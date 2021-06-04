Айрат Сафин: «Новая экологическая программа принята. Это говорит о том, что мы идем правильным путем»

«Нижнекамскнефтехим» выделит на улучшение экологии в регионе колоссальные 12 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим

5 июня принято отмечать Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Для ПАО «Нижнекамскнефтехим», одного из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе, эта дата имеет особое значение. С момента своего основания обеспечение экологической безопасности — одно из приоритетных направлений работы компании. Только в 2020 году нефтехимики выполнили 61 природоохранное мероприятие, объем финансирования которых составил 828,1 млн рублей. Работники предприятия принимают участие в экологических акциях и поддерживают начинающих волонтеров. Накануне Дня эколога компания приняла пятую экологическую программу, которая позволит сократить вредные выбросы в атмосферу, потребление речной воды и существенно повысить качество жизни нижнекамцев.

День эколога с «Нижнекамскнефтехимом»



Около 10 часов утра в Парке нефтехимиков стали собираться профессиональные и еще совсем юные экологи. Здесь при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ДЭБЦ состоялось подведение итогов санитарно-экологического двухмесячника «ЭкоВесна». Мероприятие проходило с 1 апреля по 31 мая. В нем участвовали все городские образовательные учреждения. В канун Дня эколога самые активные учащиеся школ были отмечены дипломами и призами компании.



Победителями санитарно-экологического двухмесячника «ЭкоВесна» стали учащиеся сразу нескольких школ города

— «Нижнекамскнефтехим» с большим удовольствием организовал этот праздник. Мы приготовили для детей подарки. Надеемся, что ребята останутся довольны. День окружающей среды отмечают во всем мире. Мы, взрослые, должны передать эстафету детям, чтобы они знали, насколько этот праздник важен для всех нас, — отметила начальник отдела экологического надзора управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена Галимова.



Победителями санитарно-экологического двухмесячника «ЭкоВесна» стали учащиеся сразу нескольких школ города. Ребята со всей ответственностью подошли к делу: убирали на территории образовательного учреждения, в лесных массивах, прибрежных зонах. Благодаря юным активистам были собраны сотни мешков с мусором, опавшие листья и сухостой.



— Мы выражаем большую благодарность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за оказанное содействие в проведении этого праздника, за поддержку всех наших творческих идей, экологических акций. Надеемся, что и дальше мы будем вместе трудиться на благо окружающей среды, — поблагодарила директор ДЭБЦ Гузель Хуснуллина.



Около 10 часов утра в Парке нефтехимиков стали собираться профессиональные и еще совсем юные экологи

— Я горжусь тем, что хожу в Детский эколого-биологический центр. Мы часто убираем в лесу, собираем отходы, сдаем макулатуру. А получать за это подарки — приятно вдвойне, — радостно сообщила корреспонденту «Реального времени» после церемонии награждения воспитанница ДЭБЦ Зарина Калимуллина.



— А еще мы собираем старые батарейки, ведем просветительскую работу. Полезно быть разносторонним человеком, — следом поделился эмоциями Максим Закиров, ученик 22-й гимназии.



Десятки экологических акций и тонны собранного мусора

ПАО «Нижнекамскнефтехим» не только активно поддерживает начинающих волонтеров, но и сам принимает участие в природоохранных акциях, следит за состоянием окружающей среды и делает все возможное для ее сохранения.



Наводить порядок нефтехимики выходят буквально каждую неделю. Одна из самых запоминающихся акций — генеральная уборка ландшафтного памятника «Борковская дача» в Нижнекамском районе. Туда сотрудники «Нижнекамскнефтехима» отправились вместе с преподавателями Детского эколого-биологического центра Нижнекамска и за несколько часов смогли собрать семьсот килограммов мусора.



Одна из самых запоминающихся акций — генеральная уборка ландшафтного памятника «Борковская дача»

«Чистые игры» — еще одна экологическая акция, прошедшая недавно близ деревни Ильинки в Нижнекамском районе. Она представляла собой соревнование по сбору мусора между предприятиями и организациями. Команда нефтехимиков одержала в ней победу.



Активно участвуют нефтехимики в озеленении Нижнекамска, его пригородных территорий и населенных пунктов Нижнекамского района, а также в акциях по уборке территорий. Так, в первых числах мая состоялась компенсационная высадка саженцев близ деревни Иштеряково Тукаевского района.



Высадка зеленых насаждений проводилась взамен изъятых деревьев при строительстве высоковольтных линий и других объектов для собственного энергоисточника предприятия ПГУ-ТЭС и проходила по принципу «взамен одного вырубленного дерева — два новых». 1100 деревьев, высаженных у Иштеряково, прибавились к 6700 саженцам, получившим жизнь в рамках компенсационных посадок в 2019 и 2020 годах.



В 2021 году предприятие запустило проект по раздельному сбору мусора — нефтехимики установили шесть фандоматов в подшефных школах города, еще два были размещены на территории предприятия. Фандомат представляет собой аппарат для сбора и первичной утилизации алюминиевой и пластиковой тары. Для школьников взаимодействие с фандоматами — своеобразная игра: они помещают в устройство бутыль или банку, а взамен получают талончики, которые учитываются при соревновании между классами по сбору тары и дают возможность получать призы.



7 лет — 490 природоохранных мероприятий

В прошлом году завершилась очередная экологическая программа ПАО «Нижнекамскнефтехим», срок действия которой охватил период с 2014 по 2020 год. С 2001 года это четвертая по счету природоохранная программа предприятия. В минувшем году предприятие ее успешно завершило. За 7 лет было выполнено 490 природоохранных мероприятий, профинансированных на 7,96 млрд рублей. За счет их внедрения удалось предотвратить:



3,6 тысячи тонн выбросов вредных веществ в атмосферу;

8,8 миллиона кубометров сбросов сточных вод в водоем;

11,6 тысячи тонн сбросов загрязняющих веществ в водоем;

образование 18,5 тысячи тонн неутилизируемых отходов, 46,5 тысячи тонн утилизируемых отходов;

потребление 39,2 тысячи тонн углеводородного сырья, 12,2 миллиона кубометров речной воды.

За 7 лет было выполнено 490 природоохранных мероприятий, профинансированных на 7,96 млрд рублей

Самыми значимыми проектами последних лет общей стоимостью более 3 млрд рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков. С пуском нового коллектора была исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы, обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений.



Проведенная реконструкция позволила обеспечить улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований. Проблема неприятных запахов с БОС и коллектора промливневых стоков долгие годы волновала нижнекамцев: результат проведенной модернизации они ощутили и оценили.



Существенный экологический эффект по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух был достигнут при реализации целого ряда инвестиционных проектов. С 2001 по 2020 год выпуск товарной продукции на предприятии вырос на 64 процента, при этом валовой выброс загрязняющих веществ был снижен на 63,9 процента. Снизилась и доля выбросов акционерного общества в общих валовых показателях предприятий Нижнекамского промышленного узла: если пятнадцать лет назад, в 2006 году, она составляла 50 процентов, то в 2020 году — 33 процента.



Более 12 млрд на сохранение окружающей среды

На достигнутом нефтехимики останавливаться не собираются. Накануне Дня эколога стало известно, что компания утвердила новую экологическую программу, рассчитанную на 2021—2025 годы.



— Мы очень рады, что утвердили пятую экологическую программу. Она объемная по финансированию и списку выполняемых работ. Цифра колоссальная — более 12 млрд рублей. Объем финансирования предыдущей — более 7 млрд, и она показала свою эффективность, необходимость. Мы видим это по снижению выбросов и потреблению речной воды, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Он отметил, что 2020 год стал показательным для компании. Жалобы населения на выбросы в атмосферу сократились примерно в четыре раза, при этом из всех жалоб ни одна не относилась к деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— Новая экологическая программа принята, это говорит о том, что мы идем правильным путем. Мы выполним эту программу полностью, — заверил журналистов Айрат Сафин.



Пятая экологическая программа — лишь малая часть той деятельности, которую ведет «Нижнекамскнефтехим» в области окружающей среды

Пятая экологическая программа — лишь малая часть той деятельности, которую ведет «Нижнекамскнефтехим» в области окружающей среды, отметил заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям АО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин:



— Сюда можно отнести целый ряд направлений по производству экологически чистой продукции. Это так называемые «зеленые» каучуки для изготовления «зеленых» шин, снижение углеродного следа. Вся эта работа радует как меня, члена совета директоров, так и моих коллег. Эта системная работа, которая организована в «Нижнекамскнефтехиме» по устойчивому развитию компании. Это вселяет надежду на то, что, помимо роста производственных, экономических показателей, будет расти качество жизни горожан, работников компании и жителей всего Татарстана.

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