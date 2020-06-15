Маски сброшены: малый бизнес сворачивает производство средств защиты

Мелкие швейники оказались неконкурентоспособны по сравнению с машинной штамповкой

Появившиеся во время карантина мелкие швейные производства начали сворачивать выпуск защитных многоразовых масок. По данным Минпромторга Татарстана, в преодолении их дефицита в республике участвовало свыше 70 мелких компаний, которые успели нашить несколько миллионов масок. Однако антикоронакризисная стратегия едва не рассорила их с «крупняком». Промышленники жаловались регулятору на дороговизну швейных масок ремесленников, тогда как последние отвергали претензии, объясняя, что ручной пошив не может быть дешевым. Как накатила и схлынула стремительная волна «масочного» бизнеса, разбиралось «Реальное время».

Коронавирусный спрос исчез быстро, как и появился

С отменой жестких карантинных ограничений татарстанские производители начали постепенно сворачивать выпуск защитных масок, ставший для многих основной антикоронакризисной стратегией.

О прекращении масочного производства «Реальному времени» сообщили в руководстве «Фабрики по производству спортивной одежды BARSSPORT», ООО «ВС-Спецодежда», Альметьевской чулочно-носочной фабрике «Алсу», а также различные индивидуальные предприниматели.

В разгар пандемии казанские фабрики выдали «на гора» более 100 тысяч многоразовых масок каждая. «Бешеный коронавирусный спрос на лицевые средства защиты рухнул также стремительно, как и поднялся», — объясняют предприниматели. «Спрос упал, можно сказать, до нуля», — заявил представитель фабрики «Алсу» Алексей Дубовик.

«А смысл шить, если есть автоматизированные линии с себестоимостью по 2 рубля за штуку», — поясняет самозанятая швея Альбина Ганиева, отшившая около 7 тысяч масок за два месяца коронавирусной весны. Это и понятно: небывалый ажиотаж вокруг гигиенических средств сошел на нет, а ручной пошив обходится в десять раз дороже автоматизированного.

«Бешеный коронавирусный спрос на лицевые средства защиты рухнул также стремительно, как и поднялся», — объясняют предприниматели. Фото tatarstan.ru

По данным Минпромторга Татарстана, на сегодняшний день в республике выпускается около 8 млн масок в месяц, большая часть которых идет на обеспечение потребностей промышленных предприятий республики, а также на реализацию в аптечных и торговых розничных сетях республики. Около 80 промышленных предприятий, включая дочерние компании группы «ТАИФ», «Татнефть» и «КАМАЗ», развернули собственные производства по пошиву многоразовых масок. Их совокупная производительность составляет порядка 310 тыс. масок в день. За счет этого с конца марта по настоящее время выпущено более 3,5 млн масок.

Таким образом, в республике с нуля выстроили промышленные масочные линии, с которыми не смогут конкурировать швейники. Прежде всего, по цене. По словам самих швейников, стоимость одной пошитой маски в разы выше изготовленной на специализированной линии, поэтому биться за разогретый рынок без соответствующего оборудования смысла нет. По словам производителей, они вернулись к прежнему выпуску одежды. «У нас сейчас много контрактов на выпуск спецодежды, хотя мы готовы под заказ отгрузить и маски», — сообщил «Реальному времени» гендиректор ООО «ВС-Спецодежда» Егор Башков (выпустили за «горячий» период свыше 107 тысяч многоразовых масок).

Станки из Поднебесной

Острый дефицит средств защиты в республике был снят в апреле, после того как грузовой спецборт Ан-124 «Руслан» доставил из Китая «масочные» станки и заодно 6 млн масок. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, в рамках работы по борьбе с коронавирусной инфекцией удалось оперативно развернуть мощности по производству средств индивидуальной защиты. «10 апреля текущего года благодаря поддержке ПАО «Татнефть» в республику было доставлено 6 линий по производству одноразовых защитных масок. Всего сутки после прибытия оборудования понадобились специалистам ГК «ТАИФ» для проведения пусконаладочных работ и начала производства».

Острый дефицит средств защиты в республике был снят в апреле, после того как грузовой спецборт Ан-124 «Руслан» доставил из Китая «масочные» станки и заодно 6 млн масок. Фото Максима Платонова

Напомним, медицинские маски выпускает компания «Полиматиз». Автоматизированную линию закупил «Нижнекамскнефтехим». В период пандемии компания в десятки раз увеличила объемы выпуска нетканого материала для средств индивидуальной защиты, хирургических халатов и защитных костюмов. «Предприятие заказало и сшило для работников нижнекамских медицинских учреждений 6,5 тысячи противочумных костюмов. Наши медицинские работники трудятся в защищенных условиях. Они спокойно работают и лечат людей, — рассказывала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.



Семь предприятий Татарстана закупили 8 производственных линий по производству одноразовых масок. Также индивидуальные предприниматели организовали выпуск одноразовых масок на оборудовании собственного изготовления. После запуска всех линий суммарная мощность производства одноразовых масок выросла уже до 15 млн масок в месяц.

Вместо «аптечных» 7 рублей приходилось выкладывать 35—45 рублей за штуку

Правда, развернуть эти линии получилось лишь после того, как федеральные власти приняли решение о необязательности получения лицензии для производства медицинских масок в условиях распространения коронавируса COVID-19. Им разрешили выпускать и продавать в аптеках маски, изготовленные по ТУ (техническим условиям). Для этого будет достаточно лишь направить запрос в Минпромторг и получить оттуда ТУ. Именно по этой схеме работали как крупные, так и мелкие производители.

До того как к производству подключились крупняки, цена одной маски, по которой их закупали предприятия, сильно кусалась. Вместо докоронавирусной цены в 7 рублей за штуку торговым и промышленным предприятиям пришлось выкладывать от 35 до 45 рублей.

«АО «КМПО» в начале введения масочного режима на предприятии столкнулось с жестким дефицитом нетканых одноразовых медицинских масок, — рассказывает главный инженер по жизнеобеспечению предприятия Айдар Загретдинов. — Выходом из сложившейся ситуации стало сотрудничество со швейными компаниями, которые в период пандемии стали шить многоразовые маски. Стоит отметить, что со временем таких компаний стало больше, что повлияло на закупочную цену: она снизилась».

«КМПО» до сих пор продолжает закупать средства защиты. Заводчане полностью обеспечены защитными масками, дезинфицирующими средствами, в цехах и отделах установлены локтевые диспенсеры для обработки рук, проходит обработка помещений.

«КВЗ осуществлял закупки масок, перчаток и антисептиков в нескольких организациях, — сообщили в пресс-службе компании. — Были организованы закупочные процедуры в соответствии с нормативными документами. Проблем со снабжением персонала средствами индивидуальной защиты не было. До приобретения одноразовых масок работники снабжались масками, изготовленными на заводе. На сегодняшний день все сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. На предприятии сформирован запас масок до конца июня, при этом по мере необходимости происходит его регулярное пополнение».

Нам говорили: «Обнаглели совсем!»



«Маски — не то изделие, где можно говорить о прибыли», — рассказывает представитель Альметьевской чулочно-носочной фабрики «Алсу» Алексей Дубовик. Известный российский производитель носков перестал заниматься пошивом масок уже в мае. Фабрика вернулась в прежний ритм работы, хотя и не полностью.



«Почти за три месяца «коронавирусной» весны мы отшили около 100 тысяч масок», — рассказывает Эмиль Сиразев, сооснователь «Фабрики по производству спортивной одежды BARSSPORT». Фото kazanfirst.ru

— Это невыгодное для нас швейное изделие, хотя наши покупатели удивлялись, когда им называли цену одной маски в 50 рублей. Они говорили: «Обнаглели совсем!». Но, во-первых, мы использовали другие материалы, которые в разы дороже спанбонда (материал для медицинских изделий, — прим. ред.). А во-вторых, у нас ручной труд швейника. Маска в 7 рублей получается на автоматической линии, а не в швейном цеху. Поэтому мы изготавливали маски только под заказ. На свободную продажу или на склад не шили. Во время самоизоляции на их изготовление был переведен швейный цех, поэтому особых расходов не понесли. Взялись за маски, чтобы не простаивать.

Однако какое количество масок сшили на «Алсу», Алексей Дубовик не стал называть.

Не стоять, чтобы не потерять формы



«Почти за три месяца «коронавирусной» весны мы отшили около 100 тысяч масок, — рассказывает Эмиль Сиразев, сооснователь «Фабрики по производству спортивной одежды BARSSPORT». — В разгар дефицита мы обеспечивали ими работников крупных продовольственных сетей «Лента», «Магнит», а также персонал АЗС «Татнефти». Они не прекращали работу ни на день, поэтому спрос на маски был стабильным. На постоянной основе отгружали маски для Казанского вертолетного завода. В связи с отменой с июня обязательного ношения масок и перчаток на улице (за исключением магазинов) мы приостанавливаем их выпуск», — сообщил он, добавив, что масочный пошив нельзя назвать рентабельным, но он помог смягчить удар от экономических последствий самоизоляции.



«Мы столкнулись с ограничениями гораздо раньше, чем все остальные, — продолжает Сиразев. — Спортивные турниры и чемпионаты стали отменять задолго до объявления перехода на нерабочую неделю. Еще в марте наши заказчики ушли на карантин — где-то за две-три недели до эпохального выступления президента страны. Тогда мы поняли, что если не придумаем, как пережить это время, то придется останавливать производство, а людей распускать. Почти сразу же пришла идея взяться за пошив масок. И так совпало, что, когда Минпромторг РТ начал собирать заявки от местных производителей, мы оказались наиболее подготовленными. К тому же успели технологически перенастроить линию пошива, разработали собственное лекало, исходя из технических условий. Особенность маски в том, что в ней есть кармашки для сменных фильтров с антисептиком. Опытную модель успели пару дней поносить, что-то подправили и запустили серийное производство. Но гарантированных заказов у нас не было. Как продавать? Здесь помог Минпромторг Татарстана. Они разместили на сайте информацию о всех производителях, после чего к нам начали поступать звонки. Особых затрат на перепрофилирование производства мы не понесли, но и больших доходов не получили. Выручка от продажи масок помогла выплатить лишь зарплату персоналу и немного за аренду.

В республике работают два предприятия по производству нетканого материала: АО «Полиматиз» и ООО «Эластик». Их совокупная мощность около 1500 тонн в месяц. Фото АО «Полиматиз»

Выезжали на трассу М-7, чтобы купить резинки

Зато в выигрышном положении оказались индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые могли немного уступить в цене. Они соглашались продавать маски оптовикам и предприятиям по 35—40 рублей за штуку. Швея Альбина Ганиева, поставляющая женскую домашнюю одежду на маркетплейс Wildberries, оказалась в «масочном» водовороте случайно.

«В разгар самоизоляции через свой «Инстаграм» объявила о бесплатной раздаче 2 тысяч масок для всех желающих, — рассказывает она. — Тогда возле РКБ творилось что-то ужасное: перекупщики продавали врачам маски от 250 до 500 рублей. А у меня дети наблюдались у лор-врачей ДРКБ. Они жаловались, что нет средств защиты. Тогда я сшила и раздала им. А потом подумала, что могу из остатков и обрезков сделать еще и еще. И так получилось, что во время моей акции на меня вышли оптовики и предприятия. В итоге сшила около 7 тысяч масок.

В разгар самоизоляции высокая цена в 35—40 рублей была оправданна, считает Альбина Ганиева. Магазины с тканями и материалами были закрыты. Где брать материал? Приходилось выезжать на трассу М-7, куда в условное время подъезжала фура, с которой за 4 часа распродавали без остатка. Швейники приезжали тайком, словно наркоту покупали. Я считаю, что цены взвинчивали поставщики материалов. И конечно, ручной труд обходится дороже, чем автоматизированная штамповка.

Крупный бизнес остается в масках

Между тем, крупные предприятия не испытывали дефицита материалов.

Как сообщили в Минпромторге Татарстана, в республике работают два предприятия по производству нетканого материала: АО «Полиматиз» и ООО «Эластик». Их совокупная мощность около 1500 тонн в месяц. «В связи со сложившейся ситуацией предприятия увеличили объем производства нетканого материала для медицинских изделий почти в 2,5 раза с 524 тонн до 1200 тонн. АО «Полиматиз» увеличил объем производства нетканого материала для медицинских изделий с февраля месяца в 3 раза — с 224 тонн до 600 тонн в месяц. На ООО «Завод «Эластик» объем производства нетканого материала для медицинских изделий увеличен в два раза, с 300 тонн в феврале месяце до 600 тонн в апреле», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, с 1 апреля было выпущено более 300 тысяч защитных костюмов.

«Таким образом, предприятия могут удовлетворить потребность как населения, так и лечебно-профилактических и государственных учреждений республики в средствах индивидуальной защиты», — резюмировали в министерстве.

18 татарстанских предприятий имеют возможность производства дезинфицирующих средств, гигиенических гелей и антисептиков. Основным производителем гигиенического геля является АО «Аромат». Фото tatarstan.ru

В развитие темы добавим, что 18 татарстанских предприятий имеют возможность производства дезинфицирующих средств, гигиенических гелей и антисептиков.

Основным производителем гигиенического геля является АО «Аромат». С конца марта 2020 года предприятие увеличило объем производства с 58 тысяч штук флаконов в день до 1 млн штук флаконов в конце апреля, то есть в 17 раз.

Производство дезинфицирующих средств также налажено на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (идет оформление свидетельства о регистрации), ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» получил декларацию о соответствии требованиям безопасности парфюмерно-косметической продукции на лосьон для рук и на АО «Танеко» на базе нефтеперерабатывающего завода.