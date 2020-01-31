«Нижнекамскнефтехим» за три года направит на улучшение условий труда 670 млн рублей

Нефтехимики планируют внедрить инновационные программы в области безопасности

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» проанализировал инциденты, произошедшие в прошлом году, сделал выводы, принял необходимые меры для недопущения подобных ситуаций. Об этом на совещании по охране труда и промышленной безопасности заявил заместитель главного инженера общества — начальник управления по ПКПБ и ОТ Илшат Фатыхов: «Оценивая все риски, связанные с обновлением персонала, вопросы безопасности выведены на уровень высшего руководства. Кроме того, в начале прошлого года была разработана и внедрена программа улучшения условий труда на 2019—2021 годы». Когда нефтехимики получат спецодежду нового образца и что такое кривая Брэдли — обо всем подробнее в «Реальном времени».

Открыто и честно о каждом инциденте

— Анализируя итоги работы в 2019 году, вынужден признать, что в этом году были допущены случаи аварий, инциденты и несчастные случаи в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», — начал свой доклад начальник управления по ПКПБ и ОТ Илшат Фатыхов, стараясь быть максимально честным и открытым перед сотрудниками предприятия и представителями СМИ.

Он подробно остановился на несчастных случаях, произошедших в прошлом году.

— Главный принцип, который мы хотим донести до всех, — это принцип открытости. Мы не должны просто помнить о проблемах на местах, мы должны о них говорить и решать их, — обратился к сотрудникам предприятия Илшат Фатыхов. — Я не хочу напоминать о недоработках, я хочу напомнить о тех случаях, которые у нас были, чтобы подобные нарушения впредь не произошли.

— Главный принцип, который мы хотим донести до всех, — это принцип открытости, — обратился к сотрудникам НКНХ начальник управления по ПКПБ и ОТ Илшат Фатыхов

Он рассказал, что работу на предприятии необходимо организовать таким образом, чтобы заранее можно было предупредить все нештатные ситуации, и привел простой пример из жизни:

— Когда вы едете по дороге и видите знак «Камера», то снижаете скорость и понимаете, что впереди опасный участок. Можно было бы этот знак не ставить, просто разместить камеру и пополнять государственный бюджет. Знак устанавливали для предупреждения. Водитель снижает скорость, а значит, снижается аварийность. Поэтому надо планировать свои действия заранее, предотвращая нарушения. У нас должно быть так же на предприятии, — сравнил он.

Культура производственной безопасности

Во второй части выступления Илшат Фатыхов говорил о культуре производственной безопасности работников предприятия. По его мнению, это важный аспект, на который сейчас необходимо обратить внимание.

Зал внимательно слушал его, совещание по охране труда и промышленной безопасности в этот раз существенно отличалось от предыдущих.

— Необходимо поменять мышление людей, чтобы каждый человек осознанно выполнял требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, понимая, зная и заботясь о себе. Мне бы хотелось, чтобы каждый работник сам для себя стал контролером. Сам о себе заботился! Это должно быть доведено до автоматизма — надеть спецодежду, взять противогаз, каску, опустить подбородочный ремешок. И не потому, что кто-то может поймать и наказать за несоблюдение требований безопасности, а потому, что выработается инстинкт, основанный на пропаганде безопасных условий труда, — сообщил он.

Совещание по охране труда и промышленной безопасности в этот раз существенно отличалось от предыдущих

В качестве основы для понимания пути повышения уровня безопасности на «Нижнекамскнефтехиме» была представлена кривая Брэдли или, другими словами, кривая эволюции культуры производственной безопасности.

Данная кривая представляет собой четыре этапа осознания и изменения мышления:

Первый — так называемый реагирующий уровень травматизма — характеризуется тем, что работники придерживаются правил безопасности в силу природных инстинктов.

Второй уровень — требования по охране труда соблюдают исключительно в случае надзора, работник применяет должным образом средства индивидуальной защиты, только если видит представителя службы охраны труда или своего руководителя. Соответственно, требуется постоянный контроль за исполнением работ.

Третий этап — независимый уровень, где работники руководствуются не инстинктами и внешним надзором, а сознанием. Работники убеждены в важности стандартов охраны труда и заботятся не только о своей безопасности, но и окружающих.

Четвертый уровень — это командная работа, в которой заинтересованы и задействованы абсолютно все работники предприятия. Данный этап характеризует сплоченность работников вне зависимости от профессиональных статусов.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» первый семинар трансформации культуры производственной безопасности планируется провести уже в марте этого года:

— К нам приедут специалисты одной крупной организации, которые будут проводить семинар на тему осознанной системы культуры производственной безопасности среди главных специалистов, главных инженеров. Нам надо двигаться вперед в области охраны труда и культуры безопасности, подстраиваясь под реалии современного мира. Мы будем смотреть, как рождается осознание собственной и коллективной безопасности, — рассказал о ближайших планах Фатыхов.

Новым сотрудникам выдают красные каски с восклицательным знаком на затылке

Он также привел в пример одно из предприятий, где новым сотрудникам выдают красные каски с восклицательным знаком на затылке, чтобы все понимали — это новый работник компании, не набравшийся еще опыта в достаточной степени, соответственно, требующий повышенного внимания.

Новая программа и финансирование

Кроме того, в прошлом году «Нижнекамскнефтехим» разработал и утвердил программу технических мероприятий и улучшения условий труда на 2019—2021 годы. В ее рамках планируется реализовать 160 мероприятий на сумму 674 млн рублей.

— Наша новая программа состоит из нескольких разделов. Для обеспечения безопасной эксплуатации опасных объектов реализуется целый комплекс мероприятий: проведение планово-предупредительного ремонта оборудования, модернизация и замена оборудования, обеспечение аварийно-спасательных формирований, обучение персонала и обеспечение средствами индивидуальной защиты, пересмотр документации, регламентирующей процессы безопасности, осуществление контрольно-надзорной деятельности, — рассказал начальник управления по ПКПБ и ОТ.

Подводя итоги реализации предыдущей программы по улучшению условий труда и снижению уровня профессиональных рисков, Фатыхов отметил, что было выполнено 321 мероприятие, финансирование составило 412 млн рублей.

В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» разработал и утвердил программу технических мероприятий и улучшения условий труда на 2019—2021 годы

Для обеспечения безопасной работы оборудования с 2014 по 2018 год «Нижнекамскнефтехим» выделил 115 млрд рублей. Из них 83,8 — на модернизацию и реконструкцию объектов, 21 млрд рублей — на проведение капитального ремонта, 4,7 млрд рублей — на замену 65 тыс. 827 единиц технологического, энергетического и метрологического оборудования, 1,2 млрд рублей — на экспертизу промышленной безопасности.

Кадры решают все

По словам Фатыхова, за последние пять лет в компании произошли значительные кадровые изменения. С 2014 по 2018 год на работу пришли 7 тыс. новых сотрудников взамен уволившихся или вышедших на пенсию. Люди уходят на родственные предприятия или уезжают за пределы республики.

— Понимая все риски возникновения проблем на предприятии, связанные с обновлением персонала, все вопросы безопасности на «Нижнекамскнефтехиме» выведены на уровень руководства компании. Мы проводим тотальное обучение и проверку знаний всего линейного персонала в комиссии главного инженера общества. Мы усилили контроль уровня знаний персонала подрядных и дочерних предприятий в области охраны труда и промышленной безопасности. Ведем дополнительное обучение специалистами управления ПКПБ и ОТ с привлечением инструкторов газоспасательных отрядов, пожарной части, технических служб главного инженера, также ужесточены штрафы к подрядчикам, — отметил спикер.

С 2014 по 2018 год на работу пришли 7 тыс. новых сотрудников взамен уволившихся или вышедших на пенсию

С целью повышения кадровой стабильности на предприятии подняли заработную плату, разработали и внедрили программу по ремонту бытовых помещений и столовых.

— В ПАО ведутся работы по улучшению бытовых условий, ремонтируются столовые, бытовые помещения. В скором времени нефтехимики получат спецодежду нового образца. «В декабре 2019 года был заключен договор с компанией «Казань-Восток-Сервис» на предоставление спецодежды и средств индивидуальной защиты. Она будет в корпоративных цветах. Спроектирована с учетом физиологических особенностей. Форма будет подгоняться по размеру сотрудника, ремонтироваться в случае необходимости. Дизайн на стадии утверждения. Через полгода примерно она поступит на предприятие, — рассказал Илшат Фатыхов.

Под надзором главных специалистов

В компании пересмотрели систему работы ответственных дежурных по обществу.

— Сейчас мы составляем график дежурства таким образом, чтобы все знали, когда проверяющие придут и в какой цех. Ведь руководитель подразделения знает, какие у него есть недоработки, и будет их устранять. Вот, например, когда свекровь приезжает в гости к невестке, при предварительной уборке будут устранены все десять проблем. Если свекровь наведается, не предупреждая, то она увидит три проблемы из десяти. Заранее предупреждая, мы решаем десять проблем. Персонал подготовится заранее. Наша задача не наказать, а предупредить, — акцентировал внимание Илшат Фатыхов.

Еще одно новшество: телефон охраны труда и промбезопасности. Набрав его номер, работники предприятия могут сообщить о недоработках или нарушениях на рабочем месте.

Особое внимание нефтехимики уделяют контролю безопасности при подготовке опасных производственных объектов к капитальному ремонту. Специально созданная комиссия под руководством главного инженера общества, куда вошли ведущие специалисты «Нижнекамскнефтехима», контролирует и принимает подготовительные операции по опорожнению и нейтрализации оборудования. Опытные руководители в процессе проверки передают знания сопровождающему их линейному персоналу подразделения.

— Наши главные специалисты ведут тотальный контроль по всем направлениям деятельности. Контролеры присутствуют во время проведения капитальных ремонтов. На них надеты желтые жилеты, и они повсюду. Сейчас на одной технологической установке 30 человек ходят в жилетах. Контролеры оценивают ход исполнения работ и нацелены на предупреждение негативных последствий. Поэтому сотрудникам подрядных организаций приходится работать по всем требованиям безопасности. Таким образом, мы не даем людям нарушать.

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