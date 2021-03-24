НКНХ приступил к выпуску термоэластопластов для дорожного покрытия и кровельных материалов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На новом производстве ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим» получена первая партия термоэластопласта (ТЭП). Он представляет собой полимерные гранулы. Продукцию применяют для изготовления дорожного покрытия, что улучшает качество и долговечность асфальта. Термоэластопласт используют также при производстве кровельных материалов.

Процесс получения термоэластопласта полностью автоматизирован. Готовые гранулы упаковывают на специальной фасовочной линии в специальную мягкую тару — биг-бэги. К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что на производстве ДССК «Нижнекамскнефтехима» получен первый брикет новой марки каучука.

