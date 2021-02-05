Альберт Шигабутдинов: «НКНХ станет единственным в мире производителем такого объема полимеров — 3,5 млн тонн»

Фото: Ринат Назметдинов

Итоги насыщенного дня рабочей поездки на площадки строящихся объектов НКНХ и состоявшихся совещаний, подвели в формате пресс-конференции председатель совета директоров головной компании группы ТАИФ — АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Они также рассказали о том, какое будущее прочат нефтехимическому гиганту.

В самом начале пресс-конференции Альберт Шигабутдинов отметил, что удовлетворен увиденным во время объезда и обхода площадок, где ведется строительство новых мощностей Нижнекамскнефтехима:

— Редко где увидишь такие стройки. Работа идет по всем фронтам. Это было впечатляющим. Я уезжаю отсюда, насытившись тем энтузиазмом, профессионализмом, стремлением, которые есть у людей — профессионалов своего дела, которые работают сегодня на производствах Нижнекамскнефтехима. Все, что я увидел, возлагает на меня еще больше ответственности. У меня даже желание появилось еще года 2 -3 поработать — передавать весь тот опыт, что у меня есть. Я вижу, что сегодня можно быстрее и больше делать. Эта поездка меня в этом убедила снова, что я не ошибаюсь. Люди 90-х годов, 2000-х, и даже 2010-х, были высокопрофессиональными работягами, но уверен: уровень тех людей, кто сегодня работают здесь и в ведущих иностранных компаниях редко увидишь, — поделился впечатлениями от поездки Альберт Шигабутдинов.

Он также подчеркнул, что даже представить себе каких размахов достигнут производственные мощности Нижнекамскнефтехима, было невозможно ни в послевоенные 1950-е, когда в СССР впервые заговорили о планах по строительству в Татарстане грандиозного нефтехимического комплекса, ни в 1970-е, когда Советский Союз приступил к реализации этих планов. Проектная мощность по этилену в 450 тыс. тонн в год, в то время казалась чем-то невообразимым. И даже объемы в 320-340 тыс. тонн в год, которых удалось достигнуть были значимыми. Комплекс выпускал полимеры каучуков, так необходимые стране. Но потом грянули 90-е. СССР распался, рухнули устоявшиеся связи и государственная плановая система поставок сырья и сбыта готовой продукции. Предприятию пришлось в буквальном смысле выживать. К спасению производства, необходимого республике и стране подключили Группу ТАИФ.

— К сегодняшнему дню, и даже к концу 2010-х годов никто не ожидал того результата, мощи, которую Нижнекамскнефтехим сегодня имеет. Сейчас он — самая крупная нефтехимическая компания на территории бывшего СССР и одна из крупнейших в Европе по переработке жидкого сырья. Высококачественного сырья, получаемого из нефти. В прошлом году были достигнуты объемы в полтора миллиона тонн полимеров в год. В первую очередь — каучуков. Это огромный скачок. За эти годы в развитие, модернизацию и особенно в новое строительство было вложено больше 10 млрд долларов. Для сравнения: это больше, чем весь комплекс СИБУРа в Тобольске, — отметил Альберт Шигабутдинов.

Как подчеркнул председатель совета директоров АО «ТАИФ», принятая руководством и акционерами Группы ТАИФ стратегия развития нефтехимического комплекса прочит предприятию еще более грандиозное будущее. Именно об этом шла речь на совещании, состоявшемся сразу после обхода площадок, где уже возводятся новые производства в рамках реализации этой самой стратегии развития.

— Нижнекамск после реализации обсуждавшейся сегодня в деталях программы, станет одной из крупнейших нефтехимических компаний. И одним из немногих, я думаю — единственным предприятием в мире где будет сосредоточен такой объем полимеров: порядка 3,5 млн тонн в год будет производиться. И особенностью комплекса будет то, что он перерабатывает высококачественное сырье, получаемое из сырой нефти, — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Он отметил, что программа дальнейшего развития не просто одобрена руководством и советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ», но и находит одобрение и поддержку на уровне руководства Республики Татарстан и Российской Федерации, где внимательно следят за ходом реализации планов.

— Хочется строить быстрее, вводить объекты, чтобы все заработало. Чтобы намного лучше жили жители Нижнекамска, Татарстана и России. Это огромное количество рабочих мест, это дополнительные доходы как для государства, так и для работников. Это хорошие зарплаты. Будет процветать Нижнекамск, город Казань от этого и Российская Федерация только станет лучше. А по всей России будет перерабатываться продукция Нижнекамскнефтехима. Очень хочется, чтобы это все быстрее было, — поделился пожеланием Альберт Шигабутдинов. О особо отметил, что ему отрадно видеть горящие глаза и энтузиазм людей, участвующих в реализации задуманного.

Строящийся новый этиленовый комплекс не просто поражает мощностью и технологичностью, но еще и очень экологичен. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин:

— У нового производства выбросы меньше на 40%, чем на аналогичных производствах. Это достигается за счет применения горелых с прогрессивным горением, где меньше выбросы углекислых газов. Это применение современной факельной системы с подавлением дымного горения. Также меньше газов сдувки идет в факельную систему за счет объединения современных систем управления технологическим процессом. Здесь применена закрытая система водооборота, то есть в составе ЭП-600 имеется локальные очистные сооружения, в которые стекаются все промышленные воды, очищаются и обратно возвращаются в водооборотную систему. Это самые высокие технологии.

Современной системой улавливания отработанных воздушных выбросов оборудован и завод ДССК, готовящийся к официальному вводу в эксплуатацию уже в апреле текущего года.

— С запуском ДССК, мы будем представлять для шинной отрасли всю линейку синтетических каучуков. 25 января в тестовом режиме мы получили первый брикет каучука. Это важный продукт и для «Нижнекамскнефтехима», и для будущих наших потребителей. Применяя этот каучук, производители шин получат колеса, то есть шины с лучшими потребительскими характеристиками: меньшим сопротивлением качению, меньшим истиранием, более экологичные и экономичные, — отметил Сафин.

Более 90% персонала на новое производство уже набрано. Свыше половины — молодежь, которая получила интересную работу в мощной и стабильной компании, достойную заработную плату и перспективы профессионального роста. В настоящее время уже пять ведущих мировых производителей автомобильных шин высказали готовность протестировать новый каучук от «Нижнекамскнефтехима». До конца февраля они получат пробные партии. К концу года завод ДССК намерен сформировать пакет заказов и приступить к работе с полной нагрузкой.