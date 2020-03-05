Стратегию развития футбола до 2030 года обсудили на заседании попечительского совета РФС

Доклад о подготовке к участию сборной России в ЕВРО-2020, на групповом этапе которого команда сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией, был представлен вчера на заседании попечительского совета Российского футбольного союза в Москве. Одним из участников четвертого заседания стал заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» и президент футбольного клуба «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.



Речь зашла о реализации общенациональной стратегии развития футбола в России на период до 2030 года. Участники говорили о направлениях развития РФС, сборных России по футболу и его разновидностях, развитии инфраструктуры, подготовке резерва, взаимодействии РФС с ФИФА, УЕФА, работе с регионами, реализации программы развития женского футбола, а также о судейской реформе.

На совете рассмотрели предложения по оптимизации бюджета РФС на 2020 год, обсудили планы по созданию Центра профессиональных компетенций и строительство новой штаб-квартиры РФС.

— Я вижу, что главная задача российского футбола — его массовое развитие, начиная от детских школ. Развивать надо все разновидности: и пляжный, и женский, и мини-футбол. Мы будем решать все эти вопросы. Заслушали отчет о реализации стратегии развития российского футбола до 2030 года и высказали свои предложения. Также приняли принципиальное решение к Чемпионату мира-2022 в Катаре построить штаб-квартиру РФС, осталось найти оптимальное место, — приводит слова председателя попечительского совета Леонида Михельсона сайт РФС.