба по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает знаменательную дату — 60 лет со дня образования. История этого подразделения началась с момента, когда на Нижнекамский химический комбинат был принят первый начальник отдела кадров Фатих Шарафутдинов.

Это событие произошло 26 января 1961 года. В последующие годы службу возглавляли Гараф Шамсутдинов, Заки Гильмутдинов, Роза Аюкина, Алевтина Мурашова, Мадина Полянская — опытные руководители, хорошо знавшие и квалифицированно решавшие кадровые вопросы на предприятии. В настоящее время отдел кадров преобразован в управление по персоналу, который возглавляет Лилия Ярема.

Служба по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает знаменательную дату — 60 лет со дня образования

«Нижнекамскнефтехим» всегда славился заместителями директора по кадрам. С сентября 1966 по октябрь 1968 года им работал Петр Ачаев, с 1968 года по 1969 — Иван Мальцев. В 1977 году заместителем генерального директора по быту стал Масгут Сибгатов. Имея за плечами опыт работы, он умело направил работу жилищно-коммунального управления в нужное русло.

С ноября 1969 по август 1978 года заместителем генерального директора по кадрам работал Рашид Ханнанов. Под его руководством на комбинате была выработана и установлена определенная система в работе с кадрами, по их расстановке, выдвижению и воспитанию, было разработано и действовало «Положение о резерве на выдвижение и работе с лицами, зачисленными в резерв кадров».

С сентября 1978 года заместителем генерального директора по кадрам работал Фидаиль Мангушев. Он уделял большое внимание вопросам обучения молодежи без отрыва от производства, подготовки и повышения квалификации рабочих, руководящих и инженерно-технических работников.

С марта 1997 по март 2002 года начальником управления по кадрам работал Ирик Кадыров, с 2000 по 2008 годы — Нурислам Фатыхов. Он был автором многих социальных программ: по медицинскому обслуживанию работников объединения, по реализации жилищной программы, по совершенствованию системы набора, отбора и обучения персонала, по развитию общественного питания и других.

С сентября 2008 года заместителем генерального директора по персоналу и социальным вопросам был назначен энергичный и грамотный руководитель Василий Шуйский, при котором была внедрена политика в области управления персоналом.

С сентября 2008 года заместителем генерального директора по персоналу и социальным вопросам был назначен энергичный и грамотный руководитель Василий Шуйский

Стратегический ресурс компании

Создавая новое, сохраняя традиции — такого принципа придерживается служба заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима». С недавнего времени ее возглавляет молодой креативный топ-менеджер Родион Булашов. Опираясь на то, что создано его предшественниками, он успешно продолжает претворение в жизнь политики в области управления персоналом.

Под руководством Родиона Александровича осуществляется организация социально-бытового, культурного, медицинского и спортивно-оздоровительного обслуживания сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и членов их семей. Ведется контроль по благоустройству и санитарной очистке территорий промышленных зон акционерного общества, города Нижнекамска и лесных массивов в пригородной зоне, закрепленных за структурными подразделениями предприятия. Также организуется шефство над 18 образовательными учреждениями города Нижнекамска и ежегодно оказывается помощь в подготовке к учебному сезону. Осуществляется проведение мероприятий городского и республиканского масштаба с участием ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Персонал для «Нижнекамскнефтехима» всегда был главным стратегическим ресурсом для достижения амбициозных целей. В настоящее время в компании трудятся более 15 тысяч сотрудников, из них почти 41% в возрасте до 35 лет. Грамотно подобрать и расставить персонал, подготовить и обучить его, нацелить на развитие, создать базовую и амбициозную мотивацию, выполнить правильную расстановку целей и задач, реализовать обратную связь — вот этапы кадровой политики НКНХ, позволяющие решить задачи бизнеса, — говорит Родион Булашов.

В компании отбор персонала ведется на соответствие образования, квалификации, опыта кандидата с требованиями, установленными в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах.

Кроме того, определяется соответствие объективных характеристик кандидатов потребностям производства, в том числе путем психодиагностического тестирования работающих и вновь поступающих работников в цеха, деятельность которых связана с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Уникальность системы развития персонала НКНХ заключается в огромном опыте, а также в поиске новых направлений по закреплению и развитию сотрудников в компании.

В ногу со временем

Для достижения поставленных целей управлением по персоналу разработаны мероприятия, рассчитанные до 2025 года. Например, модернизация процесса отбора, адаптация персонала и процесса обучения, аттестация персонала, оценки удовлетворенности, вовлеченности, лояльности персонала.

Автоматизация процесса отбора и набора персонала позволяет реализовать быстрый оперативный поиск кандидатов по требуемым критериям на основе данных, полученных с внешних и внутренних ресурсов, а также отслеживание этапов трудоустройства. Реализован в системе SAP Fiori.



Материалы аттестации используют для формирования личного кабинета резервиста. Эти мероприятия особенно значимы в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Автоматизация процесса отбора и набора персонала позволяет реализовать быстрый оперативный поиск кандидатов по требуемым критериям на основе данных, полученных с внешних и внутренних ресурсов



Для улучшения работы с персоналом систематически проводятся опросы нефтехимиков и дочерних организаций по различным темам. Всего за 2020 год проведено 33 социологических исследования. Для улучшения внутренних коммуникаций на корпоративном портале проведено 52 экспресс-опроса.

Многоступенчатые конкурсы профмастерства

Самая востребованная профессия в НКНХ — аппаратчик технологических установок. Следом идут машинист компрессорных и насосных установок, слесарь по КИПиА, электромонтер, лаборант, слесарь-ремонтник технологического оборудования.

Для людей труда на предприятии ежегодно проводят конкурсы профессионального мастерства по основным профессиям. Они имеют многоступенчатую систему — от отборочных этапов в подразделениях до финальных корпоративных. Победители выходят на городской, республиканский и общероссийский уровень, где регулярно добиваются успеха.

Соревнуются практически все: токари, фрезеровщики, лаборанты, электромонтеры, инженеры-программисты, молодые рационализаторы, начальники смен и другие.

Перспективные молодые люди попадают в кадровый резерв предприятия. С резервистами в «Нижнекамскнефтехиме» ведется индивидуальная работа, молодым сотрудникам помогают формировать управленческие качества. В списке кадрового резерва на 2019—2021 годы состоят 596 человек, из них в 2019 году выдвинуто на должности руководителей и специалистов 149 человек.

Из офлайна — в онлайн

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу нефтехимиков. Корпоративная культура частично изменилась при переходе на удаленную форму работы. Особое значение приобрели вопросы обратной связи. Введен ежедневный мониторинг настроения работников, усилилось присутствие компании в социальных сетях.

При переходе на дистанционный формат были сохранены все бизнес-процессы и коммуникации между работниками, проконтролирован переход из офлайна в онлайн формат, обозначены онлайн-площадки, через которые будет происходить вся корпоративная коммуникация.

Вопросы социальной ответственности компании стали доминирующими. Проведено множество мероприятий по поддержке возрастных работников компании, работников с многодетными семьями (выделены планшеты для обеспечения их детям процесса дистанционного обучения в школе) и социально уязвимых групп (продуктовые наборы для бывших работников-инвалидов). Дополнительное развитие получило корпоративное волонтерство.



Кадры «под заказ»

Большую роль играет в компании учебный центр, где через систему переподготовки и повышения квалификации ежегодно проходят свыше 10 тыс. работников «Нижнекамскнефтехима». Причем до 90 процентов всей потребности в обучении сотрудников компании реализуется за счет внутрифирменного обучения, являющегося приоритетным.

На предприятии разработана система набора работников, которая включает в себя профориентационную работу в учебных заведениях города, подготовку кадров в базовых учебных заведениях, прием по направлению от городского центра занятости, прием резюме через корпоративный сайт.



Основными направлениями взаимодействия ПАО «Нижнекамскнефтехим» с профильными учебными заведениями являются производственная практика, профориентационная работа, целевая подготовка, дуальная система обучения, стажировка, независимая оценка выпускников.



В 2019 году прошли встречи управления по персоналу с родителями и студентами выпускного курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Внедрен совершенно новый опыт в рамках дуального обучения, с 2019 года студентам выпускного курса данного колледжа была предоставлена возможность пройти практику на рабочих местах с заключением трудового договора.

В декабре 2019 года трудоустроены восемь студентов по профессии токаря, в 2020 году трудоустроены 112 студентов колледжа по профильным профессиям аппаратчика и машиниста.

В 2019 году прошли встречи управления по персоналу с родителями и студентами выпускного курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева

Для НКНХ дуальное образование — это возможность подготовить кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, при этом экономя на расходах при поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. Выделены корпоративные стипендии лучшим студентам вузов для повышения имиджа компании и привлечения на работу лучших выпускников.

Еще один уникальный проект компании — это «Федеральная экспериментальная площадка» Нижнекамского химико-технологического института, которая создана на базе предприятия. Студенты выпускного курса, показавшие наилучшие результаты по итогам учебы, трудоустраиваются на предприятие и переходят на вечернюю форму обучения.

В тесной связке НКНХ работает с Нижнекамским химико-технологическом институтом (филиалом ФГБОУ ВПО «КНИТУ») и ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева». Студенты колледжа, начиная с первого курса, проходят на предприятии производственную практику, собирают материалы для своей дипломной работы.

Будущие кадры «Нижнекамскнефтехим» растит прямо со школьной скамьи. Потенциальных нефтехимиков приглашают на экскурсии по предприятию, где их знакомят с градообразующим предприятием, рассказывают о профессиях отрасли. Такая возможность появляется в рамках программ «Мир профессий» и «Турникет без границ». Многие школьники, побывав на производстве, принимают решение о трудоустройстве именно сюда.

Молодым нефтехимикам приходят на помощь наставники. Система наставничества в НКНХ имеет многоуровневую структуру. Для этого создана база высококвалифицированных работников, которые, используя свои знания и опыт, выступают в разной категории персонала и студентов.

В результате один человек совмещает функции инструктора производственного обучения — при повышении квалификации и обучении работников по профессиям, наставника — при оказании профессиональной помощи вновь поступающим на производство работникам и инструктора-наставника — при прохождении производственной практики студентами.

Для молодых работников проводят деловые игры, дискуссии, «мозговые штурмы».

Первые на производстве, в спорте и творчестве

С первых лет своего существования компания уделяла особое внимание социальной и молодежной политике. Каждый нефтехимик может раскрыть спортивные и творческие способности.

Для этого в компании ежегодно проходит до 150 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Конкурсы новаторов и международные научно-практические конференции позволяют привлечь рабочих и инженеров к поиску высокоэффективных технических решений.

Работники участвуют в городских и республиканских мероприятиях, в том числе ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В этом году в конкурсе из-за высокого уровня подготовки творческих номеров был учрежден новый приз — кубок «Герои нашего времени». Его завоевала команда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Еще одна гордость компании — команда КВН «Проспект химиков». Она успешно принимает участие в фестивалях игр КВН Лиги «Республика».

Активно работает волонтерское движение. Молодые работники принимают участие в различных акциях: «Сад Памяти», «Георгиевская лента», в военно-патриотической спортивной игре «Патриоты «Нефтехима».

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открылся музей Боевой славы. Большая часть представленных в музее экспонатов — подлинные уникальные находки, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений. Поисковую деятельность отряд ведет 15 лет, за это время были подняты останки более 800 бойцов.

Коллектив «Нижнекамскнефтехима» можно смело назвать одним из самых профессиональных, творческих, спортивных и сплоченных в Татарстане. И это прямая заслуга управления персоналом. Решая важнейшие производственные задачи, ПАО «Нижнекамскнефтехим» опирается на знания, опыт и трудолюбие всего своего коллектива. И отвечая взаимностью, наращивает блок социальных, молодежных программ и инвестиционных проектов.



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