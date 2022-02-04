Как Росприроднадзор оценил «нефтегазохимический комплекс нового поколения»

Эксперты и экологические инспекторы сравнили новый этиленник «Нижнекамскнефтехима» с европейскими аналогами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» — объект повышенного внимания жителей Нижнекамска, властей и всех экологов республики. Поэтому решение СИБУРа вложить более 6 млрд рублей в развитие природоохранной инфраструктуры на нем было тепло встречено всеми сторонами. Подтверждением таких намерений должен стать возводимый ЭП-600 — проект комплекса вобрал в себя все лучшие экотехнологии, включая бездымный факел, замкнутую схему водоснабжения и автоматизированные системы мониторинга выбросов. Эксперты-экологи сравнивают его с лучшими примерами новых производств в Европе. Чем впечатляли Светлану Радионову на ЭП-600 и как снижать выбросы, наращивая производство, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Развитие нефтегазохимических комплексов нового поколения»

Одним из главных пунктов в программе визита руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой в Татарстан стал строящийся ЭП-600. Татарстанские власти неслучайно выбрали возводимый этиленник для демонстрации главному экологическому инспектору РФ. С одной стороны, объект важный для отрасли, да и для экономики страны в целом. С другой — такую концентрацию природоохранных новинок на одном промышленном объекте встретишь не каждый день.



Нижнекамцев же серьезно волнует наращивание производственных мощностей — как это отразится на окружающей среде. НКНХ отвечает цифрами: если в 2001 году на 1000 кг произведенной продукции удельные выбросы в атмосферу составляли 32 кг, то в 2021 году на ту же тонну продукции приходилось всего 9,4 кг. То есть предприятию за 20 лет удалось снизить удельные выбросы в 3,4 раза.

Одним из главных пунктов в программе визита руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой в Татарстан стал строящийся ЭП-600. Фото: Александр Ильин

В день визита Радионовой руководство «Нижнекамскнефтехима» подписало с Росприроднадзором соглашение о взаимодействии, подтвердив намерения СИБУРа вложить в природоохранные меры на предприятии более 6 млрд рублей. Серьезность этих намерений должен был продемонстрировать ЭП-600. И, кажется, эффект был достигнут. Светлана Радионова результатами своей инспекции на комплексе осталась довольна.



— Осмотрела площадку и могу отметить, что СИБУР заявил о своей готовности вложить деньги, опыт и экспертизу в дальнейшее развитие нефтегазохимических комплексов нового поколения. Мы видим готовность построить новые мощности, которые дадут экономическое развитие региону и обеспечат новыми рабочими местами жителей города. Компания готова учитывать самые жесткие экологические и климатические требования, и это мы сегодня услышали, — отметила она по результатам визита на ЭП-600.

В день визита Радионовой руководство «Нижнекамскнефтехима» подписало с Росприроднадзором соглашение о взаимодействии. Фото: Александр Ильин

Бездымная факельная система и стократное снижение предельных углеводородов



Что же впечатлило главного инспектора, привыкшего к самым разным промобъектам? Масштабная стройка нового олефинового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» стартовала в мае 2020 года. Но еще на этапе проектирования были установлены наиболее жесткие требования к экологическим параметрам.



Лицензиаром проекта стала немецкая компания «Линде», в партнерстве с которой решалась задача снизить выбросы в атмосферу до уровней ниже допустимых даже самыми жесткими европейскими стандартами. Особое внимание уделено тем веществам, которые чаще всего попадают в воздух. Так, по данным Минэкологии РТ, в нашей республике в общем объеме вредных веществ больше всего сажи (27%), оксида азота (25%), оксида углерода (16%).



Как рассказал «Реальному времени» доцент, кандидат технических наук, директор ООО «Экада-Т» Аркадий Ярошевский, почти на каждой стадии техпроцесса нового ЭП-600, начиная с печей пиролиза и заканчивая факелами, где реализована система бездымного горения, применяются современные технологические решения, позволяющие снизить экологическое воздействие.



— Природоохранные решения предусматривают новые горелки, современные контактные устройства в процессах разделения и очистки продуктов пиролиза. Все емкости будут находиться под давлением азота, что исключает выбросы в атмосферу, установят двойные торцевые уплотнения на насосах, современные высокоэффективные катализаторы и адсорбенты и многое другое, — сказал эксперт.



— Сейчас весь мир стремится сократить выбросы СО2. На ЭП-600 эти выбросы будут в 1,6 раза ниже показателя, установленного в европейских странах, — подчеркивает Ярошевский. Фото: Альберт Муклоков

В сумме эти решения позволили снизить удельные показатели по выбросам на ЭП-600 по сравнению с рекомендованными в справочниках, отметил Аркадий Ярошевский: по оксидам азота — в шесть раз, а по предельным углеводородам — в 114 раз!



— Сейчас весь мир стремится сократить выбросы парниковых газов, в первую очередь СО 2 . Так вот на ЭП-600 эти выбросы будут в 1,6 раза ниже показателя, установленного в европейских странах, — подчеркивает Ярошевский.



Следить за показателями операторы смогут в онлайн-режиме — комплекс оснастят системой непрерывного мониторинга выбросов (СЕМS). Эти же данные смогут получать и экологи госорганов. Напомним, «Нижнекамскнефтехим» еще полгода назад договорился с Минэкологии РТ об обмене показателями состояния атмосферы в режиме онлайн.



«В 4 раза меньше отходов, чем в странах ЕС»

Сточных вод на новой установке не будет вообще, после очистки они полностью будут возвращаться в производственный цикл. А как результат применения этого решения — сведен к минимуму внешний водозабор. Фактически вода будет добираться в производственный контур лишь для восполнения объемов естественного испарения. Такой подход в проектировании считается самым современным с точки зрения влияния на окружающую среду и биоразнообразие.



Сточных вод на новой установке не будет вообще, после очистки они полностью будут возвращаться в производственный цикл. Фото: Александр Ильин

— Во-первых, запроектированные технологии предполагают образование меньшего количества отходов, например, кокса. Во-вторых, современные катализаторы и адсорбенты имеют значительно больший срок службы, что также сокращает количество отходов. И наконец, в-третьих, предусмотрена система термического обезвреживания жидких отходов, которая позволит утилизировать около 5 тысяч тонн жидких отходов. В целом на тонну этилена будет образовываться в 4 раза меньше отходов, чем в странах ЕС. Это, конечно же, позволяет охарактеризовать предложенные решения как самые современные, — отметил значимость природоохранных решений на ЭП-600 Аркадий Ярошевский.



«ЭП-600 — тот случай, когда соблюден баланс между экономикой и экологией»

Жесткие требования и низкие нормы выбросов на ЭП-600 диктует не только стратегия устойчивого развития «Нижнекамскнефтехима», но и бизнес-логика. СИБУР, в который входит «Нижнекамскнефтехим», стремится занять лидирующие позиции на глобальном рынке нефтегазохимии, в горизонте 3—4 лет может претендовать на место в топ-5 мировой отрасли. Чтобы ее продукция была конкурентоспособной в условиях ужесточающихся экологических стандартов, она должна соответствовать новым требованиям.



— Бизнес, государство, общество сегодня уходят скорее в фокус на экологию, а не только экономику проектов. Здесь есть своя логика: долгое время доминировала именно экономика, строились предприятия, которые, откровенно говоря, могли быть не идеально чистыми. Понятно, что сложная промышленность не может быть с «нулевым» выбросом. Но есть технологии, позволяющие минимизировать ущерб для окружающей среды. И с точки зрения долгосрочных перспектив эти вложения оправданны. Чем экологичнее производство, тем выше будет его конкурентоспособность и возможность заработать, — говорит президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.



Чем экологичнее производство, тем выше будет его конкурентоспособность и возможность заработать, говорит Владислав Кочетков. Фото: realnoevremya.ru

По его словам, Европа сегодня делает все для того, чтобы предприятиям было бы невыгодно работать с ущербом для окружающей среды и климата. 14 июля 2021 года Еврокомиссия обнародовала пакет предложений по сокращению вредных выбросов в атмосферу.



При этом ЕС обложит импортеров «грязных» товаров специальным трансграничным углеродным налогом. Примечательно, что оцениваться будет не только вред от производства самих товаров, но и от производства их полуфабрикатов, комплектующих или электроэнергии. В первоочередной список «грязных» товаров полимеры не попали, но в перспективе такую возможность исключать нельзя.



Как отметил в интервью «Реальному времени» директор ООО «Экада-Т» Аркадий Ярошевский, этиленник «Нижнекамскнефтехима» — это как раз тот случай, когда соблюден баланс между экономикой и экологией. А природоохранные решения, внедренные на ЭП-600, можно назвать уникальными.



— Олефиновый комплекс создается исходя из современного экологического мировоззрения. И я надеюсь, что как проект он станет ориентиром для отрасли, примером правильного подхода к вопросам воздействия на окружающую среду, — заключил он.

