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Проблемы переработчиков пластмасс обсудили в Москве

17:58, 05.07.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Проблемы переработчиков пластмасс обсудили в Москве
Фото: www.rusopp.ru

В Москве прошел третий Форум Союза переработчиков пластмасс, в котором приняли участие представители «Нижнекамскнефтехима».

Эксперты обсудили основные проблемы отрасли. Основной является низкая маржинальность производства изделий из пластмассы. В России темп развития отрасли опережает развитие экономики, что является причиной низкой рентабельности.

Кроме этого, переработчики пластмасс на внутреннем рынке сталкиваются с высокой конкуренцией с иностранными поставщиками. Проблемы также возникают из-за несогласованности таможенно-тарифной политики в отношении изделий из пластмасс и сырья для их изготовления. При этом предприятиям предлагают различные стартовые условия при покупке сырья. Для мелких и средних предприятий это осложняет конкуренцию с крупными игроками рынка, что не способствует открытию новых предприятий в данной сфере, приходу инвестиций, росту занятости и усилению локализации производств изделий из пластмасс в России.

На ситуации также сказываются высокая стоимость коммерческих кредитов и относительно слабый рубль, которые мешают инвестициям в основные средства, сообщается на сайте Союза переработчиков пластмасс.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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