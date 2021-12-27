Аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» удостоен знака отличия «За наставничество»

Фото: Роман Хасаев

В Казанском кремле состоялось вручение государственных наград выдающимся жителям Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов вручил ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий работникам образования, промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, культуры и спортсменам.



— По традиции в преддверии Нового года мы подводим итоги и отмечаем государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившихся татарстанцев. В уходящем году республика продолжила устойчивое развитие: начата реализация крупных российских инфраструктурных проектов, открыты новые школы, детские сады, другие социально-культурные объекты. Продолжается реализация республиканских программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев, — выступая перед собравшимися, подчеркнул Рустам Минниханов.



Фото: president.tatarstan.ru

Знака отличия «За наставничество» был удостоен аппаратчик пиролиза завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиль Абдуллов. Свою трудовую деятельность на предприятии он начал в 1978 году. Активно участвовал в пусконаладочных работах и пуске производства «Этилен-450», модернизации этиленового комплекса, реконструкции цеха пиролиза и фракционирования.



Является автором и соавтором внедренных в цехе рационализаторских предложений, а также наставником молодых сотрудников. За годы своей трудовой деятельности Рамиль Усманович передал опыт и навыки по ведению технологического режима установки фракционирования более 25 работникам цеха. Многие его ученики добились высоких результатов не только в работе, но и конкурсах профессионального мастерства. Так, на отраслевом чемпионате по нефтехимии по стандартам WorldSkills, который проходил в городе Сочи в 2019 году, аппаратчик синтеза Андрей Кукарин завоевал бронзовую медаль.



— Когда мне сообщили, что я поеду в Кремль, то коллеги сразу сказали, что награда по адресу. Мне все очень понравилось. Организация была на высшем уровне. Я люблю свою работу. Сейчас на предприятие приходит умная молодежь, с ней интересно. Каждому молодому сотруднику мы помогаем влиться в коллектив, показываем, рассказываем все о производстве. Чтобы вырастить хорошего специалиста, необходимо не меньше полутора лет. Мне очень приятно, что руководство «Нижнекамскнефтехима» меня заметило. Спасибо большое! — торжественно сказал Рамиль Абдуллов.

Партнерский материал