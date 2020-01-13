На треть больше — на ремонт дорог в Нижнекамске направят рекордные 2,9 миллиарда

На первом в году «деловом понедельнике» власти города рассказали о грандиозных планах работы в 2020-м

В Нижнекамске приступают к реализации масштабной республиканской программы «Наш двор», до конца года в городе и районе отремонтируют 111 придомовых территорий. Кроме того, колоссальные средства — 2,9 млрд рублей — направят на строительство и ремонт дорог. О том, что ждет нижнекамцев в 2020-м, говорили сегодня на первой в году еженедельной планерке руководителей в мэрии, на которой побывал корреспондент «Реального времени».

ТАИФ-НК и «Нижнекамскнефтехим» среди победителей конкурса

Открывая первый в этом году «деловой понедельник», Айдар Метшин отметил вклад ТАИФ-НК и «Нижнекамскнефтехима» в создание в городе незабываемой праздничной атмосферы, вручил предприятиям дипломы победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление в номинациях «Северное сияние» и «Новогодняя забава».

Ежегодно сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия ТАИФ-НК занимаются организацией новогодней площадки в сквере им. Н.В. Лемаева. Елочный городок отличается своим фирменным стилем. Главную городскую площадь украшают светящиеся живые ели, фигуры белых медведей и оленей, а также огромная светодиодная елочная игрушка в виде шара.

«Нижнекамскнефтехим» Айдар Метшин поставил в пример другим крупным предприятиям города. По его словам, в канун Нового года нефтехимики организовали в ледовом дворце «Нефтехим Арена» масштабный новогодний концерт с участием российской певицы Елки, на него были приглашены семьи сотрудников компании и другие нижнекамцы. Более 5,5 тысячи человек стали свидетелями грандиозного шоу.

— Особо мне бы хотелось отметить мероприятие, организованное накануне Нового года АО «Нижнекамскнефтехим». Желательно, чтобы данную инициативу поддержали и другие наши крупные предприятия, чтобы, собираясь вместе со своими коллективами в атмосфере праздника, быть еще сплоченнее в любви к своему городу, — призвал руководителей Айдар Метшин.

Айдар Метшин отметил вклад ТАИФ-НК и «Нижнекамскнефтехима» в создание в городе незабываемой праздничной атмосферы

Стартует масштабный ремонт дворов

После награждения победителей муниципального конкурса дипломами перешли к обсуждению других тем. В Нижнекамске стартует реализация масштабной республиканской программы «Наш двор». До конца года в городе и районе благоустроят 111 дворов: отремонтируют дороги, тротуары, смонтируют освещение, детские площадки и малые формы архитектуры. Однако к обустройству территорий приступят только после того, как будут учтены все пожелания жителей.

— Мы проведем встречи с жителями в течение трех недель. У нас есть наработанный опыт обустройства дворовых территорий — если помните, в 2016 году мы выполнили первый проект на примере двора и дома по Спортивной,13, в 2017 году масштабная работа была выполнена во дворах домов по ул. Юности. И мы видим эффект данной программы, ее востребованность, — привел пример из прошлого Метшин.

Градоначальник добавил: если жильцы решат выйти за рамки стандартного обустройства дворов и установить в них дополнительные элементы, то это можно будет сделать в рамках программы самообложения, действующей в сельских поселениях.

— «Наш двор» — архиважная, с моей точки зрения, программа, влияющая на повышение качества нашей жизни. Двор — это то пространство, которое встречает каждого из нас ежедневно. В него мы попадаем, когда идем на работу, туда же возвращаемся и с работы, здесь играют наши дети, отдыхает взрослое поколение. Поэтому я уверен, что данная программа будет очень востребована нашим населением, и мы нацелены на ее эффективную реализацию, — подытожил тему Айдар Метшин.

Перед благоустройством дворов в Нижнекамске пройдут встречи с жителями

Космические суммы на ремонт дорог

Среди грандиозных планов на 2020 год — строительство и ремонт городских дорог. На эти цели из разных источников будет выделено 2,895 млрд рублей. Так, например, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют проспект Шинников, участок от ул. Баки Урманче до ул. Менделеева. Кроме того, начнется строительство долгожданной дороги по проспекту Мира, которая свяжет новые микрорайоны города.

— В прошлом году на реализацию программ по дорожной инфраструктуре мы направили 1 млрд 760 млн рублей. В этом году объем финансирования значительно увеличился, как и объем выполняемых работ, все это в конечном итоге, мы уверены, позволит снять многие проблемные вопросы, связанные с качеством наших дорог, и обеспечить безопасность наших жителей, — акцентировал внимание градоначальник.

Одними из приоритетных задач остаются решение транспортной проблемы и строительство социальной инфраструктуры. В двух микрорайонах, 29-м и 35-А, откроют два детских сада. Помимо этого, совместно с «Татнефтью» ведется разработка двух других проектов — строительства новой школы и еще одного детсада в 34-м микрорайоне, ввод которых запланирован в ближайшие годы.

Ключевым направлением в 2020 году будет и решение вопросов экологии. Нижнекамские власти планируют начать реконструкцию дамбы и рекультивировать полигон резинотехнических изделий в селе Прости.

Чиновники в «Инстаграме»



Айдар Метшин завел речь и о новых форматах общения с населением — например, через социальные сети. По его словам, чтобы власть в городе стала еще более открытой, ключевые чиновники, в том числе и он сам, в канун Нового года завели официальные аккаунты в «Инстаграме».

— Это уже нашло широкий отклик у нижнекамцев, которые активно реагируют, направляя в большом количестве свои сообщения и комментарии. Социальные сети в наше время становятся одним из важнейших инструментов получения информации, там же мы видим и оценку наших действий, как положительную, так и отрицательную. К этому нужно правильно относиться, — призвал мэр.

Говоря о структурах, взаимодействующих с населением, Метшин отметил работу судебных приставов. В новом году структура переедет в здание бывшего городского суда, где будут созданы необходимые условия для сотрудников и горожан, а также внедрена электронная очередь.

31 января состоится церемония захоронения в братской могиле на почетной аллее Нижнекамского городского кладбища останков 19 бойцов Татарского лыжного батальона

19 останков бойцов Великой Отечественной войны захоронят в братской могиле



Нижнекамск активно готовится к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования этой даты реконструирована площадь Победы, на которой осталось установить 10 бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Также будет открыта электронная Книга Памяти, включающая в себя информацию о нижнекамцах, воевавших в годы войны.

— Первое масштабное событие, которое откроет год 75-летия Великой Победы в Нижнекамске, состоится 31 января: церемония захоронения в братской могиле на почетной аллее Нижнекамского городского кладбища останков 19 бойцов Татарского лыжного батальона, — рассказал Метшин, добавив, что все это стало возможным благодаря нижнекамским поисковикам, которые во время очередной «Вахты Памяти» в Псковской области подняли останки бойцов 80-го Отдельного лыжного батальона, сформированного в Казани в декабре 1941 года.



— Нашими поисковиками была проделана колоссальная работа по поднятию останков и поиску родных и близких погибших солдат, родственники бойцов 31 января приедут в Нижнекамск, чтобы проводить в последний путь своих отцов и дедов. В день проведения захоронения мы планируем на площади Победы провести митинг памяти и реконструкцию последнего боя, в котором погибли наши земляки, уроженцы тогда Татарии, — сообщил Айдар Метшин.

Завершая встречу, Метшин не без гордости заметил, что сегодня численность района составляет 275 тыс. человек

Нижнекамский район отмечает юбилей

Другую знаменательную дату нижнекамцы праздновали накануне — 12 января Нижнекамскому району исполнилось 55 лет.

— 55 лет над назад был принят Указ Верховного Совета РСФСР об образовании Нижнекамского района с центром в рабочем поселке Нижнекамский. До образования Татарской АССР западная часть территории нашего района относилась к Чистопольскому уезду Казанской губернии, а восточная — к Мензелинскому уезду Уфимской губернии. С 1920 года она находилась в одноименных кантонах ТАССР. После 1930 года вошла во вновь образованные Челнинский и Шереметьевский районы, в составе которых находилась до образования Нижнекамского района, — напомнил градоначальник.

Завершая встречу, Метшин не без гордости заметил, что сегодня численность района составляет 275 тыс. человек. Нижнекамск — третий по численности город в Татарстане и 82-й в России. За 55 лет район вырос в крупный промышленный центр страны и сегодня является точкой экономического роста республики.