Ожоговое отделение и обновленная поликлиника: «Нижнекамскнефтехим» презентовал новые проекты

Фото: Ринат Назметдинов

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице торжественно открылось ожоговое отделение. Проект был реализован на средства ПАО «Нижнекамскнефтехим», компания выделила на эти цели более 113 млн рублей. Также предприятие завершило капремонт поликлиники №1, расположенной на территории промышленной зоны. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Проект был полностью реализован на средства «Нижнекамскнефтехима» — на эти цели компания направила более 113 млн рублей

Ожоговое отделение сможет принимать даже сложных пациентов

С момента принятия решения о создании ожогового отделения до его открытия прошло чуть больше года. То, что в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице появится новое отделение, было решено еще в июле 2018 года. Этот вопрос был проработан по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслана Шигабутдинова.

На торжественное открытие приехали заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, старший управляющий директор ГК «СОГАЗ» Андрей Токаренко и другие почетные гости.

— Сегодня задачу, которую акционеры поставили, мы выполнили и открываем ожоговое отделение. Я желаю, чтобы оно оставалось таким же новым, неиспользованным и красивым, потому что чем меньше отделение принимает пациентов, тем лучше, спокойнее и качественнее наша жизнь, — сказал на открытии Руслан Шигабутдинов.

— Судьбы «Нижнекамскнефтехима» и города всегда были тесно связаны. Практически все объекты, в том числе и объекты здравоохранения, были построены по титулу «Нижнекамскнефтехима». Соответственно, мы всегда ощущали и ощущаем ответственность перед жителями Нижнекамска, — сказал Азат Бикмурзин.

Ожоговое отделение открылось в лечебном корпусе №3

Проект был полностью реализован на средства «Нижнекамскнефтехима» — на эти цели компания направила более 113 млн рублей. Ожоговое отделение открылось в лечебном корпусе №3. В его состав вошло две палаты. Первая палата расположилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Здесь установили две противоожоговые кровати, произведенные в Голландии, и два аппарата для искусственной вентиляции легких. Кровати разработаны так, чтобы за счет эффекта псевдожидкости уменьшить болевые ощущения у пострадавших.

— Пациенты здесь находятся как будто в подвешенном состоянии. Благодаря этому ожоговые раны заживают лучше, — объяснил главный врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Хабибулла Ахмедов.

Кроме этого, в кровати можно установить температуру и влажность, что способствует заживлению поврежденных тканей и предупреждает инфицирование. Стоимость каждой кровати составляет 5,2 млн рублей. В отделении также оборудованы дополнительная перевязочная и диализный зал, где будут проводить процедуры очищения крови с помощью аппаратов для гемодиализа.

Вторую палату оборудовали в хирургическом отделении. Здесь размещены четыре противоожоговые кровати, оснащенные оборудованием для аэрации воздуха, что позволяет ускорить регенерацию поврежденных кожных покровов. Также в палатах для ожоговых больных установлены собственные душевые и санузел, а напротив — ванная комната, оборудованная душем-каталкой, облегчающим водные процедуры и санитарную обработку больных.

Благодаря новому отделению медики смогут принимать и выхаживать пациентов даже с обширными ожогами

Оказывать помощь пострадавшим с ожогами врачи могли и раньше, но сложных больных приходилось отправлять в РКБ или в БСМП Набережных Челнов. Теперь проблема с транспортировкой пациентов отпадет — благодаря новому отделению медики смогут принимать и выхаживать пациентов даже с обширными ожогами.



Обновленная поликлиника для сотрудников «Нижнекамскнефтехима»

Кроме ожогового отделения, «Нижнекамскнефтехим» завершил капитальный ремонт поликлиники №1, которая расположена в промышленной зоне. Это медицинское учреждение состоит на балансе предприятия и здесь получают медицинскую помощь сотрудники предприятия, а это около 16 тысяч человек. В отличие от городских учреждений, здесь практически нет очередей, много узконаправленных специалистов, а попасть к терапевту можно по предварительному звонку. Чтобы повысить уровень оказания медпомощи, «Нижнекамскнефтехим» выделил средства на капитальный ремонт. Его проводили с 2015 года в три этапа. Сейчас ремонт завершен и поликлиника предстала в обновленном виде. Здесь появилось больше открытых пространств с зонами ожидания для пациентов. Для врачей обустроили кабинеты с эргономичными рабочими местами.

«Нижнекамскнефтехим» завершил капитальный ремонт поликлиники №1, которая расположена в промышленной зоне

— Работа по модернизации поликлиники велась в течение трех лет. Был проведен капитальный ремонт помещений, на что ушло порядка 150 млн рублей. И сейчас совместно с компанией «СОГАЗ» вся Группа компаний ТАИФ выделила тоже порядка 100 млн рублей на приобретение оборудования. В целом получается 250 миллионов, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

— Мы долго смотрели, с кем двигаться дальше в вопросах здравоохранения, с какой страховой компанией — предложений было много. Тот федеральный опыт, который имеет компания, а это крупнейшая страховая компания России, она работает со всеми крупнейшими компаниями. И нам было очень важно было, чтобы в партнерстве были профессионалы экстра-класса, — поделился Руслан Шигабутдинов.

В поликлинике обновили медицинское оборудование. Среди новинок — универсальная цифровая рентгенологическая система, которая позволяет проводить все виды рентгенографических исследований. Появились современные аппараты УЗИ экспертного класса, предназначенные для проведения ультразвуковой диагностики органов брюшной полости, опорно-двигательной системы, сердца и сосудов, в том числе специализированные: по урологии, гинекологии, педиатрии. Модернизация коснулась и IT-оборудования — обновилось аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение. Благодаря этому в поликлинике внедряется система «врач — врач»: телемедицина позволяет местным медикам консультироваться с федеральными специалистами.

В поликлинике обновили медицинское оборудование

— Сегодня основной вызов для системы здравоохранения — это развитие первичной медико-санитарной помощи. Нам нужно вернуть доверие к «первичке» — это самое главное. Поэтому нужно развивать профилактическую медицину. И когда в системе оказания медицинской помощи участвуют организации иных форм, конечно, они вносят весомый вклад в сферу здравоохранения. Поэтому мы работаем вместе, в одной команде и эти отношения будут развиваться. Поликлиника соответствует современным требованиям, сделан хороший ремонт, нужно укомплектоваться кадрами и работать, — сказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

В ответ на вопрос журналистов спикеры дали понять, что будут и новые проекты Группы компаний ТАИФ и Минздрава в сфере здравоохранения. Мероприятие завершилось совещанием, которые было закрыто для СМИ.