«У нас совпадают ценности, связанные с развитием»: делегация СИБУРа посетила «Нижнекамскнефтехим»

Фото: Альберт Муклоков

Одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетила делегация из СИБУРа. Визит в Нижнекамск стал ответным — в июле нефтехимики в течение трех дней подробно знакомились с организацией технологических и организационных процессов на «ЗапСибНефтехиме». В преддверии объединения бизнесов Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинга» такие встречи помогают ближе познакомиться с предприятиями-партнерами, установить личные контакты, обменяться опытом в решении общих для отрасли задач. О том, что впечатлило представителей СИБУРа в «Нижнекамскнефтехиме», — в материале «Реального времени».

Деловой партнер с полувековой репутацией



В нефтехимической столице Татарстана делегацию СИБУРа ждала обширная программа. За четыре дня представители холдинга посетили основные и строящиеся производства «Нижнекамскнефтехима». Знакомство с компанией началось в головном офисе. Коллег из СИБУРа поприветствовал генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.



— «Нижнекамскнефтехим» имеет более полувековую историю. Уникальность в том, что сначала родилось предприятие, а следом появился город. Нижнекамск и «Нижнекамскнефтехим» тесно переплетены. Предприятие полностью обеспечивает город питьевой водой, обслуживает биологические очистные сооружения, — отметил он.



По словам Сафина, за 54 года компания заработала имидж надежного делового партнера, накопила уникальный опыт освоения современных технологий, выпуска новых видов и марок продукции.

Знакомство с компанией началось в головном офисе. Коллег из СИБУРа поприветствовал генеральный директор НКНХ Айрат Сафин. Фото: Альберт Муклоков

— «Нижнекамскнефтехим» — мировой лидер по выпуску синтетических каучуков. Компания также выпускает широкую линейку полимеров, востребованных в разных отраслях. Широкий портфель продукции позволяет предприятию проходить любые трудности. «Нижнекамскнефтехим» — это еще и настоящая кузница кадров. Уровень специалистов очень высокий, особенно по каучукам. К нам обращаются со всего мира за продажами лицензий и консультациями, — подчеркнул Сафин.



Как отметил генеральный директор НКНХ, в разгар пандемии коронавирусной инфекции дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима» одним из первых запустило линию по выпуску защитных масок из нетканого материала. Компания приступила к производству собственного антисептика и увеличила выпуск кислорода на азотно-кислородной станции для медицинских учреждений РТ.



— У нас были самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусом в республике. Сегодня мы первые по вакцинации. Около 78% работников предприятия уже сделали прививку, — заметил Сафин.



К слову, прежде чем попасть на территорию «Нижнекамскнефтехима», представители СИБУРа в обязательном порядке сдали тест на коронавирус, на каждом объекте были соблюдены максимальные меры профилактики.



В первый день делегация посетила завод синтетического каучука. В ноябре 2007 года на заводе СКИ запустили новое производство полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКДL). Сейчас завод СК выпускает СКИ-3, СКДН, СКДL, которые используются российскими и зарубежными производителями автомобильных шин.



— Пока еще только идет знакомство с предприятием. Мы показываем наши достижения. Что-то для делегации СИБУРа в новинку. Много вопросов возникло по контролю, затратам и себестоимости брикетов, отбраковки каучуков. Мы открыты для диалога, как, впрочем, и они. Каждый готов помочь друг другу, — отметил Олег Нестеров, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Делегация посетила завод СК. В 2007 году на заводе СКИ запустили новое производство полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКДL). Фото: Альберт Муклоков

Делегация СИБУРа также осмотрела новое производство по выпуску растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч тонн в год. К его строительству «Нижнекамскнефтехим» приступил в 2019 году. Активная фаза реализации проекта пришлась на время введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все строительные работы были выполнены в полном объеме. В январе 2021 года на новом производстве был получен первый брикет, в мае состоялось торжественное открытие.



ДССК — привлекательное сырье для шинной индустрии, из него создают так называемые зеленые шины — экологически чистые, с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в том числе в области безопасности движения. Покрышки из такого каучука отличаются износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Они имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход топлива. Также ДССК предназначен для использования в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент.



Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик.

Делегация осмотрела новое производство по выпуску растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч тонн в год. Фото: Альберт Муклоков

— Это мой третий визит на «Нижнекамскнефтехим». Поражает масштаб развития, который произошел за эти временные промежутки. Мы увидели новые мощности по производству ДССК и ТЭП. Молодцы! Предприятие устойчиво наращивает продуктовый портфель. Если говорить про синергию, то у нас есть хороший опыт по выпуску термоэластопластов. Мы были первые в России, кто запустил это производство. Много шишек набили, пока шли. В этом и может быть синергия: используя наш опыт, «Нижнекамскнефтехим» может пройти этот путь намного быстрее. Есть вещи, которые хорошо получаются у коллег из НКНХ и будут очень полезны нам, например широкий марочник на производство СКД-Н. Вот такие перекликающиеся продукты очень интересны для нас. После слияния продуктовый набор синтетических каучуков станет одним из самых широких в мире, — считает генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский.



Следом делегация отправилась на завод бутилового каучука. Сегодня этот завод является третьим в мире поставщиком бутилового каучука, из которого выпускают автомобильные шины, а также одним из крупнейших в мире производителей галобутилкаучуков. Они применяются в производстве бескамерных шин. Несколько лет назад предприятие наладило производство пищевого каучука для жевательных резинок, а также начало выпускать эластомер для фармацевтической промышленности.

— Мы увидели хорошо организованный производственный процесс. Все так, как и должно быть на промышленной площадке. Наша команда приехала не только с ознакомительным визитом, мы хотим определить точки взаимовыгодного сотрудничества для получения ценных эффектов для компаний, — подчеркнул руководитель по производственной аналитике ООО «СИБУР» Евгений Поликарпов.



На заводе БК визитеры осмотрели цеха, оборудование, оценили уровень автоматизации технологических процессов — от получения до упаковки каучука. Интерес вызвал робот-укладчик, который способен производить укладку брикетов во все типы контейнеров.



— «Нижнекамскнефтехим» напоминает целый город. Очень радует, что у нас совпадают ценности, связанные с развитием и улучшением. Мне лично, как человеку ответственному за эффективность и развитие, это лестно, и в то же время я вижу синергию и возможность, как я уже говорил инженерам «Казаньоргсинтеза», общаться на одном языке будущего. В части каучуков — наши активности совместно с менеджментом в Воронеже и Красноярске — это поле для синергии. В Нижнекамске каучуку исторически придавалось большое значение. У «Нижнекамскнефтехима» есть очень много разработок, своих лицензий, рационализаторских предложений, которые полезны для СИБУРа, — поделился впечатлениями член правления — управляющий директор СИБУРа Игорь Климов, курирующий вопросы эффективности производства, энергетики и ресурсообеспечения.

Далее диалог продолжился в головном офисе компании. Речь зашла о результатах деятельности компании с 1995 года, этапах развития до 2030 года. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Далее диалог продолжился в головном офисе компании. Речь зашла о результатах деятельности «Нижнекамскнефтехима» с 1995 года, этапах развития до 2030 года, участники обсудили вопросы организации охраны труда и промышленной безопасности, реализацию проектов в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, в которой у обеих компаний есть значительный прогресс.



— Мы сегодня смогли обменяться мнениями. Объединение даст импульс для дальнейшего развития. Мы сможем получить от СИБУРа сырье, которого нам не хватает. Распределить сырьевые и продуктовые потоки. Симбиоз системности коллег из СИБУРа и высокий профессионализм работников «Нижнекамскнефтехима» дадут хороший результат. Все получится, — поделился итогами первого дня Айрат Сафин.



«Поражают размеры предприятия. Сколько труда вложено»

Не менее насыщенным выдался второй рабочий день представителей СИБУРа в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Экскурсия началась с завода олигомеров и гликолей.

Сегодня здесь выпускают окись этилена, этиленгликоли, этилкарбитол, этилцеллозольв, неонолы, тримеры, тетрамеры пропилена, альфа-олефины, простые полиэфиры, полиэтиленгликоли, триэтилалюминий, триизобутилалюминий.



Область их применения весьма широка — это химическая, медицинская, оборонная, текстильная, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Чтобы максимально оценить масштаб производства, визитеры поднялись на смотровую площадку.



— Мы находимся на 40-метровой высоте. Отсюда открывается вид на производство этиленгликолей. В состав завода входит 12 технологических цехов. Штатная численность завода — чуть более 1000 человек, — сообщил директор завода олигомеров и гликолей Сергей Красильников.



В этом году на заводе олигомеров и гликолей был успешно освоен полиэтиленгликоль НПЭГ-2400, из которого делают суперпластификатор бетонных смесей пятого поколения. Новая технология позволяет дольше хранить бетон перед тем, как его укладывать, да и прочность его существенно возрастает.



— Поражают размеры предприятия (НКНХ). Сколько труда вложено в его строительство, ведь над его созданием работал весь Советский Союз. Есть возможность совместными усилиями его модернизировать, сделать еще масштабнее и эффективнее, — отметил директор по энергетике и ресурсообеспечению СИБУРа Владимир Тупикин.



Ключевые инвестиционные проекты «Нижнекамскнефтехима»

Следующая остановка — площадка строящегося завода ЭП-600. Реализация проекта по производству этилена с проектной мощностью 600 тысяч тонн в год и производных — важный инвестиционный шаг в стратегии развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ближайшие годы. Это способствует укреплению статуса компании как крупного участника рынка России и СНГ, увеличению выработки целевых продуктов — каучуков и пластиков.



Следующая остановка — площадка строящегося завода ЭП-600. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На новом производстве ежегодно планируется перерабатывать 1 798 500 тонн сырья (нафты). Здесь будут выпускать этилен объемом 600 тыс. тонн в год, пропилен — 273 тыс. тонн, бутадиен — 88 тыс. тонн, бензол — 249 тыс. тонн. Работы по реализации проекта стартовали в феврале 2019 года. В настоящее время строительство комплекса находится в активной фазе.



— Проектирование и поставку оборудования ведет немецкая компания «Линде АГ». Генеральный подрядчик — турецкая фирма «Гемонт». На сегодняшний день мобилизовано 3 893 человека, из них на площадке — 2 684. Готовность комплекса ЭП-600 на данный момент составляет 30%, — начал рассказ директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.



По его словам, ключевая особенность проекта — собственные локальные очистные сооружения, которые будут очищать технологическую воду и возвращать в процесс. Также в составе производства будет эксплуатироваться факел бездымного горения и инсинератор для сжигания тяжелых остатков.



В настоящее время на строящемся комплексе по производству этилена ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» активно идет монтаж основного технологического оборудования — печей пиролиза.



Всего будет установлено шесть печей пиролиза: пять из них будут задействованы в работе, одна — находится в резерве. Как отмечают специалисты, аналогов подобного оборудования в Татарстане нет: по сравнению с печами действующего завода этилена компании, данные печи отличаются более высокой производительностью. Особенность их конструкции в том, что они имеют две радиантные секции и одну общую конвекционную часть. Это позволяет использовать при работе печи разные виды сырья. Так, например, печи позиций ВА004, ВА005 и ВА006 имеют возможность одновременной работы как на бензиновом сырье, так и на рецикловых потоках этана и пропана. Высота одной печи — 62 метра.



— У нас есть большая база уроков, связанная со строительством и пуском «ЗапСибНефтехима». Имеется большой объем планов по Амурскому проекту. Размах новой стройки ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» радует. Здорово видеть, как из земли поднимается производство. Мы вместе с коллегами кратко посмотрели график строительства, ПНР и пуска. Договорились, что руководители проекта какие-то уроки посмотрят по пуску «ЗапСибНефтехима». Наилучшие современные решения мы стараемся заложить на нашем проекте в Свободном. Познакомим коллег с этой информацией, возможно, тоже успеют для себя что-то извлечь. Где-то, может, график «сдвинется влево», какие-то решения сможем сынициировать, — рассказал корреспонденту «Реального времени» член правления — управляющий директор по эффективности и производству ООО «СИБУР» Игорь Климов.



Энергетическая основа для действующих и новых производств

К 100% приближается механическая готовность новой электростанции на 495 Мвт ПГУ-ТЭС. Делегация СИБУРа посетила ее за несколько часов до исторического события — включения в сеть.



К 100% приближается механическая готовность новой электростанции на 495 Мвт ПГУ-ТЭС. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новая парогазовая установка «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт станет надежной энергетической основой как действующих, так и новых нефтехимических производств. В качестве основного вида топлива будут использоваться продукты переработки попутных нефтяных газов с отдувок с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это станет важным конкурентным преимуществом для ПГУ-ТЭС как с экономической точки зрения, так и с точки зрения снижения воздействия на окружающую среду.



Для сравнения: на установках, где реализован классический паротурбинный цикл, электрический КПД составляет около 32%. А на ПГУ-ТЭС парогазовый цикл благодаря высокой эффективности обеспечивает более высокий электрический КПД — более 50%. Перейдя из паротурбинного в парогазовый цикл, энергетика сделала настоящий революционный рывок.



Собственная станция очистки воды

«Нижнекамскнефтехим» — это не только современное профильное нефтехимическое предприятие, но еще и пример социально ответственного бизнеса. В этом визитеры убедились, побывав на станции очистки воды «Нижнекамскнефтехима».



Еще 13 лет назад город, в котором проживают 240 тысяч человек, не имел собственной станции по подготовке питьевой воды. Вода в Нижнекамск поступала из Набережных Челнов по 40 км стальных трубопроводов. Объемов не хватало, поэтому приходилось добавлять до 30% осветленной фильтрованной воды, обработанной повышенными дозами хлорного раствора для исключения заражения населения инфекционными заболеваниями.



Открытие современной станции очистки воды состоялось в ноябре 2007 года. Строили всем миром: промышленные предприятия, городской, республиканский и федеральный бюджет внесли свой вклад в финансирование стройки. Инвестиции в строительство СОВ составили 1,5 млрд рублей, половину из которых выделил химический гигант ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ежедневно на станцию очистки воды поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ежедневно на станцию очистки воды поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. Обеззараживание на установках ультрафиолетом позволяет на 100% избавиться от вирусов. Также ведется реагентная обработка воды высокоэффективным коагулянтом и флокулянтом, пропускание воды через фильтры, загруженные кварцевым песком горы Хрустальной, а также фильтры, загруженные активированным углем производства «Сорбент».



— Наша станция очистки воды уникальна в своем роде. После реагентной обработки воды высокоэффективными коагулянтом и флокулянтом, отстаиванием в тонкослойных модулях горизонтальных отстойников, первичным фильтрованием через кварцевый песок горы Хрустальной подготовленная вода проходит заключительный этап очистки — фильтрование через активированный уголь, — говорит директор АО «СОВ — НКНХ» Александр Гнеденков.



Технология очистки воды, которую используют на станции, с каждым годом развивается. Поддержка ТАИФа и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в проведении масштабной реконструкции станции очистки воды позволяет и дальше поддерживать качество подготовки питьевой воды на самом высоком уровне.



— Предприятия СИБУРа чаще всего не являются градообразующими. Мы конечные потребители. Здесь (комментарий взят во время посещения станции подготовки питьевой воды, дочернем предприятии «Нижнекамскнефтехима», — прим. ред.) мы видим масштаб, ответственность, требования к безопасности согласно СанПиН. В целом забота об экологии присуща и СИБУРу. Мы стараемся вместе с городами участвовать в экологических акциях, мероприятиях. Все новые проекты просматриваем через призму влияния на атмосферу и воду. Наши предприятия стремятся к нулевому потреблению воды, замкнутым циклам, — отметил главный инженер АО «СИБУР-Нефтехим» Михаил Гурлев.



Более 3 млрд на реконструкцию БОС и строительство химколлектора

БОС «Нижнекамскнефтехима» стали заключительной точкой посещения объектов предприятия. К слову, реконструкция биологических очистных сооружений является самым значимым экологическим проектом компании за последние годы. Взяв ответственность за этот стратегический объект практически с момента основания Нижнекамска, предприятие более полувека следило за его состоянием. На обновление сооружений и строительство нового внеплощадочного коллектора ПАО «Нижнекамскнефтехим» направило более трех миллиардов рублей.



— Сейчас весь процесс очистки проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС. Использование бассейна для сбора ловушечного продукта предназначено для улавливания из стоков нефтепродуктов, а применение аэротенков закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи. Активный ил, или специальные бактерии, действенно улучшают эффективность очистки стоков от органических соединений и нефтепродуктов, — рассказал Наиль Нафиков, главный инженер УВК и ОСВ.



Проведенная реконструкция позволила обеспечить улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований. К слову, на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» очищаются не только стоки предприятия, но и стоки с промышленного узла, а также городские коммунальные стоки.



— Познакомились в целом с системой водооборота, инфраструктурой и технологиями очистки стоков. Есть интересные практики/технологии по улавливанию и утилизации углеводородных воздушных газов за счет биофильтров на БОСах, а также активные разработки локальных технологий по снижению присутствия в сточной воде фенолов, формальдегида, метанола и литийсодержащих соединений, — сказал генеральный директор ООО «БИАКCПЛЕН» Марат Фаляхов.



«Все дискуссии идут в дружеской атмосфере»

Изучив производственные процессы, визитеры занялись подведением итогов. Оно состоялось в режиме видео-конференц-связи. В совещании приняли участие председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор головной компании Группы Руслан Шигабутдинов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, управляющий организации «СИБУР Холдинга» Михаил Карисалов — председатель правления и генеральный директор.



— Работаем по установившейся традиции — плодотворно и в тесном контакте. Обменялись опытом в вопросах капитального ремонта, автоматизации цифрового развития, реализации инвестиционных программ. Все максимально открыты, — начал совещание заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

— Все дискуссии идут в дружеской атмосфере, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Все дискуссии идут в дружеской атмосфере, — продолжил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. — Вопросы по ходу снимаются, достигают логического конца. Хотел бы проинформировать, что вчера в режиме пусконаладки была запущена ПГУ-ТЭС с выходом в сеть 30 МВт. Поздравляю всех с этим событием!



Член правления, управляющий директор по эффективности и производству ООО «СИБУР» Игорь Климов отметил высокую организацию встречи.

— Все очень удобно с точки зрения логистики, организационных моментов, — сказал он.

— Никого не потеряли? — пошутил Дмитрий Конов.

— Никого не потеряли, нашли друзей, — ответил Климов. — Мы сконцентрировались на обсуждении технологических вопросов, тарифах, цифровизации. Первый день посвятили каучукам, второй — пластикам, сегодня посмотрели биологические очистные сооружения и станцию очистки воды. Для себя я взял несколько практик. Айрат Фоатович лично подсказал, спасибо ему. Также осмотрели площадку нового завода ЭП-600. Нет сомнений, что через год стройка завершится.

Изучив производственные процессы, визитеры занялись подведением итогов. Оно состоялось в режиме видео-конференц-связи. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Впечатляет масштаб производства. Ежедневно мы проводим по 3—4 часа на промышленных площадках. Понятно, что местами язык у нас разный, но мы точно схожи в уровне амбициозности. Коллеги болеют за дело, не стоят на месте, запускают новые производства. Впечатляет глубина экспертизы, практически все, с кем мы общались, очень хорошо знают свою область. Сейчас мы перешли от сухих вопросов к пояснению контекста. И уже приобщаемся к успехам «Нижнекамскнефтехима», поучаствовали в запуске собственной установки электрогенерации ПГУ-ТЭС, — сказал Александр Петров, член правления, управляющий директор Дирекции пластиков, эластомеров, органического синтеза.



— Командам желаю идти только вперед! В «Нижнекамскнефтехим» прибыл большой десант. Все ответственные люди на местах. Разговор ведут настоящие профессионалы, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.



Итоги визита в «Нижнекамскнефтехим» были положительно оценены обеими сторонами. Гости отметили, что диалог получился максимально открытым и обогатил новыми знаниями, которые будут максимально использованы для достижения новых, более амбициозных результатов деятельности.



Завершая совещание по видео-конференц-связи, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов поблагодарил представителей СИБУРа за визит и продуктивное общение.



— Спасибо всем участникам, особенно делегации СИБУРа, за то, что приехали. Как говорит Дмитрий Владимирович, пора переходить от слов к делу. Не только акции должны вырасти в цене, но и доходы.

