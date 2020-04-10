Фотомарафон «100-летие ТАССР»: подписан акт о приемке производства этилена в Нижнекамске, 1976 год

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

1970-е годы стали временем, когда на Нижнекамском нефтехимическом комбинате постоянно открывались и принимались в эксплуатацию новые производства.



Крупнейшим в Европе завод стал в 1973 году, когда начал работать второй блок газофракционирующей установки. В 1975—1977 годах за заводе начали работать производства изопрена-мономера, этилена, пропилена, бензола и бутадиена, этилбензола и стирола. Каждый новый завод открывался торжественным митингом: одну за другой нефтехимики праздновали все новые и новые победы.

Митинг, посвященный получению первого бензола, 1976 год

Но, пожалуй, одной из важнейших вех развития производства стало начало выпуска этилена, одного из базовых продуктов нефтехимии. В 1976 году производство торжественно открыли, в Казань протянули 280-километровый этиленопровод. Уникальность нижнекамского завода «Этилен» с самого начала заключалась в том, что все установки комплекса удалось уместить на небольшой площади (250 тысяч «квадратов»), а проектная мощность была огромной — 450 тысяч тонн. Эта мощность была во много раз выше, чем у этиленового производства в Салавате (которое до Нижнекамска было единственным в Союзе).

Такой высочайшей технологичности по тем временам удалось добиться с помощью контракта между объединением «Техмашимпорт» и японской компанией Тoyo Engineering. Все просто: в Нижнекамск на этиленовый комплекс привезли японскую технику.

Ветеран завода этилена Юрий Спиридонов вспоминал, что опытных специалистов в тысячном коллективе будущего завода были единицы. Все осваивали на ходу. Самым «адским» был 1975 год: по строительной площадке, как муравьи, «ползали» краны и люди, здесь могли одновременно работать до 9 тысяч человек. Зато завод построили за рекордные сроки. Основное оборудование смонтировали за 14 месяцев, еще 8 ушло на переход от намеченного пуска к реальному запуску производства в эксплуатацию.

Завод этилена, 1977 год

Работали на монтаже не только наши рабочие, но и японцы: они приезжали собирать и налаживать работу своего оборудования. Так что приходилось справляться и с техническими сложностями, и с языковым барьером. Прямых переводчиков с японского на русский язык в Татарии было не достать, особенно если дело касалось технических инструкций. Это сейчас они дублируются на несколько языков мира, а тогда к горе хитроумного оборудования, прибывшего в Нижнекамск из Страны Восходящего Солнца, прилагалась гора бумаги, испещренной иероглифами. Справлялись единственным способом: сначала японские инженеры переводили свои инструкции на английский язык, а потом уже советские технические переводчики — с английского на русский.

Первый продуктовый этилен получили на заводе 21 июня 1976 года. 31 августа госкомиссия подписала акт приемки этиленового производства в эксплуатацию. Первоначально большую часть этилена, производившегося в Нижнекамске, переправляли на казанский «Оргсинтез» — здесь из него делали полиэтиленовую пленку. Все потому, что собственных мощностей на то, чтобы переработать 200—300 тысяч тонн этилена в год, у завода пока не было.

В 1977-м на комбинате было уже столько разных производств, что его переименовали: именно тогда он получил знакомое нам имя — производственное объединение «Нижнекамскнефтехим». Тогда же построили еще один этиленопровод — уже 520-километровый, по которому этилен переправлялся в соседнюю Башкирию — через Уфу и Стерлитамак в Салават.

И, наконец, в 1979-м на заводе ввели в эксплуатацию высокопроизводительную установку по первичной нефтепереработке. Впереди были бурные 1980-е.



Людмила Губаева