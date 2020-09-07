От Елабуги до «Нижнекамскнефтехима»: введен в эксплуатацию газопровод высокого давления

Фото: Роман Хасаев

Введение газопровода завершает масштабный проект ТАИФа

Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил в Нижнекамске газопровод высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Таким образом, ТАИФ завершил масштабный проект по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле.

— Этот газопровод — это наша мечта. Мы по-разному подходили к решению этой задачи, потому что в развитие нижнекамского узла мы сколько могли, столько уже добавили разными путями. Но уже дальше развития не было. И тот шаг, который был принят Группой ТАИФ — построить за свои средства, — он дорогого стоит. Самые уникальные современные технологии, которые соответствуют всем экологическим нормам. И самое главное, у нас самая большая перспектива дальнейшего развития Нижнекамского промышленного узла. Мы всегда говорим об экологии и о том, что были проблемы, в особенности в зимний период, когда нам приходилось подключать мазут, но это уже экологическая нагрузка. Теперь этот вопрос снят. И второе — мы закольцевались. И эта линия может обеспечить жизнедеятельность города и всех наших промышленных объектов. Я хотел бы нас всех поздравить с этим событием, — подчеркнул на церемонии действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов запустил в Нижнекамске газопровод высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первый этап запустили еще в конце 2015 года. Газопровод от ГРС №2 «Нижнекамск — Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков» предназначался для нового завода ТАИФ-НК и последующей реализации мероприятий по закольцеванию газопроводов между ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК».



Вторым этапом стало строительство нового газопровода от ГРС-2 «Елабуга (Центральная)».

— Новый газопровод, так необходимый для нужд Нижнекамского промузла, построен. Воплотилась в жизнь мечта всех нефтехимиков и нефтепереработчиков Республики Татарстан. Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа, радикальным образом решает задачу по обеспечению надежного газоснабжения от двух независимых источников газоснабжения, а также открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью более 30 км построена за рекордные 17 месяцев. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального, не имеющего аналогов в России, проекта — проектировщиков, инженеров, строителей, монтажников, специалистов газовой службы. Отдельные слова благодарности — руководству Республики Татарстан за высокое доверие и поддержку, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Это позволит нам максимально усилить энергоснабжение не только «Нижнекамскнефтехима», но и всего Нижнекамского района», — подчеркнул Руслан Шигабутдинов

— Сложность проекта заключалась в том, что нам предстояло пройти три водных перехода: реки Кама (1300 м), Криуша (550 м) и Танайка (280 м). Последние две находятся на территории национального парка «Нижняя Кама», а по федеральному закону никакие работы в национальных парках вести нельзя. Другого варианта для прокладки трассы у нас не было. Можно было пойти в обход национального парка, выйти с другой стороны, но тогда были бы такие потери, что газопровод был бы нерентабельный. Пришлось бы ставить специальные компрессорные станции, чтобы повышать давление. Тогда нам стало понятно, что нужно искать другие варианты, — рассказал «Реальному времени» детали генеральный директор одной из компаний-подрядчиков, ООО «ГТК», Валерий Сазанов.

Новый газопровод высокого давления от Елабуги до ПАО «Нижнекамскнефтехим» протяженностью 30 км проложили за 17 месяцев. Для минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения сроков строительства 2,7 км газопровода, включая подводные участки, построено по уникальной технологии Direct Pipe — методом микротоннелирования. Диаметр газопровода — 1200 мм. Стоимость строительства составила 4,3 млрд руб. с НДС.

По словам Сазанова, все существующие в России технологии прокладки трубопровода — открытый способ разработки грунта и наклонно-направленное бурение — были неприемлемы с экологической точки зрения

— Метод микротоннелирования — экологически чистый. Он имеет ряд преимуществ:

исключает земляные работы, а также ускоряет время прокладки трубопровода. Микротоннелирование — это когда труба проходит под дном реки на глубине 5—10 метров. С одной стороны берега делается небольшой котлован, туда заходит труба и с другой стороны выходит. Никаких работ, которые нарушают почвенный слой, флору или фауну, не было, — объясняет Валерий Сазанов.



По его словам, все существующие в России технологии прокладки трубопровода — открытый способ разработки грунта и наклонно-направленное бурение — были неприемлемы с экологической точки зрения. Об уникальной технологии специалисты ООО «ГТК» узнали в Европе.

— За технологиями мы поехали в Европу, нашли очень интересный вариант — метод микротоннелирования, который с недавнего времени используется во всем мире. В мировой практике такие продолжительные водные преграды приходили лишь несколько раз — в Канаде и Новой Зеландии. Мы смогли адаптировать под него проект и заказать оборудование на заводе в Германии. Наши сотрудники неоднократно ездили в Германию, нашли общий язык с партнерами, наш заказ был у них внеплановый. Было очень приятно, когда наша делегация приезжала — поднимали флаг России, — рассказывает Валерий Сазанов.



Необходимость в строительстве нового газопровода возникла из-за роста промышленного комплекса НПУ и увеличения потребности природного газа. Существующий магистральный газопровод на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань» исчерпал пропускную способность.

Необходимость в строительстве нового газопровода возникла из-за роста промышленного комплекса НПУ и увеличения потребности природного газа

В период максимальных нагрузок он не покрывал всех потребностей по поставке газа на предприятия промышленного узла и Нижнекамского района. Приходилось сжигать резервное топливо (мазут) на электростанциях. В случае повреждения действующего трубопровода существовала угроза полного прекращения газоснабжения.



— В Нижнекамске расположен мощный промышленный кластер, как бы мы ни хотели — есть выбросы. Когда мало газа, часто приходится его восполнять — сжигать мазут, при котором образуется диоксид серы, один из основных отрицательных факторов влияния на экологию. Новый газопровод решит эту проблему, можно будет постепенно отказаться от мазута, процессы нефтехимии тоже улучшаются. Горящих факелов станет меньше, так же как и диоксида серы. Это положительно скажется на санитарно-защитной зоне Нижнекамска и всего национального парка, — уверен Валерий Сазонов.





4 млрд куб. метров природного газа в год



К слову, под угрозой стояло обеспечение газом и будущих производств. По данным экспертов, с учетом развития предприятий НПУ, включая Группу «ТАИФ», необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов природным газом к 2025 году составит более 3 млрд кубических метров. В 2025 году, по сравнению с 2009 годом, плановое потребление природного газа в Нижнекамске увеличится почти втрое. Введенный в эксплуатацию, газопровод будет обеспечивать природным газом предприятия нижнекамского промышленного узла — поставлять до 4 млрд кубических метров в год.



Как уже было сказано выше, основная часть технически сложных работ выполнялась на территории национального парка «Нижняя Кама». Работы в нем велись с выполнением экологических требований.



— Прежде чем зайти в парк, мы изучили всю картину, флору и фауну. В процессе работ экологи неоднократно приезжали. Когда работы завершились, национальный парк не ухудшился. Мы использовали современную технику, и смогли в районе строительства облагородить всю территорию, убрали заросли, сорняки. Ничего, кроме слов благодарности, нам не сказали. Наша работа с точки зрения экологии уникальная. Работали мы в осенне-зимний период. Мерзлую почву вырезали кусками, складывали, что позволило сделать траншею. Потом все также обратно аккуратно вернули на место. Весной все это было уже единым пространством, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.

Отказ от сжигания мазута в период отрицательных температур улучшит состояние экосистем национального парка Нижняя Кама и в целом экологию Нижнекамского и Елабужского районов

С запуском газопровода продолжится дальнейшее развитие и модернизация предприятий энергетики, нефтехимии и нефтепереработки, расположенных в Нижнекамском промышленном узле. Отказ от сжигания мазута в период отрицательных температур улучшит состояние экосистем национального парка Нижняя Кама и в целом экологию Нижнекамского и Елабужского районов.

Строительством отвода занималось ООО «Газотранспортная компания». Подрядчиками выступили: ООО «ТАИФ-СТ», ДОАО «Газпроектинжиниринг», ООО «Геоконсалтинг», ОАО «Татнефтепроводстрой», ООО «Биотех», ООО НПП «ГКС».



1 / 13 Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Лилия Егорова