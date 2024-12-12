Фаляхов Марат Инилович

Общая информация

Родился 10 апреля 1975 года.

Образование:

— 1998 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «техника и технологии»,

— 2000 г. — Поволжская академия государственной службы им.П.А.Столыпина по специальности «финансовый менеджмент государственного и муниципального управления».



Трудовая деятельность:

— 2007 г. — начал работать в СИБУРе в должности начальника управления в дирекции синтетических каучуков. Затем был главным инженером «Красноярского завода синтетического каучука», главным инженером и генеральным директором «Воронежсинтезкаучука».

— 2017 г. — перешел на позицию генерального директора «БИАКСПЛЕНа».

— С февраля 2022 г. — работал на «Нижнекамскнефтехиме», где занимал позиции директора по производству и первого заместителя генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию предприятия.

— С апреля 2023 г. — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кандидат химических наук.

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