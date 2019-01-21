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Команда «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в фестивале «КиВиН-2019»

17:55, 21.01.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Команда «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в фестивале «КиВиН-2019»
Фото: предоставлено НКНХ

Команда «Проспект Химиков» «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в 30-ом Международном Фестивале «КиВиН-2019», который прошел в Сочи.

В команду НКНХ вошли молодые работники предприятия. Всего в фестивале приняли участие 652 команды из России и ближнего зарубежья. Их шутки оценивало жюри, в состав которого вошли сценаристы, режиссеры, авторы, опытные игроки и редакторы КВН, Михаил Марфин, Дмитрий Шпеньков, Евгений Донских и другие.

По итогам, команде КВН «Проспект Химиков» присвоили статус «Повышенный рейтинг», который дает право на участие Центральных лигах Международного Союза КВН сезона 2019 года.

Общество Татарстан
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