Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Н.В. Лемаев с секретарем ЦК КПСС Я.П. Рябовым, 1977 год

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Фото: слева направо: Николай Лемаев, Яков Рябов, Рифкат Гайнуллин (секретарь обкома КПСС ТАССР). Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Николай Васильевич Лемаев — человек, обеспечивший развитие и расцвет Нижнекамского нефтехимического комплекса, помогавший строить и развивать город Нижнекамск, выдающийся советский химик, инженер и управленец, министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1985—1989), министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (1989—1990).

Николай Васильевич Лемаев родился в 1929 году в крестьянской семье в Самарском округе. В родном селе Красный Яр он отучился в школе, в 1946 году поступил в нефтетехнологический техникум — уже тогда в Куйбышеве (в который была переименована Самара). Окончив техникум, он уехал работать в Башкирию на строившийся тогда в Черниковске нефтехимический комбинат. Так в 1950 году началась карьера Лемаева на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Сначала он работал простым оператором, потом мастером, потом вырос до начальника цеха, а к концу десятилетия уже был заместителем главного инженера завода.

За эти годы Николай Васильевич заочно закончил Уфимский нефтяной институт, получил высшее образование. В конце 1950-х молодого талантливого инженера пригласили в Казань — в нефтехимическое управление Совнархоза ТАССР. Работая здесь, он ездил в Госплан СССР — утвердить проект Нижнекамского нефтехимического комплекса.



Николай Васильевич Лемаев (слева) зажигает из ракетницы первый факел на Нижнекамском химкомбинате, 1967 год

Директором Нижнекамского химического комбината Лемаева назначили в 1963 году, когда предприятие уже строилось. И здесь его талант развернулся в полной мере. Николай Байбаков, председатель Госплана СССР с 1965 по 1985 гг., вспоминал, что Николая Васильевича отличало умение видеть развитие производства в перспективе. Он знал его мельчайшие детали. Лемаев будто бы видел наперед, как должно было развиваться его предприятие, принимал смелые решения и был деятельным, активным руководителем. Неудивительно, что, когда в 1967 году был дан старт работе Нижнекамского химического комбината, именно Лемаев, который 4 года руководил его достраиванием и запуском, выпустил из ракетницы залп, который зажег первый факел на ЦГФУ (центральной газофракционирующей установке).

Митинг в честь получения сырья из Альметьевска, 1968 год

Николай Васильевич Лемаев руководил Нижнекамским нефтехимическим гигантом четверть века. Он принял его на этапе фундамента, когда вокруг не было ничего, кроме живописных лугов. Четыре раза строительство на комбинате прекращалось: Совет министров СССР и ЦК перенаправлял усилия в Западную Сибирь на нефтехимические производства, но Николай Васильевич всегда умел убедить руководство не только республики, но и страны в том, что Нижнекамский нефтеперерабатывающий комплекс нужно развивать.





На нижнекамской земле за какие-то 20 лет вырос огромный комплекс заводов. В ТАССР жизненно важно было рационально перерабатывать углеводородное сырье с нефтяных промыслов. Начали с газа, но потом приступили и к нефтехимии. Завод СКИ был одним из первых в стране, именно он сделал производство рентабельным. В 1970-е годы Лемаев умудрялся чуть ли не каждый год открывать по новому производству. Его уважали и в стране, и в республике: Лемаеву удалось обуздать и попутные газы нефтяного производства, и производство синтетических каучуков, и этиленовый синтез, и десяток других производств. Да еще и выстроить красавец-город!

Не кто иной, как Лемаев, «выбивал» деньги на постройку стадионов, больниц, школ и детских садиков Нижнекамска. К 1970 году городу была без году неделя, а в нем уже было 8 детских садов! Николай Васильевич успевал думать обо всем: и о нефтехимии, и о дальнейшем расширении производства, и о том, как живут десятки тысяч людей, которые работали под его началом, в своем новом городе.

Когда Лемаев уезжал в Москву руководить нефтехимической отраслью СССР в 1985 году, в комплексе нижнекамских заводов было больше десятка разных производств, оборудованных по последнему слову техники и отгружавших огромные объемы продукции. А в Нижнекамске на тот момент жили уже 130 тысяч человек.

В 1990 году Николай Васильевич совершил еще один, казалось бы, невозможный поступок для союзного министра. Он ушел в отставку по собственному желанию, на фоне всеобщего беспорядка — ему не хотелось участвовать в неупорядоченном фарсе и играть бутафорскую роль.

С сентября 1990 года Лемаев, Герой Социалистического Труда, человек-легенда, стал персональным пенсионером союзного значения. Умер он 24 декабря 2000 года в своем любимом Нижнекамске, который вырос под его руками. Ему был всего 71 год.

Именем Николая Васильевича Лемаева названы многочисленные объекты в Нижнекамске и — с недавних пор — аэропорт Бегишево.

Людмила Губаева