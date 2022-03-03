Слет экологов в Нижнекамске: промышленники рассказали, как улучшают экологический фон

В городе в 6 раз снизились жалобы на качество воздуха. «Нижнекамскнефтехим» назван самым открытым предприятием

«11,5 млрд рублей ежегодно выделяет Татарстан на экологические мероприятия, из них 6,6 млрд — вложения промышленников. Это огромные цифры», — отметил министр экологии РТ Александр Шадриков на совещании в Нижнекамске, где за одним столом собрались экологи и руководители предприятий. Как выяснилось в ходе мероприятия, на качество атмосферного воздуха нижнекамцы стали жаловаться меньше, а вот вопросов к «Водоканалу», чьи стоки превышают допустимую норму вредных веществ, наоборот, стало больше — 250 городских коллекторов до сих пор являются безхозными.

Качество воздуха на особом контроле



Только на территории нижнекамского промышленного узла расположено 67 организаций. Валовые выбросы предприятий НМР составляют 18% в масштабах республики. Несмотря на запуск новых производств и увеличение производственных мощностей, жители города стали реже говорить о выбросах. Если в 2019 году от населения поступило 533 жалобы на качество воздуха, то в 2020-м — 86.



— «Нижнекамскнефтехим», ТАНЭКО, «ТАИФ-НК» проводят много природоохранных мероприятий, люди должны об этом знать. Мы много раз говорили, что миллиард рублей — ничего не значит. А вот когда говорим, что сократились жалобы в 6 раз, это уже значит многое, — подчеркнул министр экологии РТ Александр Шадриков.



«Нижнекамскнефтехим», ТАНЭКО, «ТАИФ-НК» проводят много природоохранных мероприятий, люди должны об этом знать, — сказал Александр Шадриков

Сегодня компании не гонятся только за экономикой, а берут на себя обязательство улучшить качество воздуха. «Нижнекамскнефтехим», по его словам, пока единственное предприятие, которое передает им результаты проб воздуха в режиме реального времени.



— «Нижнекамскнефтехим» сегодня первое предприятие, которое стало открытым. Нам круглосуточно в режиме онлайн поступают данные мониторинга воздуха с его территории, — подчеркнул он.



На совещании также отметили, что за 20 лет нефтехимики направили на охрану окружающей среды более 13 млрд рублей. В прошлом году профинансировано 52 мероприятия на 1 млрд 989 млн рублей. Много планов впереди.



— Мы запланировали третий этап реконструкции БОС, реконструкцию полигона промышленных отходов, начали строительство 4-й нитки водовода, локально-очистных сооружений для очистки химзагрязненных стоков с производства изопрена. Разработана проектная и рабочая документация рекультивации илонакопителей возле села Борок, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».



Кроме того, как отметил Сафин, на новом строящемся этиленовом комплексе планируется внедрить уникальную установку осушки ила для последующего его сжигания.



— Хотим использовать технологию на новом проекте ЭП-600 и, если получится, проецировать его на илонакопители. Это вообще первый пилотный проект на территории Российской Федерации, — подчеркнул генеральный директор.

На новом строящемся этиленовом комплексе планируется внедрить уникальную установку осушки ила для последующего его сжигания

Эта идея заинтересовала министра экологии РТ. Шадриков отметил, что республика тоже ищет технологии для решения вопроса утилизации иловых осадков, и попросил «Нижнекамскнефтехим» помочь экологам в решении этой проблемы.



Говоря о системе мониторинга атмосферного воздуха, Айрат Сафин отметил, что на предприятии установлено 5 автоматических постов контроля загазованности. Контроль также ведется в границах санитарно-защитных зон и осуществляется передвижным экологическим постом. Данные может видеть каждый житель Нижнекамска.



Превышение нормативов состава городских стоков

Отдельно Айрат Сафин остановился на работе БОС. По его словам, городские стоки с «Водоканала» приходят с превышением нормативов загрязняющих веществ в десятки раз. Из-за чего штрафы накладывают на «Нижнекамскнефтехим». Он также предупредил, что по закону убытки могут быть возложены на абонента. К слову, у ВК и ЭХ уже имеется дебиторская задолженность в размере более 150 млн рублей.



— «Нижнекамскнефтехим» не может остаться в этом вопросе единственным участником. Прошу разобраться в этой ситуации. Проблема не решается, — обратился к присутствующим Айрат Сафин.



Генеральный директор «Водоканала» Ильдар Нуртдинов сообщил, что городские сети водоотведения нуждаются в капитальном ремонте. На модернизацию требуется порядка 1,5 млрд рублей. Необходимо привлекать федеральные и республиканские программы. По его мнению, решить проблему превышения нормативов загрязняющих веществ в городских стоках можно двумя способами, с которыми категорично не согласились ни экологи, ни нефтехимики.



Генеральный директор «Водоканала» Ильдар Нуртдинов сообщил, что городские сети водоотведения нуждаются в капитальном ремонте

— Установленные нормативы, подписанные исполнительным комитетом города, не соответствуют фактическим показателям стоков, которые сбрасывает население и прочие предприятия. Мы ничего сделать не можем. Вижу два решения вопроса. Первый — принять фактические показания и учитывать те данные, которые есть. Они не изменятся, — сказал Ильдар Нуртдинов.



— Не надо философии, — перебил его министр экологии РТ.



— Второй способ — построить собственные очистные сооружения для Нижнекамска и отказаться от услуг «Нижнекамскнефтехима», — подытожил руководитель «Водоканала».



Министра экологии РТ Александра Шадрикова такой ответ не устроил. По его мнению, необходимо найти и наказать незаконных абонентов. Работа в этом направлении ведется, но пока безрезультатно.



— Надо разобраться с бесхозными коллекторами, а также обследовать территорию БСИ. По нашим данным, там есть предприятия, которые выпаривают, сливают непонятно что. Надо выяснить, кто ими пользуется и применить санкции. Прошу взять это на особый контроль и в следующий раз мне представить информацию, — сообщил он.



Создание единой системы мониторинга воздуха

Качество сточных вод стало одной из главных тем доклада генерального директора ТАИФ-НК Максима Новикова. Пять лет назад в компании после реконструкции был запущен цех локальной очистки промышленных сточных вод. Общая стоимость работ составила 3,7 млрд рублей.



— В результате реконструкции потребление речной воды за пять лет снизилось на 10 млн куб. м. Но мало запустить объект, надо поддерживать его работоспособность. Предприятие заменило 864 единицы мембранных модулей ультрафильтрации на сумму более 195 млн рублей. На НПЗ освоили технологию вовлечения фенолосодержащих стоков завода бензинов в состав промывочной воды, применяемой для электрообессоливания нефти, еще на 103 млн рублей, — сообщил Новиков.



Качество сточных вод стало одной из главных тем доклада генерального директора ТАИФ-НК Максима Новикова

По его словам, с 2006 года АО «ТАИФ-НК» сократило выбросы в атмосферу на 33% в год. Это стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, внедрению современного экологичного оборудования. Внедрена система рекуперации паров, которая улавливает углеводороды и возвращает их в производство.



Современные очистные сооружения построены и в нефтеперерабатывающей компании ТАНЭКО. 100% очищенных стоков возвращается в производство. На предприятии установлены факелы бездымного горения, а также рекуперация паров на железнодорожном и автоналиве.



— Дымовые трубы новых технологических установок, построенные в 2021 году, оснащены автоматическими системами измерения качества выбросов. На это было выделен 121 млн рублей. Закуплен новый экологический передвижной пост стоимостью 25 млн рублей, — сказал Ильшат Салихов, генеральный директор АО «ТАНЭКО».

Руководителей предприятий попросили включиться в работу по созданию единой автоматизированной системы мониторинга воздуха на всей территории промышленной зоны

— Необходимо чаще говорить населению о природоохранных мероприятиях на предприятиях. Садиться всем вместе за стол и обсуждать возникающие вопросы. Только совместными усилиями мы сможем улучшить качество жизни нижнекамцев, — подчеркнул министр экологии РТ Александр Шадриков.



Завершая совещание, он попросил руководителей предприятий включиться в работу по созданию единой автоматизированной системы мониторинга воздуха на всей территории промышленной зоны, чтобы отслеживать каждый источник выбросов. Собственником системы будет республика, часть средств на ее создание уже выделено.

