Фаляхов Марат Инилович
Общая информация
Родился 10 апреля 1975 года.
Образование:
— 1998 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «техника и технологии»,
— 2000 г. — Поволжская академия государственной службы им.П.А.Столыпина по специальности «финансовый менеджмент государственного и муниципального управления».
Трудовая деятельность:
— 2007 г. — начал работать в СИБУРе в должности начальника управления в дирекции синтетических каучуков. Затем был главным инженером «Красноярского завода синтетического каучука», главным инженером и генеральным директором «Воронежсинтезкаучука».
— 2017 г. — перешел на позицию генерального директора «БИАКСПЛЕНа».
— С февраля 2022 г. — работал на «Нижнекамскнефтехиме», где занимал позиции директора по производству и первого заместителя генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию предприятия.
— С апреля 2023 г. — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Кандидат химических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, офис 129
- Телефон: (8555) 37-70-09
- Email: nknh@nknh.ru
- Сайт: www.nknh.ru
Дата последнего обновления: 12.12.2024