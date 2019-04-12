Более 36 млрд рублей на дивиденды: «Нижнекамскнефтехим» выплатит акционерам часть прибыли

Фото: Ринат Назметдинов

В 2018 году выручка от реализации продукции «Нижнекамскнефтехима» составила 189 млрд рублей, что на 16% больше, чем было год назад. Компания поставила рекорд по выработке продукции и усилила свое присутствие на российском рынке пластиков. Вскоре предприятие планирует начать выпуск каучука для экологически чистых шин и запустить производство метанола. О результатах работы компании за год, перспективных проектах и об отказе от покупки бензола — в репортаже «Реального времени».

«Раньше у нас было 210 тыс. тонн бензола, а сейчас 265 тыс тонн»



Цель «Нижнекамскнефтехима» — максимально обеспечить себя собственным сырьем, отказавшись от закупок на рынке. Для того чтобы полностью покрыть потребности в бензоле, на заводе этилена построили установку по производству бензола мощностью 50 тыс. тонн. Старт работе нового объекта дали первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин, нажав на символическую кнопку пуска.

С новой установкой «Нижнекамскнефтехим» будет выпускать 265 тыс. тонн бензола в год



Бензол необходим для производства этилбензола и стирола, которые применяют при получении каучуков и полистирола. Раньше предприятию бензол приходилось закупать на рынке, но теперь компания не только покроет собственные потребности, но и сможет его продавать.

— Раньше у нас было 210 тыс. тонн бензола, а сейчас 265 тыс тонн. Экономическая составляющая хорошая получается, и самое главное, это разгрузка железой дороги плюс экологическая составляющая — цистерны, слив, — объяснил первому заместителю премьер-министра Татарстана Рустаму Нигматуллину генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин во время обхода площадки.

Новую установку построили за полтора года по технологии американской компании GTC, которая является международным лицензиаром технологий нефтепереработки и нефтехимии. Запуск установки — это один из пяти проектов, которые были реализованы на заводе этилена за три года. В их числе и строительство новых печей пиролиза типа SRT-VI. Две новые печи не только смогли заменить по мощности четыре старые, но и благоприятно сказались на окружающей среде, так как сократились выбросы дымовых газов в атмосферу. Всего на заводе этилена установлено 18 печей пиролиза: 11 — в работе, остальные в резерве. Это позволило достигнуть мощности производства этилена до 611 тыс. тонн в год.

36,4 млрд рублей будут направлены на выплату дивидендов

В целом по итогам 2018 г. предприятие увеличило объемы реализации продукции. Было реализовано 716 тыс. тонн каучуков, что на 14 тыс. тонн больше, чем было год назад. На 19 тыс. тонн вырос объем реализации пластиков, который превысил 717 тыс. тонн. Такие цифры озвучил на собрании акционеров генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин.

Достигнуты рекордные объемы по выработке многих продуктов: произведено 732 тыс. тонн пластика, 221 тыс. тонн бутилового каучука, 223 тыс. тонн бензола, 307 тыс тонн пропилена, 201 тыс тонн изопрена из изобутана, 107 тыс. тонн изопрена из изопентана. Индекс физического объема составил 103,2%.

Рыночная капитализация ПАО «Нижнекамскнефтехим» выросла на 22,4 млрд рублей и к концу 2018 г. составила почти 112 млрд рублей. Выручка от реализации продукции увеличилась на 16% и достигла 189 млрд рублей.

Рыночная капитализация ПАО «Нижнекамскнефтехим» выросла и составила почти 112 млрд рублей



— Несмотря на определенные трудности на рынке синтетических каучуков, для предприятия год был успешным. Это рост выручки и рост индекса физического объема производства. Эффективная реализация проектов позволяет увеличить вклад «Нижнекамскнефтехима» в бюджеты страны и республики. Так, сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней за 2018 г. составила более 13 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Татарстана 7 млрд рублей, — сказал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

По итогам 2018 г. было решено 36,4 млрд рублей направить на выплату дивидендов. Из них 32,1 млрд рублей пойдут на выплаты по обыкновенным акциям и 4,4 млрд рублей — на привилегированные. Это будут первые дивиденды с 2015 г: в связи с реализацией проекта этиленового комплекса, за 2016 и 2017 гг. выплаты не делались.

41% от всех продаж компании пришлось на каучуки, 33% — на пластики

Основным продуктом для компании остались синтетические каучуки, на которые пришлось 41% от всех продаж. При этом 84% пришлось на экспорт — нижнекамский каучук поставляется мировым шинным гигантам по долгосрочным контрактам.

— Для повышения эффективности сегмента каучуков в рамках программы по наращиваю производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год на заводе изопрена-мономера были реализованы 3 инвестиционных проекта. Была запущена установка по производству формальдегида, в 2018 г. ввели в эксплуатацию производство изобутилена, а в январе этого года завершено техническое перевооружение производства изопрена, — сказал Азат Бикмурзин.

В рамках импортозамещения НКНХ стремится увеличить объемы продаж собственных пластиков

В прошлом году компания начала реализацию проекта по производству дивинил-стирольного синтетического каучука, который используется для создания экологически чистых шин. Мощность проекта составит 60 тыс. тонн, реализовать его планируют в 2020 г.

33% от всего объема продаж пришлось на пластики, которые в основном реализуются на внутреннем рынке. В 2018 г. 83,6% пластиков было реализовано в России, 13,5% в странах СНГ и только 2,9% — в Европе. При этом в рамках импортозамещения НКНХ стремится увеличить объемы продаж собственных пластиков. В первую очередь, речь идет о линейном полиэтилене низкой плотности и сополимерах пропилена.

Собственный метанол для оптимизации производства

«Нижнекамскнефтехим» планирует начать производство метанола — для этого в январе 2019 г. было подписано соглашение с датской компанией Haldor Topsoe о строительстве нового производства метанола мощностью в 500 тыс. тонн в год. В производственной цепочке метанол необходим для выпуска синтетического каучука. Сейчас предприятие закупает продукт, поэтому зависит от ситуации на мировом рынке. Собственный выпуск метанола позволит добиться оптимизации производства и технологий, а также показать хороший экономический эффект.

— Мы давно хотели заняться этим вопросом, но текущая экономическая ситуация ускорила этот вопрос. Мы выбрали Haldor Topsoe с учетом того, что компания имеет большую историю, отлаженный процесс что позволит быстро реализовать проект, что отразится на качестве синтетических каучуков. Мы надеемся, что реализация проекта даст дополнительные финансовые плюсы и стабильность в сырьевом обеспечении, — сказал председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов на пресс-конференции.

Выпуск метанола позволит добиться оптимизации производства и технологий, а также показать хороший экономический эффект



В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» продолжил работу над реализацией проекта этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн и решил вопрос финансирования проекта. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о предоставлении кредита в размере 807 млн евро. Основным кредитором выступает Deutsche Bank AG, но также средства предоставляют UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG. Финансирование разделено на 40 частей, которые «Нижнекамскнефтехим» получит в течение четырех лет, которые отведены на строительство комплекса. Транши начали поступать в июле 2018 г.

Кроме этого, на Российской энергетической неделе «Нижнекамскнефтехим» подписал еще одно кредитное соглашение с Deutsche Bank AG. Шесть немецких банков, в числе которых Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttember, DZ BANK AG, выделят предприятию 240 млн евро до 2033 г. на строительство собственной электростанции мощностью 495 МВт.