Александр Либеров: «ГК ТАИФ является одним из ключевых наших партнеров в России»

Международный концерн с почти 170-летней историей работы в России сегодня участвует в реализации нескольких масштабных проектов Группы компаний ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

В октябре 2019 года — в первый же день Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019» — между руководством немецкой компании Siemens, ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящими в состав Группы компаний ТАИФ, были подписаны сразу три контракта общей стоимостью в 290 млн евро. О том, как развивалось многолетнее сотрудничество между двумя мировыми брендами, — в материале «Реального времени».

Siemens — почти 170 лет в России

Сегодня мало кто в мире не знаком с брендом Siemens, но немногие представляют и реальный размах деятельности транснационального концерна, бизнес которого охватывает практически весь мир, а в многочисленных дочерних компаниях трудятся почти 400 тыс. человек. Высокоточное медицинское оборудование, решения для автоматизации и цифровизации промышленных предприятий поезда, финансы и большая энергетика — во всех этих отраслях компания работает сегодня.

А начиналось все в 1847 году, когда Вернер фон Сименс с братьями и Иоганн Гальске основали в Берлине фирму Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske (позже превратившуюся в известную сегодня корпорацию Siemens AG), предложившую миру новое средство связи, которое на основе телеграфа вместо азбуки Морзе использовало указывающую на буквы иглу.

Сооснователь компании Вернер фон Сименс. Фото: сайт pikabu.ru

А уже в 1849 году молодая немецкая компания начала выстраивать контакты с Российской империей. Успешно. Спустя 2 года, в 1851 году, была достигнута договоренность о поставке первых 75 стрелочных телеграфов для новой линии связи между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1852 году столицу Российской империи впервые посетил и сам Вернер Сименс с целью получить контракт на прокладку телеграфной линии. В 1853 году в Санкт-Петербурге открылось строительное бюро Siemens, возглавил которое родной брат Вернера — Карл Сименс. К 1855 году Санкт-Петербургское отделение превратилось в финансово самостоятельное предприятие берлинской штаб-квартиры Siemens, было завершено строительство телеграфной линии общей протяженностью свыше 9 тыс. км, часть которой была проложена по дну Балтийского моря. Линия объединила между собой Санкт-Петербург, Москву, Киев, Ковно (сегодня — Каунас), Ревель (Таллин), Гельсингфорс (Хельсинки), Варшаву, протянулась дальше в Западную Европу и включила Россию в международное телеграфное пространство. В конце 70-х годов XIX века Карл Сименс получил право на строительство заводов (основу сегодняшнего «Севкабеля» заложил именно он), а в мае 1880 года первый участок столицы получил уличное электрическое освещение. Позже электрическими фонарями украсились Невский проспект, Зимний дворец, театры, торговые пассажи, а компания Siemens получила право именоваться поставщиком двора Его Императорского величества. Строились трамвайные линии, выпускалось оборудование для железных дорог, открывались новые представительства в Одессе, Екатеринославле, Харькове, Ростове-на-Дону, была построена электростанция в Москве. Еще в 1859 году Карл Сименс принял российское гражданство, за заслуги перед новой родиной в 1892 году был удостоен диплома почетного члена Электрического сообщества Санкт-Петербурга, а в 1896 году — дворянского звания. К концу XIX столетия началось строительство завода динамо-машин, турбогенераторов и трансформаторов (сегодня известен как завод «Электросила»). В 1916 году на фоне Первой мировой войны началась национализация имущества Siemens & Halske в России.

Новый этап сотрудничества Siemens с Россией и ГК ТАИФ

Потерявшая в годы войны почти все свои зарубежные рынки и активы, немецкая компания уже в 1919 году начала искать пути восстановления контактов. Молодое советское правительство взяло курс на электрификацию, и Siemens активно поддержал его в этом стремлении. Начались поставки оборудования, оказывались консультационные услуги. Не все знают, но к строительству Московского метро и ДнепроГЭСа приложили руку и знания специалисты Siemens. В 1925 году в Москве даже открылось консультационное бюро, успешно проработавшее вплоть до 1936 года. К слову, именно в 30-е годы оборудованием Siemens оснащались первые казанские ТЭЦ.

Вновь возобновить сотрудничество с СССР компании удалось лишь в 1971 году — в период активного развития промышленности. В том числе энергетической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической. Немецкий концерн вновь консультировал и поставлял оборудование в том числе и на наращивающие производство Казанский завод органического синтеза (сегодня ПАО «Казаньоргсинтез») и Нижнекамский химкомбинат (сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Сотрудничество продолжилось и в период становления экономики новой России. Немецкий концерн участвовал в создании в Татарстане современных лабораторий для подготовки специалистов, в модернизации медицинских учреждений и энергетического хозяйства, автоматизации предприятий, внедрении новинок телекоммуникационных и информационных технологий. Проект комплексного оснащения средствами связи Международного аэропорта «Казань» в конце 90-х реализован именно на оборудовании Siemens.

Значительный импульс активизации процессов взаимодействия ГК ТАИФ и корпорации Siemens придало личное участие президента корпорации Джо Кэзера. Фото: Роман Хасаев

Группа компаний ТАИФ, объединившая под своим крылом ведущие предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей, а также две крупнейшие теплоэлектроцентрали Татарстана — Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1), также привлекала специалистов Siemens для решения вопросов технического и технологического обновления. Значительный импульс активизации этих процессов придало личное участие в выстраивании рабочего процесса президента корпорации Siemens Джо Кэзера. С ним у руководства республики и Группы компаний ТАИФ сложились доверительные, дружеские отношения. Кэзер неоднократно бывал в России и Татарстане, встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, посещал главный офис головной компании Группы — АО «ТАИФ», руководство АО «ТАИФ», в свою очередь, посещало головной офис Siemens в Мюнхене.

В 2014 году, между Siemens и ГК ТАИФ было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве. В октябре 2018 года, на площадке форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, документ, призванный повысить эффективность выстраивания взаимодействия между компаниями на всех уровнях, был пролонгирован.

В октябре 2018 года, на площадке форума «Российская экономическая неделя» в Москве, ГК ТАИФ и Siemens пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Мы очень гордимся нашим надежным партнерством с Татарстаном и с ГК ТАИФ и ведем бизнес на основе взаимного доверия. Группа компаний ТАИФ — основной партнер Siemens в Татарстане — в июне 2019 года во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поделился президент корпорации Siemens Джо Кэзер.

Недавно стало известно о том, что Джо Кэзер принял решение не продлевать свой контракт в качестве президента и председателя правления «Сименс АГ» и возглавит наблюдательный совет вновь создаваемой компании «Сименс Энергетика». Директором «Сименс Энергетика» назначен еще один давний друг и деловой партнер ГК ТАИФ Кристиан Брух, ранее возглавлявший Linde Engineering и занимавший пост исполнительного вице-президента Linde plc. С учетом того, насколько активно Группа компаний ТАИФ развивает энергетическую составляющую, можно быть уверенными, что сотрудничество будет продолжено.

Интересен каждый проект ТАИФа

— Компания «Сименс» рассматривает Республику Татарстан как регион, привлекательный для дальнейших инвестиций, — во время одного из визитов в Татарстан подчеркнул на тот момент президент компании «Сименс» в России и Центральной Азии, вице-президент Siemens AG Дитрих Меллер.

А к задачам Группы компаний ТАИФ немецкий многопрофильный концерн проявляет особенно повышенное внимание. Так, с участием Siemens в компаниях Группы ТАИФ реализован целый ряд проектов в области нефтегазохимии. На производства полиэтилена высокого и низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» было поставлено компрессорное оборудование производства Siemens. На ПАО «Нижнекамскнефтехим», совместно с немецким концерном, принята и реализуется программа по обновлению и реконструкции электротехнического коммутационного оборудования. Реализованы проекты по установке паровых турбоприводов вращающихся агрегатов на вновь принятом производстве по выпуску дивинила и бутадиена, выполнены работы по обновлению и модернизации многих других видов оборудования. Большая работа проводится в области цифрового производства: на новых заводах изопрен-мономера функционирует новейшая система управления технологическим процессом на базе оборудования Siemens.

Группа ТАИФ, совместно с корпорацией Siemens, активно участвует в продвижении самых современных технологий, локализованных на территории России. Так, АО «ТАИФ-НК», нефтеперерабатывающей компании Группы ТАИФ, заключило с Сименс в России договор на изготовление и поставку трех силовых трансформаторов для пилотного в отрасли проекта — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти (КГПТО). C завершением этапа промышленных испытаний КГПТО, спроектированного на базе самых современных технологий и процессов нефтепереработки, компании Группы ТАИФ в области нефтегазопереработки обеспечат законченный производственный цикл по глубокой переработке нефтегазового сырья с получением максимального выхода высококачественных светлых нефтепродуктов, соответствующих по качеству всем современным экологическим требованиям. Фактически, переработка нефти станет безотходной, а компании Группы ТАИФ получат больше светлых нефтепродуктов: высококачественного автомобильного топлива и сырья для дальнейшего передела полимеров — каучуков, пластиков.

В 2014 году одно из российских подразделений Siemens обязалось поставить для КГПТО три силовых трансформатора. Фото: Роман Хасаев

Кроме того, Siemens — один из участников реализации еще одного масштабного проекта Группы компаний ТАИФ. Речь идет о строительстве комплекса «Этилен-600», реализуемом на площадке «Нижнекамскнефтехима». Договор о строительстве был заключен в середине 2017 года с еще одной германской компанией — Linde AG, а часть оборудования, например, силовые трансформаторы и компрессорное оборудование, изготовит и поставит Siemens. Проект включен в долгосрочную Стратегию развития химического и нефтехимического комплексов РФ на период до 2030 года и Стратегию социально-экономического развития РТ.

Снабжать электроэнергией новый комплекс будет новая парогазовая установка мощностью в 495 МВт. Соглашение о ее строительстве было подписано в декабре того же 2017 года в Мюнхене в штаб-квартире концерна Siemens, во время рабочего визита в Германию президента Татарстана Рустама Минниханова.

Соглашение о строительстве ПГУ-ТЭС 495 для ПАО «Нижнекамскнефтехим» было подписано в декабре 2017 года в Мюнхене. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Мощность энергостанции составит почти 500 МВт, это будет энергетическая основа для промышленности всего региона и работать она будет на чистом сингазе, — пояснил после церемонии подписания соглашения президент Siemens AG Джо Кэзер. Сингаз — фактически отходы от производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые раньше сгорали в факелах. Теперь они будут сгорать в топках, вырабатывая энергию и тепло в количестве, достаточном для безостановочной деятельности всего НКНХ, а не только будущего этиленового комплекса, при этом значительно сократится нагрузка на окружающую среду нефтехимической столицы республики.

В октябре 2019 года — новый договор. И даже не один. С ПАО «Казаньоргсинтез» Siemens договорился о строительстве «под ключ» новой ПГУ-ТЭС на 250 МВт. Меньшая мощность — единственное, что отличает будущую электростанцию от той, что Siemens строит в Нижнекамске. Технология, что будет реализована в Казани, также предполагает использовать в качестве топлива сингаз.

— Строительство парогазовой установки означает не только создание собственных энергетических мощностей для дальнейшего развития предприятия. Проект позволит оптимизировать затраты на производство конечной продукции и одновременно снизить воздействие на окружающую среду, — рассказал сразу после подписания Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Немецкий концерн в качестве генерального подрядчика произведет и поставит для ПАО «Казаньоргсинтез» газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором. Фото: Роман Хасаев

Татарстан — один из самых экономически развитых и продолжающих наращивать промышленные обороты регионов России — на протяжении долгих лет был энергодефицитным. Ежегодно извне закупались и продолжают закупаться миллиарды кВт·ч энергии. С вводом в эксплуатацию новых мощностей проблем лишних трат у республики станет меньше.

Еще два договора, подписанных в тот же день на площадке форума «Российская энергетическая неделя — 2019», подразумевают долгосрочное сервисное обслуживание устанавливаемых на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» парогазовых установок.

Александр Либеров: «С ГК ТАИФ мы ведем масштабные проекты в области генерации энергии»

В процессе подготовки материала журналисту «Реального времени» удалось пообщаться с президентом «Сименс» в России Александром Либеровым, генеральным директором компании «Сименс Нефтегаз и Энергетика» в России Олегом Титовым и директором управления «Цифровое производство» Сименс в России Жанной Шалыгиной. О том, какими они видят миссию компании «Сименс» в России, будущее глобальной энергетики и перспективы развития сотрудничества с ТАИФом, — в интервью.

— Г-н Либеров, истории работы «Сименс» в России — почти 170 лет. Складывается впечатление, что специфика деятельности концерна на всем протяжении его деятельности такова, что головная компания формирует по всему миру не филиалы, а фактически самостоятельные структуры с высоким уровнем локализации по направлениям, но при этом имеющие доступ ко всем новейшим разработкам холдинга. Так ли это?

— Отличительная черта истории «Сименс» в России — развитие бизнеса исходя из интересов российского государства. России нужен был телеграф, и компания провела сеть телеграфных линий. Постепенно на новых заводах «Сименс» стали производить все, что требовалось российскому рынку в области телеграфной связи, электрического освещения и передачи энергии на расстояние. С 70-х годов XIX века российский рынок превратился во второй по важности зарубежный рынок компании.

Александр Либеров: «Отличительная черта истории «Сименс» в России — развитие бизнеса исходя из интересов российского государства». Фото: пресс-служба компании «Сименс» в России

Более десяти лет назад мы начали в России масштабную программу локализации с открытием местных производств, квалификацией российских поставщиков, обучением и развитием персонала, так как в стране возникла потребность в производстве высокотехнологичной продукции на локальных предприятиях.

Сегодня в России работают наше СП с Группой Синара «Уральские локомотивы», СП с «Силовыми машинами» — «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ), собственное предприятие компании «Сименс Трансформаторы», сервисные депо, лаборатории НИОКР. Мы сотрудничаем более чем с 2 200 поставщиками и, таким образом, создаем рабочие места примерно для 48 000 человек.

За последние годы были реализованы крупные проекты в области железнодорожного машиностроения, энергетики, промышленности и инфраструктуры, продолжается сотрудничество с российскими партнерами и поставщиками.

— Вы в «Сименс» в России работаете с 1996 года. Можно сказать, становление структуры компании в условиях становления современной России происходило на ваших глазах. Как вместе со страной менялся бизнес «Сименс» в России?

— Я окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Свою профессиональную деятельность я начал именно в «Сименс». За эти годы я успел поработать в Германии, США, Сингапуре, Австралии и Китае. И для меня большая честь и ответственность возглавлять компанию в России.

За последние 25 лет изменилось все: технологии, решения, продукты, подходы к ведению бизнеса. Стали другими многие бизнес-процессы. Я бы не стал сравнивать компанию образца 90-х годов с современным «Сименс». Тогда мы были небольшим представительством немецкого концерна на российском рынке, сегодня — полноценная компания с локальными заводами и производственными площадками, с примерно 7 000 созданными рабочими местами (включая 3 400 человек в официальном штате) и с ежегодным оборотом 1,1 млрд евро.

В настоящее время деятельность «Сименс» в России неотделима от российской экономики: мы активно участвуем в модернизации российской промышленности и инфраструктуры.

Среди последних знаковых проектов могу отметить строительство и оснащение электростанций для «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (ГК ТАИФ), оснащение Грозненской ТЭС. По линии железнодорожного бизнеса — новая партия из 13 высокоскоростных поездов «Сапсан» с последующим 30-летним сервисом.

— Какова структура «Сименс» в России сегодня и какие изменения в ней происходят сейчас? Для чего необходима трансформация? Какие возможности открывает такой подход для развития российской структуры «Сименс» и концерна в целом?

— В компании продолжается реализация стратегии «Видение-2020+», которая в том числе предполагает ряд структурных изменений. В фокусе — ориентация на клиентов, на современные бизнес-модели и выполнение в полном объеме существующих обязательств.

В мае 2019 года в концерне было принято решение о создании отдельной компании, деятельность которой будет сфокусирована исключительно на решениях для топливно-энергетического сектора. Основой новой компании станут нынешнее подразделение «Нефтегаз и энергетика» (GP) и входящие в него бизнес-направления. Ей также будет передана мажоритарная доля «Сименс АГ» в компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи», специализирующейся на проектах в области ветроэнергетики.

В феврале этого года в России мы успешно завершили процесс выделения управления «Нефтегаз и энергетика» из «Сименс» и создали самостоятельное юридическое лицо — «Сименс Нефтегаз и Энергетика» в России. В апреле эта структура станет частью создаваемой глобальной компании «Сименс Энергетика». Повторюсь, она будет специализироваться исключительно на решениях для топливно-энергетического сектора. Это позволит лучше и оперативнее реагировать на потребности наших заказчиков и, как результат, повысить нашу конкурентоспособность.

Отвечая на вторую часть вопроса, отмечу, что для нас всегда на первом месте остаются наши заказчики. Все действующие договорные обязательства останутся в силе.

Мы будем развивать сотрудничество с нашими клиентами и партнерами. Приоритеты и вызовы наших клиентов постоянно меняются, и мы меняемся вместе с ними.

— Каким вам видится будущее «Сименс» в России? Какие планы по дальнейшему развитию бизнеса в России строит «Сименс»? Каковы крупнейшие проекты, реализуемые в настоящее время и планирующиеся в обозримой перспективе?

— В секторе энергетики мы работаем практически со всеми значимыми компаниями топливно-энергетического комплекса. Говоря о наиболее актуальных проектах, я бы выделил проекты с такими компаниями, как «Газпром», «Новатэк», Группа компаний ТАИФ.

В октябре 2019 года с ПАО «Казаньоргсинтез» мы подписали договор на строительство «под ключ» парогазовой электростанции мощностью 250 МВт в Татарстане. Также были заключены два долгосрочных сервисных соглашения. Еще один проект с ГК ТАИФ — это строительство и оснащение электростанции оборудованием собственного производства для проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Сименс» поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину SST-600, а также оборудование для распределения энергии.

С «Арктик СПГ 2» (НОВАТЭК) мы подписали контракт на поставку оборудования для трех линий завода «Арктик СПГ 2». Первая поставка должна быть в мае 2020 года.

Продолжаем работу с «Газпром энергохолдингом». В июне 2019 года был введен в эксплуатацию второй энергоблок Грозненской ТЭС. Станция оснащена двумя газотурбинными установками на основе газовых турбин E-класса и генераторов производства «Сименс» общей мощностью 360 МВт.

Ключевыми для нас остаются и проекты в области железнодорожного транспорта. Здесь мы развиваем сотрудничество с нашим стратегическим партнером — РЖД. Я уже ранее отметил поставку новой партии «Сапсанов».

Продолжается локализация производства подвижного состава и расширяется география эксплуатации пассажирских поездов. Большое внимание здесь уделяется сервису. Для осуществления технического обслуживания у нас функционируют депо в Санкт-Петербурге, Москве, Адлере и Калининграде.

Как один из приоритетов мы ставим себе развитие проектов по цифровизации. Такие проекты уже реализуются с компаниями КАМАЗ, РЖД, «Сибур» и др.

— Экологичность и безопасность — насколько значимы для «Сименса» эти понятия и как они включены в стратегию сегодняшнего бизнеса и стратегию развития бизнеса «Сименс» в России?

— Полноценная компания будущего — это компания, отвечающая всем современным требованиям в вопросах экологии и безопасности. Чтобы стать эффективным звеном «зеленой» экономики, «Сименс» уже сегодня делает многое в этом направлении. Так, концерн поставил себе цель — стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году посредством развития программы энергоэффективности.

Также на наших предприятиях и в офисах действует программа «Безбумажное производство». В компании есть собственные корпоративные правила, начиная с предпринимательской философии (Ownership Culture), которая предполагает отношение к компании как к своей собственной, и заканчивая культурой нулевого травматизма (Zero Harm). Ее цель — отсутствие несчастных случаев на производстве и их своевременное предотвращение. Например, на нашем заводе «Сименс Трансформаторы» за 8 лет работы не было ни одного несчастного случая на производстве.

Говоря об экологичности, мы должны прежде всего помнить о декарбонизации. В области энергетики речь идет, с одной стороны, о переходе от ископаемых к возобновляемым источникам энергии, а с другой, о повышении экологичности технологий топливной генерации.

В сфере возобновляемой энергетики в Ростовской и Мурманской областях строятся современные ветровые парки. В декабре 2019 года СТГТ и «Сименс Гамеса» завершили сборку первых гондол ветровых турбин в России. Оборудование будет поставлено для Азовской ВЭС на юге страны.

В области топливной генерации ярким примером может быть энергоблок №6 Киришской ГРЭС, который в результате модернизации превратился в современный энергоблок, отвечающий всем требованиям экологической безопасности. С увеличением его эффективности понизился уровень эмиссий в окружающую среду.

Если говорить о примерах из других сфер, то в феврале 2020 года подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Группой компаний «Интертехэлектро». Взаимодействие будет налажено в области обращения с отходами и предполагает работу над проектами по строительству мусороперерабатывающих заводов. Партнерство включает в себя обмен информацией по решениям в области цифровизации, автоматизации, электрификации, систем управления производством.

— С какими российскими регионами/компаниями выстроены наиболее активные и продуктивные отношения?

— Как уже отмечал, в регионах работают наши производства и сервисные площадки. Очевидно, что именно в этих регионах и городах мы развиваемся наиболее динамично. Здесь я говорю об Уральском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронеже. Во Владивостоке успешно работает штаб-квартира нашей лизинговой компании «Сименс Финанс».

Доверительные отношения сложились у нас с Республикой Татарстан. В 2012 году Татарстан и «Сименс» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Сегодня реализуется несколько совместных проектов в различных областях: от энергетики до здравоохранения. Так, с ГК ТАИФ мы ведем масштабные проекты в области генерации энергии, с КАМАЗом внедряем цифровые технологии на его предприятиях.

— Между ГК ТАИФ и «Сименс» в России только в течение последних чуть более двух лет заключены два значительных контракта по строительству ПГУ-ТЭС. На каком этапе находится их реализация, насколько сложны и уникальны эти проекты и чем возможность их реализации интересна «Сименс»?

— ГК ТАИФ является одним из ключевых наших партнеров в России. В настоящее время мы сотрудничаем сразу по двум крупным проектам — строительству электростанции комбинированного цикла на территории «Нижнекамскнефтехима», парогазовой станции для ПАО «Казаньоргсинтез».

Второй контракт был подписан во время «Российской энергетической недели» в октябре 2019 года. Для нового энергетического объекта в Татарстане мы произведем и поставим газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором. Электростанция должна быть запущена в 2023 году.

Также подписаны два долгосрочных сервисных соглашения. Наше предприятие «Сименс Технологии газовых турбин», располагающее производственной площадкой в Ленинградской области, будет осуществлять техническое обслуживание поставленного оборудования для «Нижнекамскнефтехима» и для «Казаньоргсинтеза» в течение 13 лет.

Президент «Сименс» в России: «ГК ТАИФ является одним из ключевых наших партнеров в России». Фото: пресс-служба компании «Сименс» в России

— Почему, кроме экономических моментов, для «Сименс» было интересно и важно принимать участие в борьбе за право реализации проектов ГК ТАИФ?

— Участие в новых крупных проектах — это всегда интересно. Тем более что строительство электростанции для «Нижнекамскнефтехима» — это первый для нас в России EPC-контракт в области энергетического строительства. Здесь мы выступаем в качестве генерального подрядчика.

Отмечу, что это органичный путь развития энергетического бизнеса компании. У нас серьезная компетенция, солидная история, мы поставщики оборудования и у нас развит локальный сервис. И следующим очевидным шагом в развитии компании является то, что мы вышли на рынок EPС-подряда в России.

В проект мы вошли совместно с субподрядчиком — турецкой строительной компанией «ЭНКА». Кстати, с этим партнером мы уже сотрудничали при строительстве Яйвийской ГРЭС.

«Сименс» имеет большой опыт создания электростанций «под ключ» по всему миру, и в Нижнекамске при реализации проекта применяются самые современные технологии. На объекте установят уже зарекомендовавшую себя модель газовой турбины, поскольку надежность является ключевым фактором при реализации подобного проекта. Если говорить о топливе, то двигатель также отличается гибкостью и будет фактически работать на трех различных видах топлива.

— Помимо качества исполнения контрактов, экологичность и безопасность технических и технологических решений — ключевые позиции, которые декларирует «Сименс». Насколько решения, выбранные для ГК ТАИФ, отвечают этому заявлению?

— Энергосистема будущего должна меньше воздействовать на окружающую среду. Это очевидно. Речь в том числе идет и о внедрении эффективных технологий и модернизации старых генерирующих мощностей. Я бы здесь отметил необходимость технологического перехода с паросилового цикла с КПД порядка 35% на парогазовый цикл с эффективностью более 63%. Это существенный шаг вперед не только по КПД, но и по объемам выбросов. Разница в этих технологиях (ПГУ и ПСУ) — почти 100 лет.

Именно парогазовые установки станут основой двух новых электростанций для Группы компаний ТАИФ. К примеру, ПГУ-250 для «Казаньоргсинтеза» включает в себя две генерирующие установки: газотурбинную установку, использующую для привода топливный газ, и паровую турбину, использующую для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки.

Особенностью этих объектов также является возможность работы на синтетическом газе — побочном продукте нефтехимического производства, что приведет к значительной экономии затрат заказчика на ее эксплуатацию.

Направляя синтетический газ на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжение ПГУ топливом и утилизацию побочных продуктов производства этилена.

— Какие другие проекты в области энергетики реализованы или планируются к реализации на территории Татарстана, России?

— Мы внимательно следим за развитием нефтехимического и топливно-энергетического комплексов Татарстана и надеемся, что примем участие и в других проектах, реализуемых в регионе.

В данный момент мы боремся за возможность участия в проекте модернизации Заинской ГРЭС. Для этого проекта могла бы подойти наша новейшая технологическая разработка — сверхмощная турбина HL-класса. Первые проекты с нашими турбинами этого класса сейчас находятся в стадии реализации в Великобритании, в США и Южной Корее.

Это оборудование мы впервые презентовали в России на «Российской энергетической неделе» в 2018 году. Речь идет о поколении сверхмощных газовых турбин SGT-8000HL и SGT-9000HL. Они позволят подняться на недосягаемый прежде уровень производительности, превышающий 63% в комбинированном цикле.

«Сименс» обладает большим портфелем для распределенной генерации, и мы будем рады предложить нашим партнерам в Татарстане передовые высокотехнологичные решения для генерации энергии.

— «Сименс» стал соинициатором открытия лабораторий совместно с вузами Татарстана. Как развивается сотрудничество в области образования и науки?

— Мы активно взаимодействуем с высшими учебными заведениями в Татарстане: Казанским федеральным университетом, КНИТУ-КАИ, на базе которого создан Германо-Российский институт новых технологий (ГРИНТ).

В 2018 году на базе одного из ведущих вузов страны — Казанского технического университета имени Туполева — была открыта совместная лаборатория Siemens PLM. Это не просто учебный класс, а настоящая научная площадка для студентов и аспирантов. Ключевыми здесь стали исследования в области управления жизненным циклом изделия. Для этого мы передали университету уникальное программное обеспечение Siemens PLM Software.

Сегодня «Сименс» обладает серьезной экспертизой в области цифровизации, и деятельность лаборатории позволяет еще эффективнее применять этот опыт для нужд российской промышленности. Отмечу, что мы помогаем региону в подготовке высококвалифицированных кадров для уже реализуемых проектов. К примеру, с компанией КАМАЗ мы ведем масштабную работу по внедрению концепции «Индустрия 4.0» — принимаем участие в процессе разработки беспилотных автомобилей и разрабатываем продукцию предприятия в виде 3D моделей.

— Каковы тенденции, тренды развития современного энергетического рынка, и насколько они коррелируют с развитием генерирующих возможностей в России?

— Современная энергетика претерпевает радикальные изменения. Эти тенденции называют «3D-моделью энергетики», поскольку они включают в себя три направления: декарбонизацию, децентрализацию и дигитализацию.

Декарбонизация, о которой уже шла речь выше, — тенденция перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии, особенно к ветру и солнечной энергии.

Децентрализация — развитие распределенной энергетики.

Кроме этого, в ближайшие 30 лет основным трендом развития отрасли станет использование таких цифровых решений, как цифровой двойник электростанции, «интеллектуальные» газовые турбины и энергетическое оборудование, предиктивная диагностика, дистанционное управление и техническое обслуживание с использованием smart-data.

Безусловно, все это не произойдет в одночасье. Однако традиционный энергетический сектор, состоящий из крупных электростанций с нисходящей передачей и распределением энергии, сейчас кардинально меняется в мире.

И здесь опять же важно сказать о необходимости строительства электростанций комбинированного цикла и применения современных турбин с высоким КПД, которые способствуют уменьшению выбросов за счет своей производительности и технологий, снижающих уровень выбросов в атмосферу.

Еще один мировой тренд — это технологии Power to X, когда избытки электроэнергии, в первую очередь из возобновляемых источников, можно в дальнейшем использовать в промышленности, транспорте и энергетике.

— Если взять за основу последние, допустим, 10 лет — какова, в привязке к продуктам и предложениям «Сименс», ситуация на российском рынке энергетики? Каковы планы «Сименс» по развитию бизнеса в области энергетики?

— Сегодня перед нашими заказчиками в данной сфере стоят те же вызовы, что и перед всем миром: повышение энергоэффективности, снижение операционных издержек, снижение негативного влияния на окружающую среду, дальнейшая цифровизация, интеграция распределенных и возобновляемых источников генерации в существующие энергосети. На все эти вызовы у «Сименс» есть ответ — широкое портфолио инновационных решений, продуктов и технологий, охватывающих всю энергетическую цепочку.

Как я уже отметил ранее, мы продолжаем реализацию крупных проектов в энергетической отрасли. Особое внимание мы будем уделять дальнейшей локализации. «Сименс» уже неоднократно заявлял, что заинтересован в участии в программе модернизации ТЭС (ДПМ-мод). Для этого мы располагаем производственной площадкой под Санкт-Петербургом — заводом «Сименс Технологии газовых турбин». По нашему мнению, газовые турбины большой мощности могут и должны стать основой модернизации российской энергетики.

Сегодня уровень локализации газовой турбины SGT5-2000E — более 60%. Мы продолжаем работу над созданием российской производственной экосистемы для увеличения этого уровня.

Нам по-прежнему важно заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК). Результатом реализации данного проекта будет локализация производства в РФ турбин большой мощности SGT-2000E, включая компоненты горячего тракта и систему автоматического управления газовой турбиной. В рамках СПИКа мы обязуемся инвестировать в развитие производства СТГТ и в предприятия наших партнеров — потенциальных поставщиков.

Олег Титов: «Процессы преобразования в «Сименс» никак не повлияют на заключенные контракты»

О том, для чего бизнес-подразделение «Нефтегаз и энергетика» преобразовано в отдельную компанию, перспективах развития и планах по открытию сервисного центра в Татарстане, — в интервью генерального директора компании ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» Олега Титова.

Олег Титов: «С 10 февраля 2020 года бизнес-подразделение стало самостоятельной компанией «Нефтегаз и энергетика»». Фото: сайт ggpht.com

— Олег Владимирович, сейчас в концерне «Сименс» идет достаточно серьезный процесс преобразования, подразделение топливно-энергетического сектора обретает юридическую самостоятельность. Для чего это нужно?

— Да, с февраля этого года в России мы успешно завершили процесс выделения управления «Нефтегаз и энергетика» из «Сименс» и создали самостоятельное юридическое лицо — ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» в России. В апреле мы станем частью создаваемой глобальной компании «Сименс Энергетика», обладающей уникальной упорядоченной структурой и значительно большей стратегической и операционной гибкостью.

Основой новой компании станут нынешнее подразделение концерна «Нефтегаз и энергетика» и входящие в него бизнес-направления «Нефть и газ», «Производство энергии», «Оборудование для передачи энергии», «Комплексные энергетические проекты» и «Сервисные и цифровые решения». В дополнение «Сименс Энергетика» будет передана мажоритарная доля «Сименс АГ» в компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи», специализирующейся на проектах в области ветроэнергетики. «Сименс АГ» останется ключевым акционером создаваемой компании.

Компания будет специализироваться исключительно на решениях для энергетики и топливно-энергетического сектора. Это позволит нам лучше и оперативнее реагировать на потребности наших заказчиков и, как результат, повысить нашу конкурентоспособность.

Выделение нашего бизнес-направления в самостоятельную компанию «Сименс Нефтегаз и Энергетика» позволит, во-первых, эффективнее управлять активами, во-вторых, ускорить процесс принятия решений.

— Что ожидает те договоры и контракты, что были заключены до преобразования направления в отдельную компанию?

— Для нас всегда на первом месте остается заказчик. Именно на этом и сосредоточится региональная команда. Все действующие договорные обязательства с партнерами останутся в силе.

В качестве уникальной профильной организации, предлагающей комплексные продукты, решения и услуги мирового класса, работающей по всей цепочке создания добавленной стоимости и задающей стандарты современных энергосистем и энергосистем будущего, мы будем развивать и укреплять сотрудничество с нашими клиентами.

Эти процессы никак не повлияют на ранее заключенные контракты. Абсолютно все договоренности остаются в силе. В составе компании остается сеть производственных площадок по всему миру: России, Швеции, Германии, Англии, Канаде и США.

Иными словами, будучи преобразованной в самостоятельную структуру, компания сохранила весь свой производственный и профессиональный потенциал. Все гарантии подтверждаются заслуженной репутацией, сильным брендом и достаточным объемом собственных средств.

— Если говорить о России, то в каких регионах страны «Сименс» представлен наиболее масштабно?

— Мы представлены практически во всех федеральных округах и регионах страны. Достаточно посмотреть на географию наших проектов. Среди последних самых знаковых — строительство и оснащение электростанций для «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (ТАИФ), оснащение Грозненской ТЭС, поставка оборудования для «Ямал СПГ».

Россия была и остается нашим стратегическим партнером. Например, если говорить о газовых турбинах большой мощности, то в России за время нашего присутствия в разных регионах установлены более 40 турбин. В Татарстане — три. Все — на предприятиях ГК ТАИФ. С регионом у нас сложились самые доверительные отношения, которые мы очень ценим. Здесь присутствует много крупных компаний — Группа компаний ТАИФ, КАМАЗ, «Татнефть».

До подписания контрактов на строительство и сервисное обслуживание ПГУ-ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» у нас были проекты в Татарстане — и с ТАИФ, и с «Татнефтью». Пусть это были небольшие, разовые поставки, но они были. Для нас такой большой проект, как станция на 495 МВт, — это, в первую очередь престиж, потому что мы работаем с компанией мирового уровня — ТАИФ. Кроме того, это возможность развития бизнеса в целом. Мы ведь не остановились только на этих двух проектах, а смотрим и дальше. А дальше нужно будет осуществлять сервис. Сейчас мы думаем о развитии этого направления в Татарстане. Для наших заказчиков это возможность быстрого доступа к необходимой информации, запчастям, специалистам. Речь идет о шаговой доступности сервисных инженеров. Для создания в регионе полноценного сервисного центра нам нужно наращивать число реализуемых здесь энергетических проектов.

— А подготовка специалистов? «Сименс» достаточно щепетильно относится к уровню компетенции людей, которые его представляют.

— В Татарстане уже выстроено взаимодействие с вузами. Как уже говорил Александр Либеров, «Сименс» сотрудничает с Казанским федеральным университетом, с КНИТУ-КАИ. Кроме того, практическая подготовка сервисных инженеров может быть организована на наших заводах и на местах — при монтаже оборудования и в процессе его эксплуатации. Например, в Республике Беларусь, где мы сейчас подписали три больших контракта, уже начат подбор специалистов на месте.

— Говоря о проектах, которые реализуются для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез»: в них идет речь о такой новации, как использование в качестве топлива сингаза.

— Да. И это очень важный момент. Фактически турбины будут способны работать на трех видах топлива, включая сингаз, образующийся как отходы в процессе производства, и на водороде. И вот это направление для «Сименс» очень перспективно. Пока у нас всего две или три турбины в мире работают на водороде. Небольшие. А в ближайшем будущем мы планируем массово выпускать оборудование, способное работать на этом газе. Технология создания специальных горелок, способных выдерживать гораздо более высокие температуры горения топлива, возникающих при использовании сингаза, были опробованы именно при создании турбин для НКНХ и КОСа. К испытаниям привлекались специалисты ТАИФа, которые подтвердили: реализованные решения — успешны. Для Группы компаний ТАИФ это гарантия того, что оборудование будет работать надежно и долго, для «Сименс» — подтверждение успешно реализованной инновации, обещающей стать трендом в обозримом будущем.

Жанна Шалыгина: «Одним из самых интересных проектов стало внедрение системы управления завода изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим»».

В эпоху глобальной цифровизации Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся регионов и Группа компаний ТАИФ, стремящаяся к постоянному совершенствованию и повышению эффективности производств, активно привлекают опыт и технологии ведущих компаний мира. Таких как «Сименс». О том, что уже реализовано в республике и о перспективных направлениях — в интервью с директором управления «Цифровое производство» «Сименс» в России Жанной Шалыгиной.

Жанна Шалыгина: «Мы живем в эпоху 4-й промышленной революции». Фото: пресс-служба компании «Сименс» в России

— Жанна Дмитриевна, наверное, сложно найти хотя бы одно производство, в том числе и на территории Татарстана, где бы не использовалась продукция «Сименс». ГК ТАИФ — не исключение. Какие современные решения от «Сименс» уже реализованы в республике и на предприятиях Группы компаний ТАИФ? В чем их особенность?

— Портфель продуктов и решений управления «Цифровое производство» насчитывает более 10 000 наименований, и практически нет ни одной задачи, которую нельзя было бы решить с его помощью. Мы производим программное и аппаратное обеспечение, а сертифицированные локальные партнеры (малый и средний бизнес), предлагают крупному бизнесу свои решения, опираясь на технологические компетенции и ноу-хау. Как мы знаем, развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных вопросов для России, и наша компания делает свой вклад в этом направлении.

Если брать предприятия Группы компаний ТАИФ, то одним из самых интересных стал реализованный с компанией НПК «Волга-Автоматика» проект внедрения системы управления на заводе по производству изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Основанное на нашей передовой распределенной системе управления Simatic PCS 7 решение позволило реализовать безопасное и эффективное управление крупным производством формальдегида и изопрена.

На предприятии ПАО «Казаньоргсинтез» продолжается внедрение Comos — платформы управления данными на всех этапах жизненного цикла производства. Благодаря этой платформе электронная проектная документация автоматически актуализируется при внесении изменений в какую-либо часть проекта: механическую, технологическую, электротехническую. Это не только облегчает поиск нужной документации и обеспечивает ее целостность и непротиворечивость, но и дает инструмент для реализации платформы технического обслуживания и ремонта, интегрированной с MES и ERP-системами. В случае если какой-то прибор требует обслуживания или замены — автоматически формируется наряд для работы и направляется специалисту, обладающему нужной квалификацией, либо создается заявка на закупку необходимых запчастей и принадлежностей.

Также мы поставляем контрольно-измерительные приборы, аналитическое оборудование, приводные системы, сетевое оборудование и компоненты для автоматизации процессов и производств — список можно продолжать очень долго.

— Какие проекты реализуются в России сейчас или планируются к реализации?

— Безусловно, одним из самых интересных проектов в настоящее время является цифровая трансформация одного из ведущих мировых и российских автопроизводителей — КАМАЗа. Предприятие применяет ряд программных продуктов компании «Сименс», включая NX, Teamcenter и Tecnomatix. Специалисты компании КАМАЗ полностью освоили ПО, предназначенное для цифрового моделирования процесса производства и сборки грузовиков. На предприятии уже работает технология электронного макета и осуществлен переход на 3D-моделирование, также отлажены процессы электронного согласования документации, внесения изменений в среде Teamcenter и наработана методология ведения расчетов в CAE-системах. На основе инструментария NX, NX CAM и Teamcenter была создана сквозная цепочка «проектирование — производство», включая проектирование процессов изготовления и сборки изделия, расчет управляющих программ для станков с ЧПУ. Также планируется расширение возможностей по отслеживаемости компонентов в рамках технологических процессов производства и сборки с использованием технологий RFID. Это позволить повысить контроль качества на всех этапах производства.

— Как цифровизация производственных процессов от «Сименс» влияет и влияет ли вообще на повышение экологичности и безопасности производств?

— Взаимодействие человека и окружающей среды в последнее время стало одной из основных повесток дня. Спектр средств и решений в области цифровизации нашей компании позволяет подойти к этой проблеме комплексно. Программные пакеты для комплексного проектирования позволяют оценить риски в области безопасности технологических процессов еще на этапе виртуального проектирования до воплощения проекта в реальном мире. Комплекс программ для оптимизации технологических процессов позволяет максимально эффективно использовать сырье и энергоносители, сократив как количество потребляемых ресурсов, так и выбросов. Системы вибромониторинга и предиктивного анализа позволяют спрогнозировать выход из строя насоса или компрессора задолго до возникновения реальной аварийной ситуации. Создание тренажера для нашей распределенной системы управления Simatic PCS7 с использованием средства моделирования SIMIT и программного обеспечения Comos позволяет подготовить персонал к действиям в случае нештатных ситуаций в производственном процессе. И это только несколько примеров. Еще одной важной проблемой как современных производств, так и всех сфер человеческой деятельности, является кибербезопасность. Наша компания активно работает по созданию комплексной многоуровневой киберзащиты, предлагая проверенные на практике меры по обеспечению надежной защиты промышленных установок, систем автоматизации и электросетей. Также в этой области мы сотрудничаем с основными международными и российскими компаниями.

— Как управление «Цифровое производство Сименс в России» видит дальнейшее развитие своей деятельности в России? Какие ниши приоритетны, какие пока недостаточно освоены, но вызывают интерес?

— Мы живем в очень интересную эпоху — эпоху 4-й промышленной революции. Возникает много интересных путей для развития — такие направления, как искусственный интеллект для промышленности, облачные и граничные вычисления, дополненная реальность. Это не просто маркетинг, а инструменты, которые радикально изменят как наше взаимодействие с машинами, так и межмашинное взаимодействие. Например роботы, обучаемые манипуляциям с предметами не программированием, а имитацией движений человека, или возможность найти место потенциальной внутренней неисправности механизма при помощи средств предиктивного анализа и очков дополненной реальности и устранить причину еще до возникновения проблемы. Звучит фантастически, но сегодня это уже реальность.

Мы продолжим активно продвигать спектр продуктов и систем компании «Сименс» для построения цифрового предприятия (Digital Enterprise Suite), который охватывает все этапы жизненного цикла промышленных продуктов. Ну и, конечно же, важным остается обеспечение сервисной поддержки существующих систем.

