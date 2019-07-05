Проблемы переработчиков пластмасс обсудили в Москве

В Москве прошел третий Форум Союза переработчиков пластмасс, в котором приняли участие представители «Нижнекамскнефтехима».

Эксперты обсудили основные проблемы отрасли. Основной является низкая маржинальность производства изделий из пластмассы. В России темп развития отрасли опережает развитие экономики, что является причиной низкой рентабельности.

Кроме этого, переработчики пластмасс на внутреннем рынке сталкиваются с высокой конкуренцией с иностранными поставщиками. Проблемы также возникают из-за несогласованности таможенно-тарифной политики в отношении изделий из пластмасс и сырья для их изготовления. При этом предприятиям предлагают различные стартовые условия при покупке сырья. Для мелких и средних предприятий это осложняет конкуренцию с крупными игроками рынка, что не способствует открытию новых предприятий в данной сфере, приходу инвестиций, росту занятости и усилению локализации производств изделий из пластмасс в России.

На ситуации также сказываются высокая стоимость коммерческих кредитов и относительно слабый рубль, которые мешают инвестициям в основные средства, сообщается на сайте Союза переработчиков пластмасс.