Детские оздоровительные лагеря «Нижнекамскнефтехима» приняли отдыхающих

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В День защиты детей свои двери распахнули детские оздоровительные лагеря ПАО «Нижнекамскнефтехим» — «Олимпиец» и «Юность». Сбор юных отдыхающих в загородные учреждения стартовал с 8 часов утра. Отправка ребят второй год подряд проводится с площадки возле Ледового дворца «Нефтехим Арена».

ООО «УАТ-НКНХ» предоставило автобусы для доставки детей в лагеря. Первыми отправились в лагерь «Олимпиец» юные нижнекамские спортсмены. В первую смену длительностью 21 день здесь отдохнут и поправят здоровье 181 ребенок.

Состоялась отправка и в оздоровительный лагерь «Юность». В первую смену здесь примут 347 детей. По словам начальника лагеря Сергея Храмова, оздоровительный лагерь «Юность» полностью готов к приезду мальчишек и девчонок, соблюдены все требования и рекомендации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Укомплектован штат сотрудников, разработан план мероприятий на смену.



В этот раз она пройдет под девизом «Про движение» и будет посвящена здоровому образу жизни. Будут работать всевозможные творческие кружки и спортивные секции.