Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» завоевали бронзу на международном фестивале SUNNYФЕСТ

В эти выходные в Мамадыше состоялся международный фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ- 2020». Свои изобретения на суд жюри представили участники из России, Словении, Пакистана, Бангладеша и Британии. Всего зарегистрировалось 36 команд.

Победителей определяли голосование и компетентное жюри. Главными критериями отбора являлись интересная конструкторская идея, креативная экипировка, дальность спуска и необычный перфоманс перед спуском.

Сотрудники завода изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» Айрат Фатихов и Владимир Волченков вышли к зрителям в образе спартанцев с действующей катапультой. Спускаясь на санях с ледяной горы, они сделали несколько выстрелов серебряными шарами. По итогам фестиваля нефтехимикам было присвоено третье место в номинации «Где это видано».



— Мы являемся фанатами исторических сражений, поэтому за идею взяли древнюю Спарту и соорудили настоящую катапульту. Все делали по схеме, просматривали много чертежей древних конструкций, старались максимально приблизиться к той эпохе. Все было изготовлено из дерева и саморезов. Спасибо нашему заводу за оказанную поддержку, — поделился впечатлениями Айрат Фатихов, оператор завода изопрена-мономера.

«Нижнекамскнефтехим» предоставил ребятам помещение, где они могли комфортно работать, а также материальную помощь и машину для транспортировки саней. В международном фестивале нефтехимики получили диплом за 3-е место и денежное вознаграждение.

Гран-при фестиваля взяла команда Нижнекамской Центральной соборной мечети «Джамиг». Креативные сани под названием «Воздушный бой» изображали, как советский самолет заходит в хвост фашистского «мессершмитта» и атакует его. Сани, посвященные 75-летию Великой Победы, стали не просто развлечением, а напоминанием о подвиге советских солдат.

Партнерский материал

