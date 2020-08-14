Александр Шадриков в Нижнекамске: «Мы отслеживаем качество воздуха каждые 20 минут»

В столицу нефтехимиков прибыла группа экологов под руководством главы Минэкологии РТ

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков прибыл в нефтехимическую столицу республики, чтобы проконтролировать ход строительных работ на свалке резинотехнических изделий в селе Прости и Красноключинской дамбе. После чего он провел встречу с жителями города, где подробно рассказал об экологической ситуации и новых задачах, стоящих перед промышленниками. По его словам, в скором будущем экологи смогут в режиме онлайн мониторить все 6,5 тыс. источников выбросов в атмосферу. Отметил глава природоохранного ведомства и вклад «Нижнекамскнефтехима» в сохранение окружающей среды. Подробнее — в материале «Реального времени».

740 миллионов на рекультивацию свалки

Первым пунктом посещения экологов стала свалка в селе Прости Нижнекамского района, которая образовалась еще в советское время. Резинотехнические отходы неоднократно горели, последний пожар здесь произошел в октябре 2018 года. Очаг возгорания тлел несколько месяцев, заволакивая едким дымом ближайшие села.

Рекультивация свалки началась в этом году в рамках федерального проекта «Чистая страна». Общая сумма финансирования составила 740 млн рублей.

— Мы должны около 400 тысяч тонн резинотехнических изделий изъять, около 10% — переработать. Далее будет экореабилитация территории и речки, будет восстановлен овраг. До этого мы сделали анализ воды в речке, протекающей рядом с селом Прости, постараемся привести ее в изначальное состояние, — сообщил Александр Шадриков.

Рекультивация свалки началась в этом году в рамках федерального проекта «Чистая страна». Общая сумма финансирования составила 740 млн рублей

Все изделия со свалки проходят сортировку. После чего их вывозят, утилизируют, или отправляют на вторичную переработку. Загрязненный грунт и мелкие резиновые отходы захоранивают рядом — в специальном терриконе. Это подготовленный овраг, на дне которого отложения хранятся в герметичной оболочке без вреда для экологии.

«Рустам Нургалиевич поддержал проект. Мы его отработали»

Следом министр экологии ознакомился с ходом ремонтных работ на Красноключинской дамбе. Несколько лет назад здесь началось разрушение земляного вала, высота которого в некоторых местах стала на несколько метров ниже проектного уровня. По расчетам специалистов, в случае прорыва в зону затопления попадут три населенных пункта — Пробуждение, Ильинка и Дмитриевка, а также 40 тыс. садово-огородных участков и три детских оздоровительных лагеря.



— Коллеги сегодня рассказывали, что в 1979 году дамбу прорвало. Чтобы этого не допустить, в настоящее время здесь ведется реконструкция, выделено 900 миллионов рублей. Это инициатива руководства республики и города. Рустам Нургалиевич поддержал проект, дал нам поручение. Мы его отработали с федеральными ведомствами, — рассказал Александр Шадриков.

Сейчас на дамбе завершаются работы по забивке шпунтов. Производится формирование откоса, отсыпка дренажной призмы, устройство шапочного бруса

По его словам, сейчас на дамбе завершаются работы по забивке шпунтов. Производится формирование откоса, отсыпка дренажной призмы, устройство шапочного бруса.

— Мы максимально ставим задачу, чтобы в этом году проект реализовать. В ноябре подрядчики должны полностью шпунты погрузить, привести щебень. Небольшой дискомфорт будет для тех, кто там живет, но мы завершим работы раньше срока, — пообещал он.

После реконструкции дамбы будет устроен упорный пояс в виде подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления. Для защиты от переработки береговой полосы предусмотрено укрепление дна реки.

«1,6 млрд рублей будет освоено в Нижнекамске»

Осмотрев объекты, Александр Шадриков отправился в детский эколого-биологический центр. Здесь его ждали неравнодушные нижнекамцы, которые пришли лично задать вопрос чиновнику из Казани. В приветственном слове он отметил, что в республике делается многое для защиты окружающей среды, выделены колоссальные финансовые средства.

— Только в рамках национального проекта «Экология» в Татарстане около 5 млрд вложений. Это огромная сумма. Представьте, 1 млрд 600 млн рублей будет освоено в Нижнекамске. Это позволит снять проблемы, которые волновали жителей десятилетиями. Помимо национального проекта, в городе много делается и предприятиями, — заметил министр экологии РТ.

Он рассказал собравшимся, что в прошлом году было подписано соглашение о создании комплексной научно-технической программы «Экология». К нему подключены сразу три института академии наук РФ.

Осмотрев объекты, Александр Шадриков отправился в детский эколого-биологический центр, где его ждали неравнодушные нижнекамцы

— Наши промышленные предприятия активно вкладываются, чтобы не было аварийных выбросов. Большую работу проводит «Нижнекамскнефтехим», в целом ГК «ТАИФ» и «Татнефть». Предстоит еще большая работа в рамках КНТП и союза промышленников. Необходимо наладить онлайн-мониторинг качества атмосферного воздуха, чтобы мы могли видеть все источники выбросов, а их более 6,5 тысячи, в режиме реального времени. Также мы хотим создать ситуационный центр, который позволит максимально оперативно реагировать и выявлять нарушителей, — отметил Шадриков.

«Мы видим, как меняется город. Не стыдно гостей пригласить»

Первым вопрос из зала задал председатель совета ветеранов НМР Григорий Китанов. По его словам, экологический фон в Нижнекамске за последние годы заметно улучшился, но ходят слухи, что на месте свалки в селе Прости вырастет очередное предприятие.

— Мы видим, как меняется город. Не стыдно гостей пригласить. Есть и парки, и скверы. За это огромное спасибо. Предприятия тоже очень много вкладывают. Мы посещали биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима», куда были вложены миллионы. Сегодня наша делегация посещает станцию очистки воды «Нижнекамскнефтехима», где идет замена дорогостоящего угольного фильтра. Мы долго ждали реконструкцию Красноключинской дамбы. Спасибо большое. Скажите, что будет на месте свалки в Простях после рекультивации? Поговаривают, что там построят новый завод. Внесите ясность, — обеспокоенно спросил он.

Первым вопрос из зала задал председатель совета ветеранов НМР Григорий Китанов

Министр экологии поспешил заверить собравшихся, что на месте свалки появится зеленая зона. В 2021 году начнется биологический этап — очистка близлежащей реки и посадка деревьев. Следующий вопрос касался квотирования выбросов в Нижнекамске.

— Предприятия продолжают развиваться, мы с этим согласны, потому что страна должна быть сильной. Но при этом воздействие выбросов на человека должно быть минимизировано. В прошлом году в России принят вопрос о квотировании выбросов для 12 городов России. Будет ли Нижнекамск включен в этот список? — поинтересовалась нижнекамка.

— Когда мы попробовали войти в эту программу и отправили заявку — в Москве пришли в недоумение. По их словам, других заставляли, а мы сами пришли. Мы занимаемся вопросом квотирования. Если будем видеть в режиме онлайн источники выбросов, то сможем говорить о сокращении выбросов. В Нижнекамске есть единая санитарно-защитная зона, установлена автоматизированная система контроля за загрязнениями, из них пять постов принадлежат министерству экологии. «Татнефть» и ТАИФ также передают нам свои данные. Мы отслеживаем качество атмосферного воздуха каждые 20 минут. У любого нового предприятия есть свой лимит. Расчеты мы проводим у себя, по сути это и есть квотирование, — заявил Александр Шадриков.

Во время встречи нижнекамцы задали министру экологии РТ десятки вопросов, порой не относящихся к его ведомству. Кто-то жаловался на незаконный захват территории около водоемов, кого-то волновал яблоневый сад в черте города и строительство будущего аллергологического центра. Бизнесмены возмущались «мусорной реформой», из-за которой тарифы на вывоз отходов увеличился в разы.

Во время встречи нижнекамцы задали министру экологии РТ десятки вопросов, порой не относящихся к его ведомству

После завершения мероприятия Александр Шадриков в личной беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал о том, что сейчас в Нижнекамске стабильная экологическая обстановка. Количество жалоб от населения на выбросы в атмосферный воздух стало меньше, но работы еще предстоит много.

— По данным, которые поступают с автоматизированных станций контроля за качеством атмосферного воздуха, и тем, что поступают от промышленных предприятий, сегодня у нас стабильная ситуация в городе. По 43 веществам ведется мониторинг. Мы видим, что предприятия тоже много делают, чтобы не было залповых выбросов. Большой вклад вносит «Нижнекамскнефтехим», который построил очистные сооружения. Кроме того, предприятие большую работу проделало по абонентам, которые могут осуществлять залповые сбросы в сточные воды. На колодцах установлены датчики, которые показывают степень загазованности. Комплексная работа будет продолжена со всеми предприятиями, — подытожил он.

