Надежная защита: «Нижнекамскнефтехим» передал противопожарному отряду новые автомобили

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Компания «Нижнекамскнефтехим» во главе с генеральным директором Айратом Сафиным вручила ключи от новых пожарных автомобилей Первому отряду Федеральной противопожарной службы. Техника — с радиосвязью, 9-метровой осветительной мачтой и тепловизором, позволяющим для поиска пострадавших не выходить в зону задымления, — усилит пожарную безопасность производственных объектов. На церемонии торжественной передачи машин также стало известно, что свой пост оставил легендарный начальник Первого отряда Алексей Шаповалов, передав правление не менее опытному руководителю Камилю Шигапову.

Противопожарный тыл

Трудно переоценить значимость Первого отряда пожарной охраны для «Нижнекамскнефтехима». Он был создан более 50 лет назад для обеспечения надежной противопожарной защиты тогда еще нового нефтехимического комплекса Татарстана.

Сегодня Первый отряд — это 14 частей, оснащенных современной техникой. Заменить старые пожарные автомобили, срок службы которых порой достигает 40 лет, планомерно помогает «Нижнекамскнефтехим». Полгода назад компания передала Первому отряду одну из самых высоких (50 м) автолестниц в Татарстане. Она предназначена для проведения спасательных операций на жилых высотных зданиях, технологических колоннах и установках. Автолестница имеет лифт, выдерживающий нагрузку в 300 кг.

Благодаря финансовой поддержке «Нижнекамскнефтехима» Первый отряд получил еще два новых пожарных автомобиля. На торжественной передаче ключей присутствовали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, первый заместитель генерального директора — главный инженер Ирек Аглямов, начальник управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин.

Сегодня Первый отряд — это 14 частей, оснащенных современной техникой

— Первый отряд придает уверенности нашей работе, защищает наш тыл. Но это не значит, что нужно расслабляться. Основная задача отряда — профилактика, недопущение пожаров. Первому отряду нужно всегда находиться в боевой готовности, иметь хорошие навыки. У НКНХ есть возможность внести свой скромный вклад, — отметил Айрат Сафин.

Современный автомобиль связи и освещения

До начала торжественной церемонии руководство компании и пожарной части возложили цветы к монументу погибшим пожарным и осмотрели новую спортивную площадку с уличными тренажерами. После чего сотрудникам отряда представили новую спецтехнику.

На вооружение огнеборцев поступил современный автомобиль связи и освещения АСО-12

На вооружение огнеборцев поступил современный автомобиль связи и освещения АСО-12. Его особенность — прицеп с осветительной девятиметровой мачтой, радиус вращения которой — 360 градусов, а площадь освещения — 33 тыс. квадратных метров. Машина оснащена тепловизором для поиска пострадавших без захода в зону задымления, имеет более легкий и удобный штабной столик.

Еще один автомобиль — пожарная автоцистерна АЦ-5. Она необходима для доставки к месту пожара или аварийно-спасательных работ сотрудников отряда, огнетушащих средств и пожарно-технического вооружения. Производительность насоса — 60 л/с, вместимость цистерны для воды — 5000 литров, бак для пенообразователя — 300 литров.

Ключи от новой специальной техники огнеборцам вручил Айрат Сафин.

Ключи от новой специальной техники огнеборцам вручил Айрат Сафин

— Ваш отряд, созданный более полувека назад, имеет славную историю и является гордостью пожарной охраны не только нашего города, но и республики. Примите слова искренней благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество наших коллективов. На вас возложены жизненно важные задачи по профилактике и тушению пожаров, спасению попавших в беду людей, материальных и природных ценностей. Ваша работа требует мужества, выдержки, высокого уровня подготовки и, конечно же, соответствующей технической оснащенности, — обратился к личному составу Айрат Сафин.



Далее слово взял начальник управления договорных подразделений Федеральной государственной противопожарной службы по РТ Рафаиль Мотыгуллин. Он подчеркнул, что руководство НКНХ продолжает оснащать пожарные части, несмотря на трудности, вызванные коронавирусом.

— Очень приятно, что у нас есть возможность даже в условиях кризиса обновлять технику, укреплять материально-техническую базу противопожарной службы. Выражаю огромную благодарность «Нижнекамскнефтехиму» от имени начальника главного управления МЧС РФ по РТ Рафиса Хабибуллина, — сказал Мотыгуллин.

«Вы с гордо поднятой головой покидаете этот пост»



Во время своего выступления Рафаиль Мотыгуллин объявил неожиданную новость — на должность начальника Первого отряда назначен Камиль Шигапов. Алексей Шаповалов, стоящий у руля около 30 лет, уходит на заслуженный отдых, но останется его советником.

— Алексей Алексеевич прошел полувековой путь от курсанта до полковника внутренней службы, от начальника караула до начальника отряда. Он создал великолепную материально-техническую базу, профессионально занимался профилактической работой. Город и промышленность развивались, нужна была надежная защита, нужны были талантливые руководители. Сегодня НКНХ является крупнейшим заводом в Европе, конечно, требует большой работы по обеспечению противопожарной защиты. Огромное спасибо Алексею Алексеевичу за его профессионализм. О нем можно говорить долго и писать книги, — сказал начальник управления договорных подразделений Федеральной государственной противопожарной службы по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин.

На слова благодарности в адрес Алексея Шаповалова не скупился и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Он поблагодарил экс-начальника Первого отряда за настойчивость и безупречную службу.

На слова благодарности в адрес Алексея Шаповалова не скупился и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин

— Спасибо за работу, за тот успех, за материальную базу, за подготовку личного кадрового состава. Сегодня немного грустный день, но вы с гордо поднятой головой покидаете этот пост. Желаю вам здоровья, оставаться бодрым духом. Помогать советом новому начальнику, молодому коллективу, чтобы все ваши знания помогали в профессиональном росте, — сказал гендиректор НКНХ.



«Нам остается только выигрывать»

Алексей Шаповалов признался, что работать дальше в таком же режиме не позволяет здоровье.

— Очень горько и тяжело уходить. Я все создавал своими руками, с нашим коллективом. Я всегда старался, чтобы мы были лучшими в России. Нас поддерживают руководители, поэтому нам остается только выигрывать. Мы с Камилем Флюровичем будем вместе и дальше сотрудничать. Он эту работу знает, — подчеркнул Шаповалов.

Алексей Шаповалов, стоящий у руля около 30 лет, уходит на заслуженный отдых

Назначенный на пост начальника Первого противопожарного отряда Камиль Шигапов с 2017 года работает главным специалистом службы промышленной безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим». До этого, с 1988 года, трудился в пожарной охране ПЧ-44, в 1994-м — возглавил ПЧ-33, с 2004 года работал начальником отдела надзорной деятельности НМР.

— Задачи на сегодняшний день огромные. Мы будем продолжать выработанную систему. Постараемся заниматься боеготовностью личного состава. НКНХ для меня не новое производство. Я проработал начальником пожарной части №33 10 лет. Работал три года в НКНХ в отделе пожарной безопасности. Я знаю эту работу как изнутри, так и снаружи, — рассказал новый начальник отряда Камиль Шигапов.

За многолетнюю и безупречную службу Алексею Шаповалову вручили Почетную грамоту и благодарственные письма.

После торжественной части мероприятия руководство компании посетило спортивный зал пожарной части, посмотрело показательное выступление спортсменов и ознакомилось с работой центрального пульта пожарной связи.



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