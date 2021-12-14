«Нижнекамскнефтехим» и СИБУР проводят в подшефных школах Нижнекамска акцию «Пластик, сдавайся!»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Пластик, сдавайся!» — под таким названием в пяти подшефных школах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и колледже нефтехимии и нефтепереработки объявлена итоговая новогодняя акция по сбору пластиковых бутылок в фандоматы.



«Закончи год осознанно!», «Внеси свой вклад в заботу об экологии — сдай пластик на переработку!» — такие призывы звучат в ходе акции. В этот раз Дед Мороз с планеты Устойчивого развития дарит детям особые подарки за самое большое количество сданных бутылок.

Победителей личного первенства от компании СИБУР ждут следующие призы:

1 место — мультикубик Cinemod;

2 место — умная колонка «Яндекс»;

3 место — беспроводные наушники JBL.

Начиная с сентября ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с компанией СИБУР реализуют совместные мероприятия в области экономики замкнутого цикла, в том числе и в подшефных школах. В частности одним из направлений является развитие вторичной переработки пластика.



«Нижнекамскнефтехим» в этом году запустил пилотный проект по установке фандоматов для сбора использованной пластиковой упаковки. Первые устройства установили в шести подшефных учебных заведениях, еще два фандомата появились на территории промышленной зоны.



Благодаря участию СИБУРа собранный пластик будет передаваться на вторичную переработку, после чего подготовленное вторичное сырье отправится на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья можно будет произвести новые бутылки, товары народного потребления и упаковку для них. За счет использования переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

В ходе акции «Пластик, сдавайся!» школьники будут соревноваться в сдаче пластиковых бутылок на переработку и получать за это призы. Итоги будут подведены в декабре.

Партнерский материал