Команда «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в фестивале «КиВиН-2019»

Фото: предоставлено НКНХ

Команда «Проспект Химиков» «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в 30-ом Международном Фестивале «КиВиН-2019», который прошел в Сочи.

В команду НКНХ вошли молодые работники предприятия. Всего в фестивале приняли участие 652 команды из России и ближнего зарубежья. Их шутки оценивало жюри, в состав которого вошли сценаристы, режиссеры, авторы, опытные игроки и редакторы КВН, Михаил Марфин, Дмитрий Шпеньков, Евгений Донских и другие.

По итогам, команде КВН «Проспект Химиков» присвоили статус «Повышенный рейтинг», который дает право на участие Центральных лигах Международного Союза КВН сезона 2019 года.