Привитых — 88%: «Нижнекамскнефтехим» в топе предприятий с высоким коллективным иммунитетом

В компании развернуто восемь прививочных пунктов, среди вакцинированных проходит розыгрыш призов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Татарстан попал в число регионов с наиболее напряженной ситуацией с ковидом. Чтобы снизить количество заболевших, Роспотребнадзор ввел на территории республики обязательную вакцинацию, в том числе для сотрудников промышленных предприятий. Тех, кто не пройдет вакцинацию до 9 ноября, отстранят от работы. Для «Нижнекамскнефтехима» эта новость не стала неожиданностью. Еще в феврале 2021-го предприятие запустило масштабную прививочную кампанию. Более подробно — в материале «Реального времени».

«Нижнекамскнефтехим»: курс на коллективный иммунитет



С момента объявления в мире пандемии COVID-19 «Нижнекамскнефтехим» принял беспрецедентные меры безопасности для сохранения здоровья персонала. В марте 2020 года на предприятии был создан штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19.



— Каждый сотрудник был обеспечен медицинскими масками производства дочернего предприятия «Нижнекамскнефтехима» — АО «Полиматиз». Параллельно было запущено собственное производство антисептика «ДС-1». Предприятие закупило в полном объеме диспенсеры и рециркуляторы. Большая работа была проведена по разграничению потоков людей на проходных и в транспорте. Производилась дезинфекция вахтовых автобусов, остановочных павильонов и рабочих мест, — отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.



В феврале этого года в «Нижнекамскнефтехиме» и дочерних организациях стартовала прививочная кампания от коронавируса.

Сделать прививку нефтехимики могут в здравпунктах, расположенных на территории промышленной зоны, в центральном офисе НКНХ и в поликлинике «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК»

— Сначала люди неохотно шли на вакцинацию, — вспоминает директор ООО «Корабельная роща — НКНХ» Алексей Поляков. — Мы столкнулись с информационным вакуумом, не все понимали, что такое ковид-инфекция, какую опасность она в себе таит. Благодаря проводимой нами санпросветработе мнение людей постепенно начало меняться.



Врачи встречались с трудовыми коллективами, рассказывали, как работает ковид-госпиталь, какие могут быть последствия от коронавируса.



— Мы говорили людям о том, что ковид — коварное заболевание, которое уносит много жизней. Не нужно думать, что болезнь нас не коснется. Вирус мутирует и никуда не собирается уходить. Сейчас есть только два пути: либо переболеть, а исход может быть разный, либо вакцинироваться, — говорит Алексей Поляков.



Сделать прививку нефтехимики могут в здравпунктах, расположенных на территории промышленной зоны, в центральном офисе НКНХ и в поликлинике «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК». Кроме этого, медицинские бригады выезжают в подразделения, чтобы сменный персонал смог вакцинироваться без отрыва от производства.



— Одними из первых прививку от коронавируса получили руководители управлений и подразделений, — говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. — Лепту в процесс популяризации вакцинирования внесла молодежь компании. Наши активисты сами вакцинировались и провели эстафету под названием «А ты вакцинирован?». Каждый участник акции получил значки в память об этой важной миссии.

Лепту в процесс популяризации вакцинирования внесла молодежь компании

За прививку — отгул или дополнительные дни к отпуску



Ситуация с ковидом в России и сегодня остается напряженной. Медики фиксируют четвертую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор ввел в Татарстане обязательную вакцинацию, в том числе для персонала промпредприятий. В предписании указано перевести на удаленку или отправить в простой сотрудников, не имеющих ни одной прививки, с 9 ноября 2021 года, а не закончивших полный курс — с 7 декабря 2021 года.



Проводимая «Нижнекамскнефтехимом» профилактическая работа позволила избежать таких кардинальных мер. Уровень коллективного иммунитета в компании достиг 88%. Из 15 тысяч сотрудников «Нижнекамскнефтехима» за весь период с начала пандемии коронавирусом переболел всего 81 работник, 21 потребовалась госпитализация.



— У нас самый низкий процент заболеваемости среди предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. Самый низкий процент заболеваемости и смертности. Вот это результат того, чего мы добивались, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Вакцинация сотрудников продолжается. В планах руководства компании привить 100% персонала.

Вакцинация сотрудников продолжается. В планах руководства компании привить 100% персонала

— Сотруднику, сделавшему прививку от коронавируса, предоставляется день для реабилитации на каждом этапе вакцинации — можно оформить отгул или добавить эти дни к отпуску. Соответствующие дополнения внесены в коллективный договор предприятия. Инициативу нефтехимиков поддержали и другие предприятия отрасли — опыт нашего предприятия стали перенимать, — подчеркивает Родион Булашов.



Кроме этого, каждый сотрудник, привившийся от коронавируса, автоматически участвует в розыгрыше призов от компании. Буквально на днях прошел уже второй розыгрыш, в этот раз были разыграны экшен-камера GoPro, путевки в санаторий «Варзи-Ятчи», в профилакторий «Корабельная роща», абонементы в бассейн «Дружба» и многие другие призы.



Розыгрыш проходил рандомным способом с помощью программы — генератора случайных чисел в прямом эфире.



Стимулировать работников пройти вакцинацию на предприятии планируют и дальше. Ведь «Нижнекамскнефтехим» как непрерывно действующее производство не имеет права останавливать свою работу ни на один день. От промышленного гиганта, его производственной и финансовой деятельности, слаженной работы коллектива зависит не только экономическое благополучие Нижнекамска, но и всего Татарстана.

Партнерский материал

