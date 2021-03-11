80 лет спустя: «Нижнекамскнефтехим» переиздал календарь 1941 года и подарил городу

Фото: Альберт Муклоков

ПАО «Нижнекамскнефтехим» при содействии ГК ТАИФ воссоздало календарь 1941 года. Подлинник издания бережно хранится в музее «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик» среди многочисленных экспонатов найденных на полях сражений. Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к событиям 80-летней давности, поближе узнать историю страны, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» переиздали календарь 1941 и передали экземпляры в городские библиотеки. На церемонии вручения исторической литературы присутствовал корреспондент «Реального времени».

Война глазами поисковиков

Едва переступив порог музея «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик», библиотекари оказались в импровизированной русской избе. Здесь — старинное веретено, посуда, предметы быта. В центре композиции — часы, стрелки которых остановились ровно на четырех утра.

Чуть дальше — солдатский окоп, стена хаоса и сотни уникальных экспонатов: личные вещи погибших бойцов, снаряды, патроны, разного вида оружие. Все это поисковики обнаружили на полях сражений.

За 16 лет работы поисковикам удалось поднять тысячи предметов, обнаружить и предать земле останки более 800 солдат Красной армии

За 16 лет работы им удалось поднять тысячи уникальных предметов, обнаружить и предать земле останки более 800 солдат Красной армии.

— Нам повезло — отряду помогает «Нижнекамскнефтехим». Предприятие предоставляет необходимое оборудование, транспорт, что облегчает нашу работу. Мало кто знает, что мы не только поднимаем останки бойцов, но обнаруживаем боевые снаряды, которые позже передаем саперам для разминирования, — отметил заместитель командира поискового отряда «Нефтехимик» Рафаэль Лутфуллин.

Вторая жизнь настольного календаря 1941 года

Руководит поисковым отрядом «Нефтехимик» красивая женщина с сильным характером — Ольга Ланцова. Все свое свободное время она посвящает сохранению исторической памяти. Именно ей удалось разыскать и приобрести для музея «Боевой Славы» настольный календарь 1941 года.

Руководит поисковым отрядом «Нефтехимик» красивая женщина с сильным характером — Ольга Ланцова

— Мы поднимаем ценные экспонаты, которыми пополняем наш музей. Это делается для того, чтобы жители города приезжали и могли все увидеть своими глазами. Важность для нас также представляют вещи, выпущенные до военного времени или во время войны. Когда появилась возможность приобрести календарь 1941 года, мы ее не упустили. Оригинал был выпущен в 1940 году, когда советский народ еще не знал о том, что его ждет, — сказала она.



Музей «Боевой Славы» создан по инициативе командира поискового отряда «Нефтехимик» Ольги Ланцовой. Под будущее здание музея приспособили неиспользуемые объекты, в которых за счет средств «Нижнекамскнефтехима» провели перепланировку и капитальный ремонт. Открытие музея состоялось 25 июня 2020 года. Сейчас здесь располагаются залы, посвященные началу Великой Отечественной войны, военной экспозиции и учебный зал для занятий поисковиков.



Музей «Боевой Славы» создан по инициативе командира поискового отряда «Нефтехимик» Ольги Ланцовой

Календарь 1941 года разместился на одном стеллаже с газетами военного времени. Идея переиздать его появилась в день открытия музея «Боевой Славы». Оригинал издания заметил генеральный директор ГК ТАИФ Руслан Шигабутдинов. Именно он дал поручение к 80-летию начала Великой Отечественной войны подарить книге вторую жизнь. Поставленную задачу выполнили специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Нефтехим медиа», воссоздав его копию.



Календарь 1941 года разместился на одном стеллаже периодикой военного времени. Идея переиздать его появилась в день открытия музея «Боевой Славы»

Настольный календарь 1941 года — книга в несколько сотен страниц. Он повествует о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы.



«Счастье жить без войны»



В своем обращении к читателю генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин отмечают:

«Дорогой друг! Мы с огромным уважением и трепетом относимся к истории нашей страны, свято чтим память о тех, кто отдал свои жизни за наше общее мирное будущее, кто, не щадя сил и здоровья, ковал Победу в тылу, кто поднимал страну из руин. Именно поэтому мы решили воссоздать календарь 1941 года и подарить тебе возможность прикоснуться к событиям 80-летней давности, узнать, чем жила и к чему стремилась огромная страна в последний мирный Новый год перед великой и страшной войной».

Настольный календарь 1941 года — книга в несколько сотен страниц. Он повествует о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения

Книга найдет своего читателя



Всего силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» было выпущено свыше тысячи экземпляров, которые в ближайшее время пополнят книжные фонды городских, местных и школьных библиотек Нижнекамского муниципального района и города Казани. Первыми переизданное издание получили сотрудники Центральной библиотечной системы Нижнекамска.



— Мы могли бы просто раздать книги, но решили пригласить библиотекарей в музей, чтобы они смогли воочию увидеть подлинник издания, осознать его ценность, — подчеркнула помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина.



Всего силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» было выпущено свыше тысячи экземпляров, которые в ближайшее время пополнят книжные фонды городских, местных и школьных библиотек

Решение оказалось верным. По завершению экскурсии сотрудники библиотек признались, что и музей, и его экспонаты, в том числе календарь 1941 года, произвел на них глубокое впечатление. А книга — обязательно найдет своего читателя.



— Когда слушаешь рассказ, погружаешься в эту атмосферу, смотришь на эти предметы — слезы наворачиваются. Календарь 1941 года не будет пылиться на полке. Все новые книги мы презентуем читателям. Ближе к 9 Мая проводим цикл мероприятий, поэтому нам необходима любая информация. Мы должны донести до горожан новые факты, о которых не говорят в школе, — отметила Гульназ Курмашева, заведующая директора ЦБС Нижнекамска.



Мы очень рады, что в нашем книжном фонде появится такая ценная книга, — уверено сказала Гульназ Арсланова, директор ЦБС г. Нижнекамск

— В музее очень богатый фонд. Люди, которые здесь работают, душой и сердцем болеют за свое дело. Библиотекарям также необходимо знать историю, чтобы рассказывать читателям. Мы очень рады, что в нашем книжном фонде появится такая ценная книга, — уверено сказала Гульназ Арсланова, директор ЦБС г. Нижнекамск.



Под занавес мероприятия инструкторы музея показали гостям фильм и исполнили песню о поисковом движении.

Партнерский материал